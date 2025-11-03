Представьте себе: лёгкий морской бриз, ласковое солнце и вид, от которого захватывает дух. На палубе яхты открывается Босфор - узкий пролив, разделяющий два континента и соединяющий два мира.
Галатская башня, крепость
6 причин купить эту прогулку
- 🌉 Уникальные виды на Босфор и мосты
- 🏰 Дворцы и крепости с воды
- 🌅 Возможность выбрать дневное или закатное время
- 🍇 Включены закуски и напитки
- 🎧 Аудиогид на 5 языках
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Галатская башня
- Дворец Долмабахче
- Крепость Румели Хисары
- Дворец Бейлербейи
- Босфорский мост
- Мечеть Сулеймание
- Айя-София
Описание водной прогулки
Наше путешествие начнётся у верховья бухты Золотой рог. Мы прокатимся между двумя континентами — Европой и Азией, чтобы увидеть Босфорский мост, мечети и изысканные султанские дворцы:
- По левому борту останется Галатская башня — средневековый страж, возвышающийся над городом испокон веков. Поблизости вы рассмотрите знаменитую Айя-Софию и мечеть Сулеймание
- Чуть дальше нас встретит величественный дворец Долмабахче — символ роскоши Османской империи
- Проплывая под первым мостом через Босфор, мы заглянем в живописный район Ортакёй, известный мечетью у самой воды
- Перед нами предстанет сказочный дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов, скрытая среди зелени холмов
- А затем — крепость Румели Хисары, возведённая ещё в 15 веке по приказу султана Мехмеда Завоевателя. Её массивные стены напоминают о сражениях за контроль над этим стратегически важным проливом
- А ещё — только с воды вы сможете увидеть османское виллы конца 19 века. Их величественные фасады хранят эхо ушедших эпох
Организационные детали
- С вами будет капитан яхты и обслуживающий персонал, сопровождение гида не предусмотрено
- В стоимость входит аудиогид на 5 языках: русский, английский, испанский, французский, немецкий. Чтобы им воспользоваться, возьмите с собой смартфон и наушники, ссылку на скачивание мы отправим вам заранее
- В стоимость также включены лёгкие закуски, сезонные фрукты, чай, кофе и вода. На борту можно купить алкогольные напитки — за отдельную плату
- Вы можете взять с собой детей любого возраста — под свою ответственность
- На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж, у капитана есть лицензия на перевозки
- Выход в море может быть отменён из-за плохих погодных условий на Босфоре
ежедневно в 16:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тура у ресторана Би балык Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 353 туристов
За 11 лет в Стамбуле я увидела его с самых разных сторон, полюбила до глубины души и хочу поделиться этой любовью с вами! Я получила образование в Стамбульском университете, выучиласьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
3 ноя 2025
Отличный вариант для тех, кто хочется с комфортом насладиться видами Босфора. Неплохой набор закусок, достаточно места для комфортного размещения, внимательный персонал, а еще предоставляется доступ к приложению с аудиогидом. Мы с удовольствием провели эти два часа.
А
Анастасия
31 окт 2025
Рекомендую такую прогулку как обязательный пункт в путешествии по Стамбулу! Маршрут неспешный, с воды в закатном солнце можно увидеть множество достопримечательностей. Комфортные места, закрытые от ветра. Приятным дополнением стали закуски и чай/кофе. Благодарю за хорошие впечатления!
Д
Дина
30 окт 2025
Хорошо все организовано, нам понравилось!
Е
Екатерина
20 окт 2025
Спасибо, виды потрясающие, но я была одна русская на этой яхте)) не было русскоговорящего гида, но в принципе это и не нужно, спокойно плывешь и наслаждаешься видами. Кстати яхта действительно, красивая, комфортная
Х
Хадашева
19 окт 2025
Все было отлично)
Дарья
10 окт 2025
Отличная прогулка на комфортабельной яхте с легкими закусками, горячим чаем и великолепными видами. В одну сторону маршрут проходит вдоль европейской части, а в обратную сторону - вдоль азиаской. Вежливый персонал. Прогулка подойдет идеально как и для компании, так и для тех, кто хочет побыть наедине с собой и наслаждаться Босфором на все 100%.
К
Кристина
23 сен 2025
Огромное спасибо за прогулку на яхте! Очень порадовали закуски, обслуживание! Приятный персонал. И спасибо, что увлекли моего 8-летнего ребёнка поездкой! 🙂
Ира
17 сен 2025
Отличная прогулка, все вовремя и очень красивые виды, прекрасный персонал
А
Алексей
8 сен 2025
Отличная прогулка по Босфору! Шикарные виды, отличная яхта, угощения на борту - все супер! Отдельное огромное спасибо гиду Озану! Он настоящий профессионал и очень душевный человек. Окружил нас заботой и вниманием, сделал для нас массу отличных фото. Однозначно рекомендую всем — вы получите море удовольствия!
Л
Луиза
29 авг 2025
Замечательная прогулка на яхте! Всё на высшем уровне. Озан и команда были очень внимательны и дружелюбны.
Хорошая яхта, вкусные десерты и фрукты
Мы шли не за экскурсией, поэтому аудиогид не слушали, наслаждались видами, а они были прекрасны.
Спасибо большое!
Т
Татьяна
22 авг 2025
Всё прошло очень хорошо! Отличная команда, красивая яхта и восхитительный закат!
Анна
20 авг 2025
Обычная поездка на яхте. Нужно было скачать приложение, которое половину времени не работало.
A regular yacht trip. Need to download an app that didn't work half the time.
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое за Ваш отзыв. Ссылку на аудиогид мы отправляем сразу после бронирования. В описании тура также указано, что сопровождение
П
Павлова
17 авг 2025
Отличная прогулка! Эмоции ВАУ! Организатора рекомендую ❤️
Р
Родион
10 авг 2025
Все понравилось! Встретили закат на корме яхты! Капитан прям ждал до конца пока солнце не сядет… в общем, кайф!
А
Анастасия
5 авг 2025
Яхта удобная, орешки и фрукты вкусные, очень заботливая девушка сопровождающая, несколько раз узнавала, все ли у нас в порядке и не надо ли нам чего. Стамбул с воды прекрасен!
Замечательно прокатились и полюбовались прекрасными видами!
