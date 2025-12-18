Поймайте атмосферу подлинного Стамбула: прогуляйтесь по жилым улочкам, послушайте азан, поторгуйтесь в лавках, выпейте крепкий турецкий чай, покормите перекормленных кошек и вдохните свежий аромат симитов из местных пекарен.
Мы идём исследовать старейшие османские районы из наследия ЮНЕСКО — Вефа, Шехзаде, Зейрек — и в пути увидим всё самое значимое.
Описание экскурсии
Мечеть Шехзаде — работа великого зодчего Мимара Синана. В саду похоронен Шехзаде Мехмет — вы узнаете, почему над местом его погребения установлен султанский трон.
Хамам Беязыт. Здесь вы услышите, как за страсть к тюльпанам султан лишился самого ценного — золотого трона.
Акведук Валента — византийская система водоснабжения 4 века.
Женский базар — аутентичный рынок для местных жителей, где можно погрузиться в атмосферу турецкой торговли.
Мечеть Зейрек — бывший храм Пантократора, построенный на месте публичного дома.
Цистерна Зейрек — в отличие от других цистерн, она только частично находится над землёй.
Ещё я расскажу:
- как строили улицы в Османскую эпоху
- где находится центральная точка Стамбула
- какие люди создавали историю
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Цистерну Зейрек — 300 лир (~€6) за чел., чай и сувениры — по желанию
- Мавзолей Шехзаде Мехмета на территории мечети закрыт по понедельникам
- Хамам Беязыт по субботам и воскресеньям закрыт, в эти дни хамам не посещаем
ежедневно в 09:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€53
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фатихе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 127 туристов
Я лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но без интересных историй вы не останетесь.
