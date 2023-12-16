Экскурсия-фотосессия в городе контрастов

Индивидуальная фото-прогулка в Стамбуле

Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу в сопровождении профессионального фотографа

Вас ждут потрясающие виды, культурные достопримечательности и невероятные контрасты. А рассказ об исторических деталях поможет погрузиться в особую атмосферу Стамбула. Вы побываете на улице Истикляль, восхититесь районом Каракёй, увидите резиденцию султанов.

Все ваши воспоминания и эмоции навсегда останутся в великолепной фотоистории, которую мы «запишем» на прогулке.
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
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16
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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Стамбула. Так что вы не только пофотографируетесь в красивых декорациях прекрасного города, но и посетите самые известные локации:

  • Дворец Долмабахче, где султаны встречали гостей и принимали важные государственные решения. Его архитектура олицетворяет собой восточную роскошь и изысканность Османской империи.
  • Улицу Истикляль, которая привлекает сочетанием истории и современности. Здесь множество брендовых магазинов и традиционных турецких заведений. Контрастность локации позволит сделать эффектные и стильные фотографии.
  • Галатскую башню — воплощение Стамбула. К башне ведёт живописный крутой подъём.
  • Каракёй — одно из самых атмосферных мест в городе. Часть старого района была снесена, но небольшой рыбацкий квартал сохранился. Расписные стены крохотных средневековых лавочек и яркое освещение придают ему особое очарование.
  • Мечеть Сулеймание — настоящий шедевр архитектуры, в дизайне которого сочетаются исламские и византийские элементы.
  • Золотой Рог — живописная естественная гавань. Она расположена как раз в том месте, где Босфор впадает в Мраморное море.
  • Египетский базар. В этой локации проходили съёмки многих известных брендов, например, Шанель выбрала его для рекламы с участием Одри Тоту.

В качестве презента во время прогулки мы угостим вас чашечкой ароматного турецкого кофе.

Организационные детали

  • В течение полутора недель после фотоэкскурсии вы получите 50-100 полностью обработанных фотографий. Мы отправим их вам через облачное хранилище.
  • Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии. Мы поможем подобрать образ, согласуем ваши предпочтения и подскажем подходящие позы и локации.
  • По желанию экскурсию возможно провести на автомобиле Mercedes-Benz Vito. Доплата — €140.
  • Прогулку для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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