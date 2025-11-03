Мои заказы

Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате

Почувствуйте магию Стамбула на яхте: пролив Босфор, дворцы и мосты ждут вас. Насладитесь закатом и откройте для себя новый взгляд на город
Представьте себе: лёгкий морской бриз, ласковое солнце и вид, от которого захватывает дух. На палубе яхты открывается Босфор - узкий пролив, разделяющий два континента и соединяющий два мира.

Галатская башня, крепость
читать дальше

Румели Хисары, дворец Долмабахче - всё это предстает перед вами с нового ракурса.

Прогулка начинается у верховья бухты Золотой рог, где можно увидеть Босфорский мост, мечети и изысканные султанские дворцы. Включены аудиогид на 5 языках и лёгкие закуски

4.9
33 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌉 Уникальные виды на Босфор и мосты
  • 🏰 Дворцы и крепости с воды
  • 🌅 Возможность выбрать дневное или закатное время
  • 🍇 Включены закуски и напитки
  • 🎧 Аудиогид на 5 языках
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате© Виктория
Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате© Виктория
Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате© Виктория
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 16:00

Что можно увидеть

  • Галатская башня
  • Дворец Долмабахче
  • Крепость Румели Хисары
  • Дворец Бейлербейи
  • Босфорский мост
  • Мечеть Сулеймание
  • Айя-София

Описание водной прогулки

Наше путешествие начнётся у верховья бухты Золотой рог. Мы прокатимся между двумя континентами — Европой и Азией, чтобы увидеть Босфорский мост, мечети и изысканные султанские дворцы:

  • По левому борту останется Галатская башня — средневековый страж, возвышающийся над городом испокон веков. Поблизости вы рассмотрите знаменитую Айя-Софию и мечеть Сулеймание
  • Чуть дальше нас встретит величественный дворец Долмабахче — символ роскоши Османской империи
  • Проплывая под первым мостом через Босфор, мы заглянем в живописный район Ортакёй, известный мечетью у самой воды
  • Перед нами предстанет сказочный дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов, скрытая среди зелени холмов
  • А затем — крепость Румели Хисары, возведённая ещё в 15 веке по приказу султана Мехмеда Завоевателя. Её массивные стены напоминают о сражениях за контроль над этим стратегически важным проливом
  • А ещё — только с воды вы сможете увидеть османское виллы конца 19 века. Их величественные фасады хранят эхо ушедших эпох

Организационные детали

  • С вами будет капитан яхты и обслуживающий персонал, сопровождение гида не предусмотрено
  • В стоимость входит аудиогид на 5 языках: русский, английский, испанский, французский, немецкий. Чтобы им воспользоваться, возьмите с собой смартфон и наушники, ссылку на скачивание мы отправим вам заранее
  • В стоимость также включены лёгкие закуски, сезонные фрукты, чай, кофе и вода. На борту можно купить алкогольные напитки — за отдельную плату
  • Вы можете взять с собой детей любого возраста — под свою ответственность
  • На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж, у капитана есть лицензия на перевозки
  • Выход в море может быть отменён из-за плохих погодных условий на Босфоре

ежедневно в 16:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тура у ресторана Би балык Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 353 туристов
За 11 лет в Стамбуле я увидела его с самых разных сторон, полюбила до глубины души и хочу поделиться этой любовью с вами! Я получила образование в Стамбульском университете, выучилась
читать дальше

на туристического гида. Теперь я гид с лицензией от Министерства культуры и туризма Турции. На экскурсиях со мной вы без очередей сможете пройти во все главные музеи и дворцы города. Хотите почувствовать себя коренным жителем Стамбула и провести время в лучших турецких традициях? Я проведу вас не только по самым узнаваемым местам города, но и по секретным тропинкам, улочкам, террасам и кафе!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Елена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Елена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Елена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Елена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Екатерина)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Екатерина)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Екатерина)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Екатерина)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Дарья)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Дарья)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Дарья)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Ира)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Ира)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Ира)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Анна)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Анна)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Анна)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Анна)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Павлова)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Алена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Алена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Алена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Алена)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Анастасия)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Анастасия)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Наталья)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Владимир)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Владимир)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Владимир)Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате (Екатерина)
Е
Елена
3 ноя 2025
Отличный вариант для тех, кто хочется с комфортом насладиться видами Босфора. Неплохой набор закусок, достаточно места для комфортного размещения, внимательный персонал, а еще предоставляется доступ к приложению с аудиогидом. Мы с удовольствием провели эти два часа.
Отличный вариант для тех, кто хочется с комфортом насладиться видами Босфора. Неплохой набор закусок, достаточно местаОтличный вариант для тех, кто хочется с комфортом насладиться видами Босфора. Неплохой набор закусок, достаточно местаОтличный вариант для тех, кто хочется с комфортом насладиться видами Босфора. Неплохой набор закусок, достаточно местаОтличный вариант для тех, кто хочется с комфортом насладиться видами Босфора. Неплохой набор закусок, достаточно места
А
Анастасия
31 окт 2025
Рекомендую такую прогулку как обязательный пункт в путешествии по Стамбулу! Маршрут неспешный, с воды в закатном солнце можно увидеть множество достопримечательностей. Комфортные места, закрытые от ветра. Приятным дополнением стали закуски и чай/кофе. Благодарю за хорошие впечатления!
Д
Дина
30 окт 2025
Хорошо все организовано, нам понравилось!
Е
Екатерина
20 окт 2025
Спасибо, виды потрясающие, но я была одна русская на этой яхте)) не было русскоговорящего гида, но в принципе это и не нужно, спокойно плывешь и наслаждаешься видами. Кстати яхта действительно, красивая, комфортная
Спасибо, виды потрясающие, но я была одна русская на этой яхте)) не было русскоговорящего гида, ноСпасибо, виды потрясающие, но я была одна русская на этой яхте)) не было русскоговорящего гида, ноСпасибо, виды потрясающие, но я была одна русская на этой яхте)) не было русскоговорящего гида, ноСпасибо, виды потрясающие, но я была одна русская на этой яхте)) не было русскоговорящего гида, но
Х
Хадашева
19 окт 2025
Все было отлично)
Дарья
Дарья
10 окт 2025
Отличная прогулка на комфортабельной яхте с легкими закусками, горячим чаем и великолепными видами. В одну сторону маршрут проходит вдоль европейской части, а в обратную сторону - вдоль азиаской. Вежливый персонал. Прогулка подойдет идеально как и для компании, так и для тех, кто хочет побыть наедине с собой и наслаждаться Босфором на все 100%.
Отличная прогулка на комфортабельной яхте с легкими закусками, горячим чаем и великолепными видами. В одну сторонуОтличная прогулка на комфортабельной яхте с легкими закусками, горячим чаем и великолепными видами. В одну сторонуОтличная прогулка на комфортабельной яхте с легкими закусками, горячим чаем и великолепными видами. В одну сторону
К
Кристина
23 сен 2025
Огромное спасибо за прогулку на яхте! Очень порадовали закуски, обслуживание! Приятный персонал. И спасибо, что увлекли моего 8-летнего ребёнка поездкой! 🙂
Ира
Ира
17 сен 2025
Отличная прогулка, все вовремя и очень красивые виды, прекрасный персонал
Отличная прогулка, все вовремя и очень красивые виды, прекрасный персоналОтличная прогулка, все вовремя и очень красивые виды, прекрасный персоналОтличная прогулка, все вовремя и очень красивые виды, прекрасный персонал
А
Алексей
8 сен 2025
Отличная прогулка по Босфору! Шикарные виды, отличная яхта, угощения на борту - все супер! Отдельное огромное спасибо гиду Озану! Он настоящий профессионал и очень душевный человек. Окружил нас заботой и вниманием, сделал для нас массу отличных фото. Однозначно рекомендую всем — вы получите море удовольствия!
Л
Луиза
29 авг 2025
Замечательная прогулка на яхте! Всё на высшем уровне. Озан и команда были очень внимательны и дружелюбны.
Хорошая яхта, вкусные десерты и фрукты
Мы шли не за экскурсией, поэтому аудиогид не слушали, наслаждались видами, а они были прекрасны.
Спасибо большое!
Т
Татьяна
22 авг 2025
Всё прошло очень хорошо! Отличная команда, красивая яхта и восхитительный закат!
Анна
Анна
20 авг 2025
Обычная поездка на яхте. Нужно было скачать приложение, которое половину времени не работало.

A regular yacht trip. Need to download an app that didn't work half the time.
Обычная поездка на яхте. Нужно было скачать приложение, которое половину времени не работало.Обычная поездка на яхте. Нужно было скачать приложение, которое половину времени не работало.Обычная поездка на яхте. Нужно было скачать приложение, которое половину времени не работало.Обычная поездка на яхте. Нужно было скачать приложение, которое половину времени не работало.
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое за Ваш отзыв. Ссылку на аудиогид мы отправляем сразу после бронирования. В описании тура также указано, что сопровождение
читать дальше

идёт через приложение, а не с живым гидом. Обычно оно работает исправно, возможно, в море у вас были перебои с интернетом.

Во время прогулки мы стараемся окружить гостей заботой: угощаем 5 видами сезонных фруктов, домашней выпечкой, орешками, предлагаем безлимитный чай, кофе и воду. Тур проходит на просторной 22-метровой яхте в мини-группе до 16 человек. Нам искренне жаль, что у вас осталось не самое приятное впечатление, ведь мы всегда стараемся сделать отдых максимально комфортным 🌸

П
Павлова
17 авг 2025
Отличная прогулка! Эмоции ВАУ! Организатора рекомендую ❤️
Отличная прогулка! Эмоции ВАУ! Организатора рекомендую ❤️
Р
Родион
10 авг 2025
Все понравилось! Встретили закат на корме яхты! Капитан прям ждал до конца пока солнце не сядет… в общем, кайф!
А
Анастасия
5 авг 2025
Яхта удобная, орешки и фрукты вкусные, очень заботливая девушка сопровождающая, несколько раз узнавала, все ли у нас в порядке и не надо ли нам чего. Стамбул с воды прекрасен!
Замечательно прокатились и полюбовались прекрасными видами!

Входит в следующие категории Стамбула

