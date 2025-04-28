Термальные источники Ялова — это минеральные воды в окружении живописных гор и лесов. Здесь вас ждут лечебные бассейны, хаммамы и фонтаны с целебной водой. Это место идеально для отдыха и оздоровления!
Описание экскурсии
Из Стамбула — в Ялову
Встретим вас у отеля и довезём до парома. По Мраморному морю до курорта плывём около 20–30 минут.
В Ялове
Мы расскажем об истории термальных источников, а вы отдохнёте, погуляете и искупаетесь. Здесь есть:
- Лечебные горячие бассейны — крытые и под открытым небом
- Османские хаммамы с исторической архитектурой
- Спа-комплекс с массажными кабинетами и зонами отдыха
- Минеральные фонтаны с питьевой водой
Также для вас будет готов обед. А потом мы вернёмся в Стамбул тем же путём.
Кому подойдёт
Тем, кто ищет спокойный отдых, любит термальные источники и хочет насладиться морским воздухом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле и пароме, входные билеты на термальные источники, обед
- Ваши расходы — дополнительные услуги на территории курорта (массаж и др.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 180 туристов
Ваше идеальное путешествие начинается здесь! 10 лет мы дарим эмоции, создаём незабываемые маршруты и открываем для вас всю красоту Турции. Мечтаете о расслабляющем отдыхе на побережье, захватывающих экскурсиях по древнимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
28 апр 2025
Скажу одно: эта поездка не стоит 75 евро/чел. Нас просто привезли на термальные источники. По сути, аналогичным образом можно было бы добраться самостоятельно. Было бы интересно хотя бы минимально послушать,
Ариф
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что ваше впечатление от экскурсии оказалось негативным.
Рассказ гида был кратким, поскольку формат
Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что ваше впечатление от экскурсии оказалось негативным.
Рассказ гида был кратким, поскольку формат
С
Сатурнова
28 мар 2025
Прекрасная экскурсия! На один день ты перемещаешься из многолюдного и шумного Стамбула в рай. Очень романтичная поездка на пароме через Мраморнре море. А затем чистый воздух, тишина, пение птиц, природа.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Погрузитесь в атмосферу Сапанджи, где природа и история переплетаются. Восхититесь видами и насладитесь местной кухней
Начало: С вашего отеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€552 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Паломническая прогулка по православным храмам Стамбула
Индивидуальная экскурсия по православным святыням Стамбула. Уникальные храмы, исторические рассказы и духовное погружение в немусульманский Стамбул
Начало: пристань Каракёй
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
от €150 за всё до 10 чел.