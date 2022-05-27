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Тур по Босфору с фуршетом в подарок

Прогулки по Босфору на яхте: необычный способ отметить день рождения
Если хочешь круто провести время в Стамбуле, возьми индивидуальную яхту. Чистая яхта, музыка через Bluetooth, фуршет с напитками и закусками — все заранее подготовлено. Можно заказать обед или ужин за
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50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут с фото. Оплата рублями, есть трансфер. Это уникальный сервис с фуршетом в подарок, который не предложат нигде больше. Ты точно останешься доволен!

4.3
50 отзывов
Тур по Босфору с фуршетом в подарок
Тур по Босфору с фуршетом в подарок
Тур по Босфору с фуршетом в подарок

Описание экскурсии

Слушай, если ты в Стамбуле и хочешь круто провести время, у меня есть рекомендация – попробуй взять индивидуальную яхту. Я сам недавно бронировал, и это было просто вау! Во-первых, яхта чистая, музыка через Bluetooth, колонка громкая – можно реально устроить свою вечеринку на воде. А фуршет – это отдельная тема: напитки (газировка, чай, кофе, соки), сладости, чипсы, закуски – всего вдоволь, и все заранее приготовлено. Если захочешь, даже обед или ужин можно организовать – за 50 евро с человека: рыба, мясо, курица, салаты, фрукты. Но честно, одного фуршета вполне хватает – точно не уйдешь голодным. На яхте всегда есть капитан и помощник, и если хочешь красивые фото, они реально помогают. Ну, и самое удобное – можно заплатить рублями на месте. А еще есть трансфер до яхты и обратно, если нужно. Это очень удобно, если ты не знаешь город. Почему именно эта яхта? Она реально отличается – и комфортом, и сервисом. И главное – только здесь есть фуршет в подарок! Нигде больше такого не предлагают. Кстати, каждый сезон у них тысячи гостей со всего мира, и все в восторге. Вот увидишь, как только забронируешь, будешь вспоминать это как одно из лучших впечатлений в Стамбуле. Так что не сомневайся, бронируй у них, ты точно не пожалеешь! Важная информация: Если хочешь провести незабываемое время в Стамбуле, возьми индивидуальную яхту с фуршетом в подарок! Яхта чистая, с громкой музыкой через Bluetooth для вашей вечеринки. Фуршет включает напитки, сладости, чипсы и закуски, а по желанию можно заказать обед или ужин за 50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут сделать красивые фото. Оплата рублями на месте, есть трансфер до яхты и обратно. Уникальный сервис, только здесь есть фуршет в подарок!

Вы можете забронировать в любое время, 7/24

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Во время тура вы увидите многочисленные достопримечательности
  • Расположенные вдоль Босфора
  • Включая величественные дворцы
  • Крепости и мечети. В частности
  • Сможете насладиться видами Девичьей башни
  • А также дворца султана на европейской стороне. Этот тур откроет перед вами не только исторические памятники
  • Но и живописные пейзажи
  • Создавая уникальную атмосферу
Что включено
  • Аренда индивидуальной яхты
  • Подключение музыки через Bluetooth для создания атмосферы
  • Возможность посмотреть телевизор
  • Чай, кофе и другие напитки
  • Услуги капитана и помощника
  • Влажные салфетки и удобства на борту
  • Уютная атмосфера для комфортного отдыха
Что не входит в цену
  • Индивидуальный гид - 150€
  • Трансфер из отеля и обратно - 80 € (40 € в одну сторону)
  • Турецкий завтрак - 50€ за двоих
  • Обед или ужин - 50€ с человека
  • Салют и фейерверк - 150€
  • Заказ живых цветов - 50€
  • Бутылочка шампанского или вина - 50€
  • Эффектная встреча у трапа яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком - 50€
  • Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке (например: / "Выходи за меня, Даша! /" или /"С Днем Рождения, Николай! /") - 150€
  • Услуги диджея - 150€
  • Танец живота - 150€
  • Личный скрипач - 150€
  • Заказ торта со свечами - 50€
  • Фотосессия на яхте - 150€
  • Украшение яхты шарами - 50€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точка встречи: район Еминону или Бебек
Завершение: Обычно мы возвращаем гостей в исходную точку, но можно договориться заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете забронировать в любое время, 7/24
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Если хочешь провести незабываемое время в Стамбуле
  • Возьми индивидуальную яхту с фуршетом в подарок! Яхта чистая
  • С громкой музыкой через Bluetooth для вашей вечеринки. Фуршет включает напитки
  • Сладости
  • Чипсы и закуски
  • А по желанию можно заказать обед или ужин за 50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут сделать красивые фото. Оплата рублями на месте
  • Есть трансфер до яхты и обратно. Уникальный сервис
  • Только здесь есть фуршет в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
1
3
2
1
5
А
Еще за месяц я планировал сделать своей девушке предложение, тур в Стамбул я планировал заранее. Очень рад что Али очень терпеливо меня консультировал. Мы сделали трансфер для нас, перед яхтой
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была эффектная встреча – красная дорожка и феерверк, на яхте мы катались на закате, а когда подплыли к мосту мы вышли на нос яхты и там лазером написали Даша стань моей женой!!! Мы договорились что как только Даша скажет да по моему сигналу на яхте запустили торжественный феерверк. Я очень волновался, но все было хорошо организованно и прошло без заминки. Теперь наша молодая семья приедим после свадьбы на медовый месяц и я знаю точно к кому можно обратиться в Стамбуле, Али надежный организатор и отличный парень. Рекомендую.

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А
Еще за месяц я планировал сделать своей девушке предложение, тур в Стамбул я планировал заранее. Очень рад что Али очень терпеливо меня консультировал. Мы сделали трансфер для нас, перед яхтой
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была эффектная встреча – красная дорожка и феерверк, на яхте мы катались на закате, а когда подплыли к мосту мы вышли на нос яхты и там лазером написали Даша стань моей женой!!! Мы договорились что как только Даша скажет да по моему сигналу на яхте запустили торжественный феерверк. Я очень волновался, но все было хорошо организованно и прошло без заминки. Теперь наша молодая семья приедим после свадьбы на медовый месяц и я знаю точно к кому можно обратиться в Стамбуле, Али надежный организатор и отличный парень. Рекомендую.

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Ю
Наша подруга подарила нам морскую прогулку на частной яхте по Босфору. Не ожидала что будет так великолепно!!! Мы очень довольны. До этого отдыхали в Анталии и в Стамбуле у нас
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был последний в Турции вечер, который стал просто прекрасным!! Очень благодарны за качественный сервис, очень приятно что нас обслуживали по русски, очень вежливый персонал. На яхте был включен хороший фуршет, вкусное шампанское, фрукты, закуски. Нам все очень понравилось!!!! Огромное спасибо Али за такой прекрасный тур.

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Ю
Наша подруга подарила нам морскую прогулку на частной яхте по Босфору. Не ожидала что будет так великолепно!!! Мы очень довольны. До этого отдыхали в Анталии и в Стамбуле у нас
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был последний в Турции вечер, который стал просто прекрасным!! Очень благодарны за качественный сервис, очень приятно что нас обслуживали по русски, очень вежливый персонал. На яхте был включен хороший фуршет, вкусное шампанское, фрукты, закуски. Нам все очень понравилось!!!! Огромное спасибо Али за такой прекрасный тур.

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Л
Обратились к Али чтобы он нам организовал нам девичник на яхте. Очень весело и необычно все прошло, танцы, вкусное угощения, сувениры на память. Вечером Али организовал нам трансфер в красивый ресторан. Мой девичник точно удался!!! Теперь все мои подружки взяли контакты Али, в следующий раз приедим на подольше.
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Л
Обратились к Али чтобы он нам организовал нам девичник на яхте. Очень весело и необычно все прошло, танцы, вкусное угощения, сувениры на память. Вечером Али организовал нам трансфер в красивый ресторан. Мой девичник точно удался!!! Теперь все мои подружки взяли контакты Али, в следующий раз приедим на подольше.
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