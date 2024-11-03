Погрузитесь в эпоху роскоши и величия Османской империи на экскурсии по дворцу Долмабахче.
Откройте для себя тайны великолепных интерьеров, редких произведений искусства и богатую историю, связанную с султанами и известными деятелями Турции.
Откройте для себя тайны великолепных интерьеров, редких произведений искусства и богатую историю, связанную с султанами и известными деятелями Турции.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00
Описание экскурсииДобро пожаловать в Стамбул, уважаемые гости! Мы с вами посетим один из самых изящных и роскошных дворцов и музеев Османской империи — Дворец Долмабахче! Он был построен архитектором Амира Бальяном в стилистике барокко и рококо, по заказу султана Абдула Меджида. Во дворце мы увидим уникальную архитектуру часовни Абдул Азиза. Зайдём через арочные ворота, на которых изображены отсылки к древним цивилизациям. В саду мы восхитимся красивыми цветами, украшающими бассейны и фонтаны, а также статуи, сделанные Европейскими искусными мастерами. Во дворце вы увидите роскошные интерьеры: красивую дорогую мебель, ковры, хрустальные большие люстры, уникальные сувениры из разных стран мира. Здесь вы посетите комнату, где Султан встречал послов и министров из других стран и империй. Увидим праздничный зал, где проводились торжества и юбилеи. В тронном зале находится подаренная королевой Викторией четырехтонная люстра из богемского стекла. Она считается одной из самых больших в мире. Увидим и художественную картинную галерею дворца. Картины представителей династии, а также картины известного художника Айвазовского, который рисовал для жителей дворца и Султана. Я расскажу вам и про Мустафу Кемаль Ататюрка (бывший президент Турции) — основателя республики и реформатора страны. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит пешком. На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви. Следите за прогнозом погоды.
- Захватите деньги на личные расходы: на еду, сувениры и подарки.
Каждый день (кроме вторника) в 9:30 и в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (взрослый)
|€39.90
|Детский (7-12 лет)
|€20
|Детский (до 6 лет)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Долмабахче
- Праздничный и торжественный зал дворца
- Картинная галерея дворца
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты во Дворец Долма Бахче:, Взрослый - 1200 лир, Дети (до 7 лет) - бесплатно ", "Личные расходы и сувениры", " Обед и еда
Место начала и завершения?
Около входа до Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день (кроме вторника) в 9:30 и в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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