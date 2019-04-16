2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Изящные сокровища Стамбула

Мы начнём прогулку 👣 в сердце города, с самых поразительных достопримечательностей 🏛️. Вы рассмотрите снаружи Собор Святой Софии, о судьбе которой я расскажу, а следом откроете внешнее и внутреннее убранство легендарной Голубой мечети, по‑турецки — Султанахмет. Вы поймёте, почему это настоящий шедевр исламской архитектуры, и узнаете историю 📖 одноимённой площади — в прошлые века это место выглядело иначе. Заглянете в подземный дворец IV века и прогуляетесь по прелестному парку Гюльхане: он был основан ещё во времена Османской империи, и я помогу вам найти в его облике черты эпохи.

Перспектива Босфора и стамбульский колорит

Спускаясь к проливу Босфор, вы заглянете на вокзал Сиркеджи, куда прибывал знаменитый «Восточный экспресс». По желанию — посетите лавку сладостей, основанную 150 лет назад, и обязательно пройдёте по рядам колоритного Египетского базара: пряные ароматы специй и восточных сладостей вскружат голову! После мы перейдём по Галатскому мосту, и по ту сторону пролива вы окажетесь в районе с антикварными и дизайнерскими магазинчиками. Я покажу самые интересные уголки этих кварталов, где за разумные деньги можно приобрести интересные сувениры 🎁.

Город с высоты

А для полноты первого впечатления о Стамбуле я предложу вам отправиться к точкам, откуда открываются самые великолепные виды: это может быть смотровая площадка у мечети Сулеймание, живописные крыши или Галатская башня. Вам предстоит выбрать что-то по душе и оценить гармоничную панораму Стамбула.

Кому подойдёт прогулка

Путешественникам, которые впервые в Стамбуле или посещают его повторно: экскурсия ⛳ проходит по основным туристическим местам города.

Организационные детали