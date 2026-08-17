Иногда лучший план на день — вообще ничего не планировать. Мы отвезём вас на один из лучших пляжей Черноморского побережья рядом со Стамбулом, где останется только выбрать: искупаться, позагорать, заказать коктейль или просто наслаждаться шумом волн. Всего один день — а ощущение, будто вы съездили в небольшой отпуск.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Стамбуле

Описание трансфер

8:00 — выезд из Стамбула

Утром групповой трансфер заберёт вас из отеля, и вы отправитесь на северное побережье города, в Килиос — любимое место летнего отдыха жителей Стамбула.

Около 10:00 — прибытие в Solar Beach

Весь день вы сможете провести на территории современного пляжного клуба. К вашим услугам:

широкий песчаный пляж

комфортные шезлонги и зонтики

душевые и раздевалки

магазин с пляжными принадлежностями

пляжное кафе, матча-бар

просторные зоны для отдыха

бассейн

живописные виды на Чёрное море

15:00–17:30 — возвращение в Стамбул

Организационные детали