Иногда лучший план на день — вообще ничего не планировать.
Мы отвезём вас на один из лучших пляжей Черноморского побережья рядом со Стамбулом, где останется только выбрать: искупаться, позагорать, заказать коктейль или просто наслаждаться шумом волн. Всего один день — а ощущение, будто вы съездили в небольшой отпуск.
Мы отвезём вас на один из лучших пляжей Черноморского побережья рядом со Стамбулом, где останется только выбрать: искупаться, позагорать, заказать коктейль или просто наслаждаться шумом волн. Всего один день — а ощущение, будто вы съездили в небольшой отпуск.
Описание трансфер
8:00 — выезд из Стамбула
Утром групповой трансфер заберёт вас из отеля, и вы отправитесь на северное побережье города, в Килиос — любимое место летнего отдыха жителей Стамбула.
Около 10:00 — прибытие в Solar Beach
Весь день вы сможете провести на территории современного пляжного клуба. К вашим услугам:
- широкий песчаный пляж
- комфортные шезлонги и зонтики
- душевые и раздевалки
- магазин с пляжными принадлежностями
- пляжное кафе, матча-бар
- просторные зоны для отдыха
- бассейн
- живописные виды на Чёрное море
15:00–17:30 — возвращение в Стамбул
Организационные детали
- В стоимость входит:
— групповой трансфер из Стамбула и обратно
— сопровождение на русском и английском языках
— входной билет на территорию Solar Beach
- Дополнительно оплачиваются напитки и еда (по желанию)
- Время выезда и программа могут быть скорректированы из-за погодных условий
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хакан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 315 туристов
Я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме. Окончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Имею лицензию гида от министерства туризма Турции. Работаю в официальном тур
Входит в следующие категории Стамбула
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