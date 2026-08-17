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Из Стамбула - на Чёрное море: трансфер на пляж в Килиосе

Искупаться, позагорать и сменить городской ритм на атмосферу летнего курорта
Иногда лучший план на день — вообще ничего не планировать.

Мы отвезём вас на один из лучших пляжей Черноморского побережья рядом со Стамбулом, где останется только выбрать: искупаться, позагорать, заказать коктейль или просто наслаждаться шумом волн. Всего один день — а ощущение, будто вы съездили в небольшой отпуск.
Из Стамбула - на Чёрное море: трансфер на пляж в Килиосе
Из Стамбула - на Чёрное море: трансфер на пляж в Килиосе
Из Стамбула - на Чёрное море: трансфер на пляж в Килиосе

Описание трансфер

8:00 — выезд из Стамбула

Утром групповой трансфер заберёт вас из отеля, и вы отправитесь на северное побережье города, в Килиос — любимое место летнего отдыха жителей Стамбула.

Около 10:00 — прибытие в Solar Beach

Весь день вы сможете провести на территории современного пляжного клуба. К вашим услугам:

  • широкий песчаный пляж
  • комфортные шезлонги и зонтики
  • душевые и раздевалки
  • магазин с пляжными принадлежностями
  • пляжное кафе, матча-бар
  • просторные зоны для отдыха
  • бассейн
  • живописные виды на Чёрное море

15:00–17:30 — возвращение в Стамбул

Организационные детали

  • В стоимость входит:
    — групповой трансфер из Стамбула и обратно
    — сопровождение на русском и английском языках
    — входной билет на территорию Solar Beach
  • Дополнительно оплачиваются напитки и еда (по желанию)
  • Время выезда и программа могут быть скорректированы из-за погодных условий

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Базовый билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хакан
Хакан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 315 туристов
Я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме. Окончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Имею лицензию гида от министерства туризма Турции. Работаю в официальном тур
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агентстве в команде профессиональных гидов, фотографов и организаторов. Вместе мы раскрываем для гостей все грани Стамбула, рассказываем о нем самое интересное и делаем так, чтобы вы полюбили этот чудесный город так же, как любим его мы.

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