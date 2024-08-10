Приглашаем вас на увлекательную 2-часовую яхтенную прогулку по Босфору, во время которой вы сможете насладиться великолепными видами Стамбула и узнать интересные исторические факты благодаря аудиогиду. В маршруте тура предусмотрены знаменитая Галатская башня, а также величественные дворцы Долмабахче и Топкапы. Это лишь малая часть тех впечатляющих достопримечательностей, которые вам предстоит увидеть. Мы проплывем мимо:

дворца Топкапы — резиденции османских султанов;

знаменитого собора-мечети Айя-София;

величественной Голубой мечети с шестью минаретами;

Девичьей башни (Кыз Кулеси) — исторической башни на маленьком острове;

Босфорского моста — одного из двух подвесных мостов, соединяющих Европу и Азию;

роскошного дворца Долмабахче;

мечети Ортакёй — красивой барочной мечети у воды;

моста имени султана Мехмеда II — второго моста через Босфор;

замка Анадолухисары — крепости на азиатской стороне Босфора;

залива Золотой Рог — природной гавани, которая разделяет старую и новую части города. Не упустите возможность открыть для себя Стамбул с новой, необычной стороны. Прогулка осуществляется на 22-метровой яхте, вмещающей до 18 гостей. На борту вас ожидают угощения из свежих фруктов, выпечки и ассорти из орехов. Важная информация:.

залива Золотой Рог — природной гавани, которая разделяет старую и новую части города. Не упустите возможность открыть для себя Стамбул с новой, необычной стороны. Прогулка осуществляется на 22-метровой яхте, вмещающей до 18 гостей. На борту вас ожидают угощения из свежих фруктов, выпечки и ассорти из орехов. Важная информация:.

Оплата взимается со всех участников, так как количество мест на яхте ограничено. Дети до 1 года участвуют бесплатно, а детям от 1 до 4 лет предоставляется скидка.