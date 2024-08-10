Волшебный Босфор в закате на яхте класса luxe. Групповая прогулка

Волшебный Босфор в закате на яхте класса luxe
На яхте класса «люкс» мы отправимся в незабываемое путешествие по Босфору. Вы сможете увидеть достопримечательности Стамбула с воды в лучах заката.

Мы будем проплывать мимо Галатской башни, величественных дворцов Долмабахче и Топкапы, а благодаря аудиогиду на борту узнаете новые для себя исторические факты.
5
1 отзыв
Волшебный Босфор в закате на яхте класса luxe. Групповая прогулка
Волшебный Босфор в закате на яхте класса luxe. Групповая прогулка
Волшебный Босфор в закате на яхте класса luxe. Групповая прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание водной прогулки

Приглашаем вас на увлекательную 2-часовую яхтенную прогулку по Босфору, во время которой вы сможете насладиться великолепными видами Стамбула и узнать интересные исторические факты благодаря аудиогиду. В маршруте тура предусмотрены знаменитая Галатская башня, а также величественные дворцы Долмабахче и Топкапы. Это лишь малая часть тех впечатляющих достопримечательностей, которые вам предстоит увидеть. Мы проплывем мимо:
  • дворца Топкапы — резиденции османских султанов;
  • знаменитого собора-мечети Айя-София;
  • величественной Голубой мечети с шестью минаретами;
  • Девичьей башни (Кыз Кулеси) — исторической башни на маленьком острове;
  • Босфорского моста — одного из двух подвесных мостов, соединяющих Европу и Азию;
  • роскошного дворца Долмабахче;
  • мечети Ортакёй — красивой барочной мечети у воды;
  • моста имени султана Мехмеда II — второго моста через Босфор;
  • замка Анадолухисары — крепости на азиатской стороне Босфора;
залива Золотой Рог — природной гавани, которая разделяет старую и новую части города. Не упустите возможность открыть для себя Стамбул с новой, необычной стороны. Прогулка осуществляется на 22-метровой яхте, вмещающей до 18 гостей. На борту вас ожидают угощения из свежих фруктов, выпечки и ассорти из орехов. Важная информация:.
залива Золотой Рог — природной гавани, которая разделяет старую и новую части города. Не упустите возможность открыть для себя Стамбул с новой, необычной стороны. Прогулка осуществляется на 22-метровой яхте, вмещающей до 18 гостей. На борту вас ожидают угощения из свежих фруктов, выпечки и ассорти из орехов. Важная информация:.
Оплата взимается со всех участников, так как количество мест на яхте ограничено. Дети до 1 года участвуют бесплатно, а детям от 1 до 4 лет предоставляется скидка.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый€40
Дети (1-4 года)€25
Дети (до 1 года)€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Топкапы
  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • Девичья башня
  • Босфорский мост
  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Ортакёй
  • Босфорский мост имени султана Мехмеда II
  • Замок Анадолухисары
  • Залив Золотой Рог
Что включено
  • 2-часовая прогулка по Босфору
  • Приложение-аудиогид
  • Угощения: фруктовые закуски, микс из орехов, выпечка, чай, кофе, вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Каракёй, перед рестораном Bi Balik
Завершение: Район Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Для связи
  • Обязательно напишите нам по WhatsApp! Мы всегда на связи и готовы помочь вам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
E
10 авг 2024
Все очень круто,рекомендую!!!

Входит в следующие категории Стамбула

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