2 отзыва оставили туристы

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Добро пожаловать в Стамбул!

Прогулка навстречу контрастам, истории и визитным карточкам города

5
2 отзыва
Яна
Яна – Гид из Стамбула
Попадите вместе со мной в сети древних улочек Стамбула! Там о своей судьбе расскажут Айя-София и Голубая мечеть, колоритные базары и лавочки втянут в водоворот красок и запахов, а «Восточный экспресс» переместит в прошлое.

Вы встретитесь с европейскими и азиатскими гранями города, полюбуетесь панорамами Босфора, заглянете в парк 🌳 Гюльхане и вообразите «полотно» стамбульской истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €132 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать в Стамбул!
Добро пожаловать в Стамбул!

Что вас ожидает

Изящные сокровища Стамбула
Мы начнём прогулку 👣 в сердце города, с самых поразительных достопримечательностей 🏛️. Вы рассмотрите снаружи Собор Святой Софии, о судьбе которой я расскажу, а следом откроете внешнее и внутреннее убранство легендарной Голубой мечети, по‑турецки — Султанахмет. Вы поймёте, почему это настоящий шедевр исламской архитектуры, и узнаете историю 📖 одноимённой площади — в прошлые века это место выглядело иначе. Заглянете в подземный дворец IV века и прогуляетесь по прелестному парку Гюльхане: он был основан ещё во времена Османской империи, и я помогу вам найти в его облике черты эпохи.

Перспектива Босфора и стамбульский колорит
Спускаясь к проливу Босфор, вы заглянете на вокзал Сиркеджи, куда прибывал знаменитый «Восточный экспресс». По желанию — посетите лавку сладостей, основанную 150 лет назад, и обязательно пройдёте по рядам колоритного Египетского базара: пряные ароматы специй и восточных сладостей вскружат голову! После мы перейдём по Галатскому мосту, и по ту сторону пролива вы окажетесь в районе с антикварными и дизайнерскими магазинчиками. Я покажу самые интересные уголки этих кварталов, где за разумные деньги можно приобрести интересные сувениры 🎁.

Город с высоты
А для полноты первого впечатления о Стамбуле я предложу вам отправиться к точкам, откуда открываются самые великолепные виды: это может быть смотровая площадка у мечети Сулеймание, живописные крыши или Галатская башня. Вам предстоит выбрать что-то по душе и оценить гармоничную панораму Стамбула.

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам, которые впервые в Стамбуле или посещают его повторно: экскурсия ⛳ проходит по основным туристическим местам города.

Организационные детали

  • Я могу встретить вас в лобби вашего отеля или в пункте, который укажу я сама: как вам удобнее.
  • Посещение мечетей возможно только в том случае, если там не идёт молитва.
  • Дополнительные расходы: билет 🎫 в Галатскую башню (25 лир + билет для гида).
  • Если у вас возникнет желание продлить прогулку, оплачивается дополнительно каждый час — 20€.
  • Прогулка предполагает подъёмы и спуски, поэтому выбирайте удобную обувь.
  • Мы также можем вместе скорректировать маршрут и добавить места, которые вы хотели бы посетить (с учётом отведенного времени).
Добро пожаловать в Стамбул!
Добро пожаловать в Стамбул!
Добро пожаловать в Стамбул!
Добро пожаловать в Стамбул!
Добро пожаловать в Стамбул!
Добро пожаловать в Стамбул!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Всем привет. Меня зовут Яна. Живу в Стамбуле и влюблена в этот город окончательно и бесповоротно. Его история, архитектура, еда, люди и многое другое не оставили меня равнодушной. Спустя время я переехала насовсем и живу тут уже год, каждый раз открывая для себя совершенно разный и неповторимый Стамбул, с необычными местами, куда никто из туристов не доходит. Я считаю, что о городе лучше всего расскажет человек, который в нём живёт.
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

16 апреля 2019
Экскурсия получилась увлекательная, наша маленькая компания из 3-х человек неплохо подготовилась к поездке, и мы хотели получить от гида "привязку" к местности. Яна - веселая, компанейская, хорошо знает город, повела нас не тривиальным маршрутом, при этом показала все топовые места (ведь надо отчитаться, что ты все, что положено, увидел). При этом она рассказала нам все реалии сегодняшнего города, помогла распланировать наши последующие дни в Стамбуле, показала, где поменять деньги, что купить, куда пойти. Яна привела нас в простой уличный ресторанчик, где мы ели совершенно фантастическую свежайшую жареную барабульку. В последующие дни она охотно и быстро отвечала на наши звонки и помогала нам неоднократно. Яна, спасибо огромное, вы помогли нам увидеть и полюбить Стамбул.
30 декабря 2018
Замечательная экскурсия всё понравилось Советую всем

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
355 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
124 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты