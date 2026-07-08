Стамбул не узнать, если не попробовать его на вкус. Приглашаем вас прогуляться по районам, где переплетаются история, культура и гастрономия.
Вы не только увидите легендарные достопримечательности столицы, но и посетите любимые заведения местных и отведаете рыбные деликатесы, знаменитый чизкейк, рахат-лукум, лепёшки, кофе и многое другое. А на Египетском рынке сможете купить угощения, чтобы забрать частичку Стамбула с собой.
Вы не только увидите легендарные достопримечательности столицы, но и посетите любимые заведения местных и отведаете рыбные деликатесы, знаменитый чизкейк, рахат-лукум, лепёшки, кофе и многое другое. А на Египетском рынке сможете купить угощения, чтобы забрать частичку Стамбула с собой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Галатапорт — современный круизный порт мирового класса на берегу Босфора.
- Район Каракёй — гастрономический центр города, где вековые ремесленные лавки соседствуют с концептуальными кофейнями и арт-галереями.
- Галатский мост — двухъярусный разводной мост через залив Золотой Рог.
- Галатскую башню — символ Стамбула, построенный в 1348 году генуэзцами. Башня успела побывать обсерваторией, пожарной каланчой и даже тюрьмой.
- Египетский рынок — рай для гурманов, где продают специи и пряности, восточные сладости, травяные сборы, кофе, орехи и сухофрукты.
Вы узнаете:
- про историю старого порта, торговых кварталов и людей, которые веками формировали гастрономию Стамбула.
- про кулинарные традиции, особенности местной кухни и современные тренды.
Вы попробуете:
- симит (бублик).
- балык-экмек (рыбу на лаваше).
- лахмаджун (лепёшку с фаршем).
- ароматный турецкий кофе.
- рахат-лукум.
- чизкейк «Сан-Себастьян».
Организационные детали
- Дегустации оплачиваются отдельно — €25–40 (в зависимости от размера порций).
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Кёмюрджю Бекир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 4377 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.
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