Особый, уникальный состав термальные воды ЯловаНа природных горячих источниках поправляют здоровье и отдыхают не только местные жители. О полезных свойствах минеральной воды природных горячих источников издревле знают жители всей Турции.

Термальные воды Ялова эффективно лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ, способны повысить тонус всего организма и улучшить общее самочувствие. Благодаря своему особому и неповторимому составу, термальные воды Ялова получили множество наград международного уровня.

Отдых на лечебных горячих источниках популярен и позволяет провести время с пользой и весело 🥳. Совмещая купание в горячем лечебном источнике с температурой воды 45°C с длительным пребыванием и даже сном на свежем воздухе, вы непременно почувствуете себя как заново рождённым!Организационные детали:• Билеты 🎫 за паром, горячие источники оплачиваются отдельно;