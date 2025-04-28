Мои заказы

Из Стамбула - на курорт Ялова. Почти всё включено

Расслабиться на горячих источниках, окружённых горами и лесами
Термальные источники Ялова — это минеральные воды в окружении живописных гор и лесов. Здесь вас ждут лечебные бассейны, хаммамы и фонтаны с целебной водой. Это место идеально для отдыха и оздоровления!
3.5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Из Стамбула — в Ялову

Встретим вас у отеля и довезём до парома. По Мраморному морю до курорта плывём около 20–30 минут.

В Ялове

Мы расскажем об истории термальных источников, а вы отдохнёте, погуляете и искупаетесь. Здесь есть:

  • Лечебные горячие бассейны — крытые и под открытым небом
  • Османские хаммамы с исторической архитектурой
  • Спа-комплекс с массажными кабинетами и зонами отдыха
  • Минеральные фонтаны с питьевой водой

Также для вас будет готов обед. А потом мы вернёмся в Стамбул тем же путём.

Кому подойдёт

Тем, кто ищет спокойный отдых, любит термальные источники и хочет насладиться морским воздухом.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле и пароме, входные билеты на термальные источники, обед
  • Ваши расходы — дополнительные услуги на территории курорта (массаж и др.)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 180 туристов
Ваше идеальное путешествие начинается здесь! 10 лет мы дарим эмоции, создаём незабываемые маршруты и открываем для вас всю красоту Турции. Мечтаете о расслабляющем отдыхе на побережье, захватывающих экскурсиях по древним
читать дальше

городам или незабываемых приключениях в сердце страны? Мы знаем, как сделать ваш отдых в Турции идеальным! Только проверенные отели, эксклюзивные маршруты и индивидуальный подход к каждому клиенту. Поддержка 24/7, чтобы ваше путешествие было комфортным и беззаботным. Откройте для себя Турцию с нами — ваш отдых мечты уже близко!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
Полина
28 апр 2025
Скажу одно: эта поездка не стоит 75 евро/чел. Нас просто привезли на термальные источники. По сути, аналогичным образом можно было бы добраться самостоятельно. Было бы интересно хотя бы минимально послушать,
читать дальше

откуда вообще эти термальные источники, какую-то историю. На самих термальных источниках ничего особенного. Горячий бассейн, хаммам. Все очень старое, помыться после по-человечески не получится, так как там была холодная вода в душе, не было занавесок или каких-либо перекрытий, чтобы на тебя никто не смотрел. В программе заявлен обед. Сопровождающая просто отправила нас «идите прямо и налево, заходите в отель», не объяснила, ждать ее или нет. Не знаю, сколько ждали, минут 20, наверное. По итогу обратились на ресепшен, хорошо, что мы смогли друг друга понять на английском. На ресепшене нам сказали, что мы можем оплатить обед и поесть. Хотя обед был заявлен в программе. Мы объяснили, что у нас обед включен, и персонал отеля начал выяснять, уже через какое-то время пришла сопровождающая, и мы наконец поели. Обед нормальный: салат овощной, чечевичный суп и курица с рисом + медовое пирожное и вода.

Из хорошего: полотенца чистые, дают, сколько угодно. Бассейны горячие. Личные вещи можно убрать в шкаф с ключом. Есть фены и резиновые тапки.

Скажу одно: эта поездка не стоит 75 евро/чел. Нас просто привезли на термальные источники. По сути,
Ариф
Ариф
Ответ организатора:
Добрый день!

Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что ваше впечатление от экскурсии оказалось негативным.

Рассказ гида был кратким, поскольку формат
читать дальше

данной экскурсии отличается от классических городских туров с обширной исторической частью — это скорее расслабляющая загородная поездка, нежели насыщенная информационная программа.

Что касается ситуации с гидом — она ненадолго отошла, чтобы встретить других участников, предварительно показав вам дорогу к ресторану.

Понимаем, что термальные источники могли показаться вам устаревшими, однако стоит учитывать, что они были построены в 1934–1937 годах, и вы побывали не только в термальных водах, но и на исторически значимом месте.

Если бы вы сообщили нам о ситуации сразу, мы постарались бы всё исправить — мы всегда на связи в WhatsApp, как и указывали ранее.

Будем рады помочь вам с экскурсиями в будущем и надеемся, что следующий опыт оставит только положительные эмоции!

С
Сатурнова
28 мар 2025
Прекрасная экскурсия! На один день ты перемещаешься из многолюдного и шумного Стамбула в рай. Очень романтичная поездка на пароме через Мраморнре море. А затем чистый воздух, тишина, пение птиц, природа.
читать дальше

После прогулки хамам, бассейн с термальной водой. Заказала мыльный массаж. Очень помог после пешеходных экскурсий по Стамбулу. Доброжелательный и предупредительный персонал. Конечно спа- центром это не назовешь, но сервис на хорошем уровне. Наверное, мне не хватило гида, который бы рассказал о курорте и о воде. Был сопроврждающий гид. Очень внимательная и приятная девушка Седа, но она ничего не рассказывала. Экскурсию советую всем ОДНОЗНАЧНО!!!

Входит в следующие категории Стамбула

