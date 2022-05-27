Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить 50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут с фото. Оплата рублями, есть трансфер. Это уникальный сервис с фуршетом в подарок, который не предложат нигде больше. Ты точно останешься доволен! Если хочешь круто провести время в Стамбуле, возьми индивидуальную яхту. Чистая яхта, музыка через Bluetooth, фуршет с напитками и закусками — все заранее подготовлено. Можно заказать обед или ужин за 4.3 50 отзывов

Selexia Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -20% €550 выгода €110 €440 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.3 50 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-20 человек На яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Слушай, если ты в Стамбуле и хочешь круто провести время, у меня есть рекомендация – попробуй взять индивидуальную яхту. Я сам недавно бронировал, и это было просто вау! Во-первых, яхта чистая, музыка через Bluetooth, колонка громкая – можно реально устроить свою вечеринку на воде. А фуршет – это отдельная тема: напитки (газировка, чай, кофе, соки), сладости, чипсы, закуски – всего вдоволь, и все заранее приготовлено. Если захочешь, даже обед или ужин можно организовать – за 50 евро с человека: рыба, мясо, курица, салаты, фрукты. Но честно, одного фуршета вполне хватает – точно не уйдешь голодным. На яхте всегда есть капитан и помощник, и если хочешь красивые фото, они реально помогают. Ну, и самое удобное – можно заплатить рублями на месте. А еще есть трансфер до яхты и обратно, если нужно. Это очень удобно, если ты не знаешь город. Почему именно эта яхта? Она реально отличается – и комфортом, и сервисом. И главное – только здесь есть фуршет в подарок! Нигде больше такого не предлагают. Кстати, каждый сезон у них тысячи гостей со всего мира, и все в восторге. Вот увидишь, как только забронируешь, будешь вспоминать это как одно из лучших впечатлений в Стамбуле. Так что не сомневайся, бронируй у них, ты точно не пожалеешь! Важная информация: Если хочешь провести незабываемое время в Стамбуле, возьми индивидуальную яхту с фуршетом в подарок! Яхта чистая, с громкой музыкой через Bluetooth для вашей вечеринки. Фуршет включает напитки, сладости, чипсы и закуски, а по желанию можно заказать обед или ужин за 50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут сделать красивые фото. Оплата рублями на месте, есть трансфер до яхты и обратно. Уникальный сервис, только здесь есть фуршет в подарок!

Вы можете забронировать в любое время, 7/24 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Во время тура вы увидите многочисленные достопримечательности

Расположенные вдоль Босфора

Включая величественные дворцы

Крепости и мечети. В частности

Сможете насладиться видами Девичьей башни

А также дворца султана на европейской стороне. Этот тур откроет перед вами не только исторические памятники

Но и живописные пейзажи

Создавая уникальную атмосферу Что включено Аренда индивидуальной яхты

Подключение музыки через Bluetooth для создания атмосферы

Возможность посмотреть телевизор

Чай, кофе и другие напитки

Услуги капитана и помощника

Влажные салфетки и удобства на борту

Уютная атмосфера для комфортного отдыха Что не входит в цену Индивидуальный гид - 150€

Трансфер из отеля и обратно - 80 € (40 € в одну сторону)

Турецкий завтрак - 50€ за двоих

Обед или ужин - 50€ с человека

Салют и фейерверк - 150€

Заказ живых цветов - 50€

Бутылочка шампанского или вина - 50€

Эффектная встреча у трапа яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком - 50€

Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке (например: / "Выходи за меня, Даша! /" или /"С Днем Рождения, Николай! /") - 150€

Услуги диджея - 150€

Танец живота - 150€

Личный скрипач - 150€

Заказ торта со свечами - 50€

Фотосессия на яхте - 150€

Украшение яхты шарами - 50€ Где начинаем и завершаем? Начало: Точка встречи: район Еминону или Бебек Завершение: Обычно мы возвращаем гостей в исходную точку, но можно договориться заранее Когда и сколько длится? Когда: Вы можете забронировать в любое время, 7/24 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Важная информация Если хочешь провести незабываемое время в Стамбуле

Возьми индивидуальную яхту с фуршетом в подарок! Яхта чистая

С громкой музыкой через Bluetooth для вашей вечеринки. Фуршет включает напитки

Сладости

Чипсы и закуски

А по желанию можно заказать обед или ужин за 50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут сделать красивые фото. Оплата рублями на месте

Есть трансфер до яхты и обратно. Уникальный сервис

Только здесь есть фуршет в подарок Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.