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Экскурсия «Горячие Источники»

Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
Отдыхая в Стамбуле, выделите один день для экскурсии 🧭 на горячие источники «Ялова»!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧖SPA
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • €100 за экскурсию

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Экскурсия «Горячие Источники»
Экскурсия «Горячие Источники»

Что вы увидите

  • Горячие источники «Ялова»
Особый, уникальный состав термальные воды ЯловаНа природных горячих источниках поправляют здоровье и отдыхают не только местные жители. О полезных свойствах минеральной воды природных горячих источников издревле знают жители всей Турции.
Термальные воды Ялова эффективно лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ, способны повысить тонус всего организма и улучшить общее самочувствие. Благодаря своему особому и неповторимому составу, термальные воды Ялова получили множество наград международного уровня.
Отдых на лечебных горячих источниках популярен и позволяет провести время с пользой и весело 🥳. Совмещая купание в горячем лечебном источнике с температурой воды 45°C с длительным пребыванием и даже сном на свежем воздухе, вы непременно почувствуете себя как заново рождённым!Организационные детали:• Билеты 🎫 за паром, горячие источники оплачиваются отдельно;
  • Также вы оплачиваете за билет гида на пароме.
Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • Билеты за паром, горячие источники оплачиваются отдельно
  • Также вы оплачиваете за билет гида на пароме.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия «Горячие Источники»
Экскурсия «Горячие Источники»
Экскурсия «Горячие Источники»
Экскурсия «Горячие Источники»
Экскурсия «Горячие Источники»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан А.
Руслан А.
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Руслан А. проводит ещё 6 экскурсий

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