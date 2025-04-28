Термальные источники Ялова — это минеральные воды в окружении живописных гор и лесов. Здесь вас ждут лечебные бассейны, хаммамы и фонтаны с целебной водой. Это место идеально для отдыха и оздоровления!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Из Стамбула — в Ялову

Встретим вас у отеля и довезём до парома. По Мраморному морю до курорта плывём около 20–30 минут.

В Ялове

Мы расскажем об истории термальных источников, а вы отдохнёте, погуляете и искупаетесь. Здесь есть:

Лечебные горячие бассейны — крытые и под открытым небом

Османские хаммамы с исторической архитектурой

Спа-комплекс с массажными кабинетами и зонами отдыха

Минеральные фонтаны с питьевой водой

Также для вас будет готов обед. А потом мы вернёмся в Стамбул тем же путём.

Кому подойдёт

Тем, кто ищет спокойный отдых, любит термальные источники и хочет насладиться морским воздухом.

Организационные детали