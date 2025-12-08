Это неспешное путешествие подарит вам другие ощущения от Турции.
Интересные истории в сочетании с живописными видами, морским бризом и криками чаек — звучит как идеальный день! Вы проведёте его в море и на острове, где нет машин, только ветер, сосны, виллы и тишина.
Получите советы, что обязательно стоит увидеть, поймаете особый ритм и почувствуете, как приятно замедлиться.
Интересные истории в сочетании с живописными видами, морским бризом и криками чаек — звучит как идеальный день! Вы проведёте его в море и на острове, где нет машин, только ветер, сосны, виллы и тишина.
Получите советы, что обязательно стоит увидеть, поймаете особый ритм и почувствуете, как приятно замедлиться.
Описание экскурсии
- Мы встретимся на пристани, откуда берут начало все водные маршруты на Принцевы острова. Сядем на паром и откроем для себя всю его прелесть — не только как транспорта, но и своеобразной «городской медитации».
- Водный путь по Босфору (~ 1,5 часа) подарит вам виды на живописные городские ландшафты
- Экскурсионная часть (~ 1 час) начнётся на корабле: гид расскажет про город и острова, которые будут по пути
- Следующий пункт — Бююкада (~ 3 часа), самый крупный и известный остров архипелага. В программе:
— Старинные деревянные виллы и особняки начала 20 века
— Остатки византийских и османских построек
— Прогулка по острову с рассказом гида об истории и архитектуре
По желанию можно посетить:
- Церковь Святого Георгия — один из самых известных православных монастырских комплексов острова
- Смотровую площадку на вершине холма с панорамным видом на Мраморное море и другие острова
- Пляж (если останется время и позволит погода, около 1,5 ч)
А ещё мы прокатимся на электромобиле и пообедаем с красивыми видами.
Организационные детали
- Билеты на водный транспорт включены в стоимость
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
в пятницу в 09:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале CIBALI или ЭМИНЕНЮ
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 581 туриста
Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями по истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Поездка получилась очень интересной и насыщенной!
Природа на островах просто невероятной красоты.
На первом острове была небольшая экскурсия, уже включённая в стоимость, а на втором за небольшую доплату нам провели дополнительную.
Отдельное спасибо Ирине за подробную консультацию о том, как добраться до аэропорта, очень выручило! 🙌🏼
Природа на островах просто невероятной красоты.
На первом острове была небольшая экскурсия, уже включённая в стоимость, а на втором за небольшую доплату нам провели дополнительную.
Отдельное спасибо Ирине за подробную консультацию о том, как добраться до аэропорта, очень выручило! 🙌🏼
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С
Спасибо, все отлично! Спасибо Кямрану за экскурсию!
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Отлично
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Е
Все отлично организованно! Отдельно спасибо Ирине за понимание и организацию трансфера! Если хотите отдохнуть и насладиться островами, вам сюда)
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Д
Экскурсия хорошая, в целом все понравилось. Советую сходить. Однако есть пару нюансов. Не хватило наушников, гида не всегда хорошо было слышно. Хотелось бы добавить конкретных имен и биографических выдержек, а не употребление «здесь жил дядечка хирург».
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А
Сама экскурсия прекрасна. Два гида: один англоговорящий и один русскоговорящий очень отзывчивы и дружелюбны. Рассказ по пути на остпова был последовательный и интересный.
На первом острове в качестве "бонуса" гиды были
На первом острове в качестве "бонуса" гиды были
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