Вас ждут потрясающие виды, культурные достопримечательности и невероятные контрасты. А рассказ об исторических деталях поможет погрузиться в особую атмосферу Стамбула. Вы побываете на улице Истикляль, восхититесь районом Каракёй, увидите резиденцию султанов. Все ваши воспоминания и эмоции навсегда останутся в великолепной фотоистории, которую мы «запишем» на прогулке.

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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Стамбула. Так что вы не только пофотографируетесь в красивых декорациях прекрасного города, но и посетите самые известные локации:

Дворец Долмабахче , где султаны встречали гостей и принимали важные государственные решения. Его архитектура олицетворяет собой восточную роскошь и изысканность Османской империи.

, где султаны встречали гостей и принимали важные государственные решения. Его архитектура олицетворяет собой восточную роскошь и изысканность Османской империи. Улицу Истикляль , которая привлекает сочетанием истории и современности. Здесь множество брендовых магазинов и традиционных турецких заведений. Контрастность локации позволит сделать эффектные и стильные фотографии.

, которая привлекает сочетанием истории и современности. Здесь множество брендовых магазинов и традиционных турецких заведений. Контрастность локации позволит сделать эффектные и стильные фотографии. Галатскую башню — воплощение Стамбула. К башне ведёт живописный крутой подъём.

— воплощение Стамбула. К башне ведёт живописный крутой подъём. Каракёй — одно из самых атмосферных мест в городе. Часть старого района была снесена, но небольшой рыбацкий квартал сохранился. Расписные стены крохотных средневековых лавочек и яркое освещение придают ему особое очарование.

— одно из самых атмосферных мест в городе. Часть старого района была снесена, но небольшой рыбацкий квартал сохранился. Расписные стены крохотных средневековых лавочек и яркое освещение придают ему особое очарование. Мечеть Сулеймание — настоящий шедевр архитектуры, в дизайне которого сочетаются исламские и византийские элементы.

— настоящий шедевр архитектуры, в дизайне которого сочетаются исламские и византийские элементы. Золотой Рог — живописная естественная гавань. Она расположена как раз в том месте, где Босфор впадает в Мраморное море.

— живописная естественная гавань. Она расположена как раз в том месте, где Босфор впадает в Мраморное море. Египетский базар. В этой локации проходили съёмки многих известных брендов, например, Шанель выбрала его для рекламы с участием Одри Тоту.

В качестве презента во время прогулки мы угостим вас чашечкой ароматного турецкого кофе.

Организационные детали