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готовы провести экскурсию для желающих к Греческой Православной церкви. Как минимум увидеть эту церковь стоит однозначно, а гид сделала этот обзор интереснее.

На втором острове много свободного времени. К сожалению пляж стоит слишком дорого, чтобы туда ехать. Но даже просто погулять по острову очень приятно: красивые улочки, интересная архитектура, леса и побережье.

Можно арендовать велосипед, это относительно недорого, но требуют залог.

Экскурсия подходит для активных туристов.

Расстроило то, что в пути даже обычная питьевая вода была за отдельную плату. Поэтому обязательно возьмите с собой хотя бы небольшую бутылку до первого острова. Может быть тут так принято…