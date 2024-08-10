На яхте класса «люкс» мы отправимся в незабываемое путешествие по Босфору. Вы сможете увидеть достопримечательности Стамбула с воды в лучах заката.
Мы будем проплывать мимо Галатской башни, величественных дворцов Долмабахче и Топкапы, а благодаря аудиогиду на борту узнаете новые для себя исторические факты.
Мы будем проплывать мимо Галатской башни, величественных дворцов Долмабахче и Топкапы, а благодаря аудиогиду на борту узнаете новые для себя исторические факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание водной прогулки
Приглашаем вас на увлекательную 2-часовую яхтенную прогулку по Босфору, во время которой вы сможете насладиться великолепными видами Стамбула и узнать интересные исторические факты благодаря аудиогиду. В маршруте тура предусмотрены знаменитая Галатская башня, а также величественные дворцы Долмабахче и Топкапы. Это лишь малая часть тех впечатляющих достопримечательностей, которые вам предстоит увидеть. Мы проплывем мимо:
- дворца Топкапы — резиденции османских султанов;
- знаменитого собора-мечети Айя-София;
- величественной Голубой мечети с шестью минаретами;
- Девичьей башни (Кыз Кулеси) — исторической башни на маленьком острове;
- Босфорского моста — одного из двух подвесных мостов, соединяющих Европу и Азию;
- роскошного дворца Долмабахче;
- мечети Ортакёй — красивой барочной мечети у воды;
- моста имени султана Мехмеда II — второго моста через Босфор;
- замка Анадолухисары — крепости на азиатской стороне Босфора;
залива Золотой Рог — природной гавани, которая разделяет старую и новую части города. Не упустите возможность открыть для себя Стамбул с новой, необычной стороны. Прогулка осуществляется на 22-метровой яхте, вмещающей до 18 гостей. На борту вас ожидают угощения из свежих фруктов, выпечки и ассорти из орехов. Важная информация:.
залива Золотой Рог — природной гавани, которая разделяет старую и новую части города. Не упустите возможность открыть для себя Стамбул с новой, необычной стороны. Прогулка осуществляется на 22-метровой яхте, вмещающей до 18 гостей. На борту вас ожидают угощения из свежих фруктов, выпечки и ассорти из орехов. Важная информация:.
Оплата взимается со всех участников, так как количество мест на яхте ограничено. Дети до 1 года участвуют бесплатно, а детям от 1 до 4 лет предоставляется скидка.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€40
|Дети (1-4 года)
|€25
|Дети (до 1 года)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Девичья башня
- Босфорский мост
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Ортакёй
- Босфорский мост имени султана Мехмеда II
- Замок Анадолухисары
- Залив Золотой Рог
Что включено
- 2-часовая прогулка по Босфору
- Приложение-аудиогид
- Угощения: фруктовые закуски, микс из орехов, выпечка, чай, кофе, вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Каракёй, перед рестораном Bi Balik
Завершение: Район Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Для связи
- Обязательно напишите нам по WhatsApp! Мы всегда на связи и готовы помочь вам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ekaterina
10 авг 2024
Все очень круто,рекомендую!!!
Входит в следующие категории Стамбула
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