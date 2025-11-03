Е Елена Отличный вариант для тех, кто хочется с комфортом насладиться видами Босфора. Неплохой набор закусок, достаточно места для комфортного размещения, внимательный персонал, а еще предоставляется доступ к приложению с аудиогидом. Мы с удовольствием провели эти два часа.

А Анастасия Рекомендую такую прогулку как обязательный пункт в путешествии по Стамбулу! Маршрут неспешный, с воды в закатном солнце можно увидеть множество достопримечательностей. Комфортные места, закрытые от ветра. Приятным дополнением стали закуски и чай/кофе. Благодарю за хорошие впечатления!

Д Дина Хорошо все организовано, нам понравилось!

Е Екатерина Спасибо, виды потрясающие, но я была одна русская на этой яхте)) не было русскоговорящего гида, но в принципе это и не нужно, спокойно плывешь и наслаждаешься видами. Кстати яхта действительно, красивая, комфортная

Х Хадашева Все было отлично)

Дарья Отличная прогулка на комфортабельной яхте с легкими закусками, горячим чаем и великолепными видами. В одну сторону маршрут проходит вдоль европейской части, а в обратную сторону - вдоль азиаской. Вежливый персонал. Прогулка подойдет идеально как и для компании, так и для тех, кто хочет побыть наедине с собой и наслаждаться Босфором на все 100%.

К Кристина Огромное спасибо за прогулку на яхте! Очень порадовали закуски, обслуживание! Приятный персонал. И спасибо, что увлекли моего 8-летнего ребёнка поездкой! 🙂

Ира Отличная прогулка, все вовремя и очень красивые виды, прекрасный персонал

А Алексей Отличная прогулка по Босфору! Шикарные виды, отличная яхта, угощения на борту - все супер! Отдельное огромное спасибо гиду Озану! Он настоящий профессионал и очень душевный человек. Окружил нас заботой и вниманием, сделал для нас массу отличных фото. Однозначно рекомендую всем — вы получите море удовольствия!

Л Луиза Замечательная прогулка на яхте! Всё на высшем уровне. Озан и команда были очень внимательны и дружелюбны.

Хорошая яхта, вкусные десерты и фрукты

Мы шли не за экскурсией, поэтому аудиогид не слушали, наслаждались видами, а они были прекрасны.

Спасибо большое!

Т Татьяна Всё прошло очень хорошо! Отличная команда, красивая яхта и восхитительный закат!

Анна Обычная поездка на яхте. Нужно было скачать приложение, которое половину времени не работало.



A regular yacht trip. Need to download an app that didn't work half the time. Виктория Ответ организатора: читать дальше идёт через приложение, а не с живым гидом. Обычно оно работает исправно, возможно, в море у вас были перебои с интернетом.



Во время прогулки мы стараемся окружить гостей заботой: угощаем 5 видами сезонных фруктов, домашней выпечкой, орешками, предлагаем безлимитный чай, кофе и воду. Тур проходит на просторной 22-метровой яхте в мини-группе до 16 человек. Нам искренне жаль, что у вас осталось не самое приятное впечатление, ведь мы всегда стараемся сделать отдых максимально комфортным 🌸 Спасибо большое за Ваш отзыв. Ссылку на аудиогид мы отправляем сразу после бронирования. В описании тура также указано, что сопровождение

П Павлова Отличная прогулка! Эмоции ВАУ! Организатора рекомендую ❤️

Р Родион Все понравилось! Встретили закат на корме яхты! Капитан прям ждал до конца пока солнце не сядет… в общем, кайф!