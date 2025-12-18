Поймайте атмосферу подлинного Стамбула: прогуляйтесь по жилым улочкам, послушайте азан, поторгуйтесь в лавках, выпейте крепкий турецкий чай, покормите перекормленных кошек и вдохните свежий аромат симитов из местных пекарен. Мы идём исследовать старейшие османские районы из наследия ЮНЕСКО — Вефа, Шехзаде, Зейрек — и в пути увидим всё самое значимое.

Ваш гид в Стамбуле

Жанна Ваш гид в Стамбуле

Описание экскурсии

Мечеть Шехзаде — работа великого зодчего Мимара Синана. В саду похоронен Шехзаде Мехмет — вы узнаете, почему над местом его погребения установлен султанский трон.

Хамам Беязыт. Здесь вы услышите, как за страсть к тюльпанам султан лишился самого ценного — золотого трона.

Акведук Валента — византийская система водоснабжения 4 века.

Женский базар — аутентичный рынок для местных жителей, где можно погрузиться в атмосферу турецкой торговли.

Мечеть Зейрек — бывший храм Пантократора, построенный на месте публичного дома.

Цистерна Зейрек — в отличие от других цистерн, она только частично находится над землёй.

Ещё я расскажу:

как строили улицы в Османскую эпоху

где находится центральная точка Стамбула

какие люди создавали историю

