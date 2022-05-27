Если хочешь круто провести время в Стамбуле, возьми индивидуальную яхту. Чистая яхта, музыка через Bluetooth, фуршет с напитками и закусками — все заранее подготовлено. Можно заказать обед или ужин за
Описание экскурсииСлушай, если ты в Стамбуле и хочешь круто провести время, у меня есть рекомендация – попробуй взять индивидуальную яхту. Я сам недавно бронировал, и это было просто вау! Во-первых, яхта чистая, музыка через Bluetooth, колонка громкая – можно реально устроить свою вечеринку на воде. А фуршет – это отдельная тема: напитки (газировка, чай, кофе, соки), сладости, чипсы, закуски – всего вдоволь, и все заранее приготовлено. Если захочешь, даже обед или ужин можно организовать – за 50 евро с человека: рыба, мясо, курица, салаты, фрукты. Но честно, одного фуршета вполне хватает – точно не уйдешь голодным. На яхте всегда есть капитан и помощник, и если хочешь красивые фото, они реально помогают. Ну, и самое удобное – можно заплатить рублями на месте. А еще есть трансфер до яхты и обратно, если нужно. Это очень удобно, если ты не знаешь город. Почему именно эта яхта? Она реально отличается – и комфортом, и сервисом. И главное – только здесь есть фуршет в подарок! Нигде больше такого не предлагают. Кстати, каждый сезон у них тысячи гостей со всего мира, и все в восторге. Вот увидишь, как только забронируешь, будешь вспоминать это как одно из лучших впечатлений в Стамбуле. Так что не сомневайся, бронируй у них, ты точно не пожалеешь! Важная информация: Если хочешь провести незабываемое время в Стамбуле, возьми индивидуальную яхту с фуршетом в подарок! Яхта чистая, с громкой музыкой через Bluetooth для вашей вечеринки. Фуршет включает напитки, сладости, чипсы и закуски, а по желанию можно заказать обед или ужин за 50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут сделать красивые фото. Оплата рублями на месте, есть трансфер до яхты и обратно. Уникальный сервис, только здесь есть фуршет в подарок!
Вы можете забронировать в любое время, 7/24
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время тура вы увидите многочисленные достопримечательности
- Расположенные вдоль Босфора
- Включая величественные дворцы
- Крепости и мечети. В частности
- Сможете насладиться видами Девичьей башни
- А также дворца султана на европейской стороне. Этот тур откроет перед вами не только исторические памятники
- Но и живописные пейзажи
- Создавая уникальную атмосферу
Что включено
- Аренда индивидуальной яхты
- Подключение музыки через Bluetooth для создания атмосферы
- Возможность посмотреть телевизор
- Чай, кофе и другие напитки
- Услуги капитана и помощника
- Влажные салфетки и удобства на борту
- Уютная атмосфера для комфортного отдыха
Что не входит в цену
- Индивидуальный гид - 150€
- Трансфер из отеля и обратно - 80 € (40 € в одну сторону)
- Турецкий завтрак - 50€ за двоих
- Обед или ужин - 50€ с человека
- Салют и фейерверк - 150€
- Заказ живых цветов - 50€
- Бутылочка шампанского или вина - 50€
- Эффектная встреча у трапа яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком - 50€
- Лазерная надпись под мостом на русском или английском языке (например: / "Выходи за меня, Даша! /" или /"С Днем Рождения, Николай! /") - 150€
- Услуги диджея - 150€
- Танец живота - 150€
- Личный скрипач - 150€
- Заказ торта со свечами - 50€
- Фотосессия на яхте - 150€
- Украшение яхты шарами - 50€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точка встречи: район Еминону или Бебек
Завершение: Обычно мы возвращаем гостей в исходную точку, но можно договориться заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете забронировать в любое время, 7/24
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Если хочешь провести незабываемое время в Стамбуле
- Возьми индивидуальную яхту с фуршетом в подарок! Яхта чистая
- С громкой музыкой через Bluetooth для вашей вечеринки. Фуршет включает напитки
- Сладости
- Чипсы и закуски
- А по желанию можно заказать обед или ужин за 50 евро с человека. На борту капитан и помощник помогут сделать красивые фото. Оплата рублями на месте
- Есть трансфер до яхты и обратно. Уникальный сервис
- Только здесь есть фуршет в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Еще за месяц я планировал сделать своей девушке предложение, тур в Стамбул я планировал заранее. Очень рад что Али очень терпеливо меня консультировал. Мы сделали трансфер для нас, перед яхтой
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А
Еще за месяц я планировал сделать своей девушке предложение, тур в Стамбул я планировал заранее. Очень рад что Али очень терпеливо меня консультировал. Мы сделали трансфер для нас, перед яхтой
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Ю
Наша подруга подарила нам морскую прогулку на частной яхте по Босфору. Не ожидала что будет так великолепно!!! Мы очень довольны. До этого отдыхали в Анталии и в Стамбуле у нас
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Ю
Наша подруга подарила нам морскую прогулку на частной яхте по Босфору. Не ожидала что будет так великолепно!!! Мы очень довольны. До этого отдыхали в Анталии и в Стамбуле у нас
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Л
Обратились к Али чтобы он нам организовал нам девичник на яхте. Очень весело и необычно все прошло, танцы, вкусное угощения, сувениры на память. Вечером Али организовал нам трансфер в красивый ресторан. Мой девичник точно удался!!! Теперь все мои подружки взяли контакты Али, в следующий раз приедим на подольше.
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Л
Обратились к Али чтобы он нам организовал нам девичник на яхте. Очень весело и необычно все прошло, танцы, вкусное угощения, сувениры на память. Вечером Али организовал нам трансфер в красивый ресторан. Мой девичник точно удался!!! Теперь все мои подружки взяли контакты Али, в следующий раз приедим на подольше.
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