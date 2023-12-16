Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу в сопровождении профессионального фотографа
Вас ждут потрясающие виды, культурные достопримечательности и невероятные контрасты. А рассказ об исторических деталях поможет погрузиться в особую атмосферу Стамбула. Вы побываете на улице Истикляль, восхититесь районом Каракёй, увидите резиденцию султанов.
Все ваши воспоминания и эмоции навсегда останутся в великолепной фотоистории, которую мы «запишем» на прогулке.
Все ваши воспоминания и эмоции навсегда останутся в великолепной фотоистории, которую мы «запишем» на прогулке.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Стамбула. Так что вы не только пофотографируетесь в красивых декорациях прекрасного города, но и посетите самые известные локации:
- Дворец Долмабахче, где султаны встречали гостей и принимали важные государственные решения. Его архитектура олицетворяет собой восточную роскошь и изысканность Османской империи.
- Улицу Истикляль, которая привлекает сочетанием истории и современности. Здесь множество брендовых магазинов и традиционных турецких заведений. Контрастность локации позволит сделать эффектные и стильные фотографии.
- Галатскую башню — воплощение Стамбула. К башне ведёт живописный крутой подъём.
- Каракёй — одно из самых атмосферных мест в городе. Часть старого района была снесена, но небольшой рыбацкий квартал сохранился. Расписные стены крохотных средневековых лавочек и яркое освещение придают ему особое очарование.
- Мечеть Сулеймание — настоящий шедевр архитектуры, в дизайне которого сочетаются исламские и византийские элементы.
- Золотой Рог — живописная естественная гавань. Она расположена как раз в том месте, где Босфор впадает в Мраморное море.
- Египетский базар. В этой локации проходили съёмки многих известных брендов, например, Шанель выбрала его для рекламы с участием Одри Тоту.
В качестве презента во время прогулки мы угостим вас чашечкой ароматного турецкого кофе.
Организационные детали
- В течение полутора недель после фотоэкскурсии вы получите 50-100 полностью обработанных фотографий. Мы отправим их вам через облачное хранилище.
- Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии. Мы поможем подобрать образ, согласуем ваши предпочтения и подскажем подходящие позы и локации.
- По желанию экскурсию возможно провести на автомобиле Mercedes-Benz Vito. Доплата — €140.
- Прогулку для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 4717 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают всё, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.
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