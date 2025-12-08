Мои заказы

Из Стамбула к острову Бююкада

Отдохнуть от суеты города и насладиться морем и изумительной природой
Это неспешное путешествие подарит вам другие ощущения от Турции.

Интересные истории в сочетании с живописными видами, морским бризом и криками чаек — звучит как идеальный день! Вы проведёте его в море и на острове, где нет машин, только ветер, сосны, виллы и тишина.

Получите советы, что обязательно стоит увидеть, поймаете особый ритм и почувствуете, как приятно замедлиться.
4.7
10 отзывов
Из Стамбула к острову Бююкада
Из Стамбула к острову Бююкада
Из Стамбула к острову Бююкада

Описание экскурсии

  • Мы встретимся на пристани, откуда берут начало все водные маршруты на Принцевы острова. Сядем на паром и откроем для себя всю его прелесть — не только как транспорта, но и своеобразной «городской медитации».
  • Водный путь по Босфору (~ 1,5 часа) подарит вам виды на живописные городские ландшафты
  • Экскурсионная часть (~ 1 час) начнётся на корабле: гид расскажет про город и острова, которые будут по пути
  • Следующий пункт — Бююкада (~ 3 часа), самый крупный и известный остров архипелага. В программе:
    — Старинные деревянные виллы и особняки начала 20 века
    — Остатки византийских и османских построек
    — Прогулка по острову с рассказом гида об истории и архитектуре

По желанию можно посетить:

  • Церковь Святого Георгия — один из самых известных православных монастырских комплексов острова
  • Смотровую площадку на вершине холма с панорамным видом на Мраморное море и другие острова
  • Пляж (если останется время и позволит погода, около 1,5 ч)

А ещё мы прокатимся на электромобиле и пообедаем с красивыми видами.

Организационные детали

  • Билеты на водный транспорт включены в стоимость
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

в пятницу в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале CIBALI или ЭМИНЕНЮ
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 581 туриста
Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями по истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Н
Поездка получилась очень интересной и насыщенной!
Природа на островах просто невероятной красоты.

На первом острове была небольшая экскурсия, уже включённая в стоимость, а на втором за небольшую доплату нам провели дополнительную.

Отдельное спасибо Ирине за подробную консультацию о том, как добраться до аэропорта, очень выручило! 🙌🏼
Поездка получилась очень интересной и насыщенной!
Поездка получилась очень интересной и насыщенной!
Поездка получилась очень интересной и насыщенной!
Поездка получилась очень интересной и насыщенной!
Поездка получилась очень интересной и насыщенной!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо, все отлично! Спасибо Кямрану за экскурсию!
Спасибо, все отлично! Спасибо Кямрану за экскурсию!
Спасибо, все отлично! Спасибо Кямрану за экскурсию!
Спасибо, все отлично! Спасибо Кямрану за экскурсию!
Спасибо, все отлично! Спасибо Кямрану за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все отлично организованно! Отдельно спасибо Ирине за понимание и организацию трансфера! Если хотите отдохнуть и насладиться островами, вам сюда)
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсия хорошая, в целом все понравилось. Советую сходить. Однако есть пару нюансов. Не хватило наушников, гида не всегда хорошо было слышно. Хотелось бы добавить конкретных имен и биографических выдержек, а не употребление «здесь жил дядечка хирург».
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сама экскурсия прекрасна. Два гида: один англоговорящий и один русскоговорящий очень отзывчивы и дружелюбны. Рассказ по пути на остпова был последовательный и интересный.
На первом острове в качестве "бонуса" гиды были
читать дальшеуменьшить

готовы провести экскурсию для желающих к Греческой Православной церкви. Как минимум увидеть эту церковь стоит однозначно, а гид сделала этот обзор интереснее.
На втором острове много свободного времени. К сожалению пляж стоит слишком дорого, чтобы туда ехать. Но даже просто погулять по острову очень приятно: красивые улочки, интересная архитектура, леса и побережье.
Можно арендовать велосипед, это относительно недорого, но требуют залог.
Экскурсия подходит для активных туристов.
Расстроило то, что в пути даже обычная питьевая вода была за отдельную плату. Поэтому обязательно возьмите с собой хотя бы небольшую бутылку до первого острова. Может быть тут так принято…

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Из Стамбула к острову Бююкада»

Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова
8 часов
133 отзыва
Групповая
Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова
Отдохнуть от суеты мегаполиса и исследовать 2 острова, где время течёт медленно и душевно
Начало: У вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу ил...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
€30 за человека
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
Пешая
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
Завтра в 10:00
19 июн в 10:00
€231 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова
Пешая
5 часов
112 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова
Погулять по живописному острову Бююкада и узнать о нем множество интересных фактов
Начало: На острове Бююкада
18 июн в 10:30
20 июн в 10:30
€259 за всё до 4 чел.
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Пешая
7 часов
-
5%
87 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Погрузитесь в спокойствие Бююкады, где нет машин и суеты. Откройте для себя уютные улочки и исторические места
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€190€199 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€150 за человека