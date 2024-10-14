Экскурсии к горам Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Стамбуле, цены от €75. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Погрузитесь в атмосферу Сапанджи, где природа и история переплетаются. Восхититесь видами и насладитесь местной кухней
Начало: С вашего отеля
«Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
385 за всё до 7 чел.
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Ойлат — горный курорт с фантастическими пейзажами и кристально чистым воздухом»
Завтра в 09:00
28 фев в 09:00
488 за всё до 7 чел.
Из Стамбула - на курорт Ялова. Почти всё включено
На машине
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Из Стамбула - на курорт Ялова. Почти всё включено
Расслабиться на горячих источниках, окружённых горами и лесами
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Ялова — это минеральные воды в окружении живописных гор и лесов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 фев в 08:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 октября 2024
    Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
    замечательная экскурсия -остались прекрасные впечатления. Назгуль - наш гид - очень приятная девушка -очень много нам рассказывала - спокойная -
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    позитивная - очаровательная. спасибо ей огромное. По больше бы таких годов. Ни какой спешки - ни каких ограничений во времени - это очень важно. Много посмотрели - все было супер.

  • К
    Ксения
    9 марта 2024
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Все прошло хорошо, экскурсовод очень подробно и хорошо рассказывал про исторические события и текущую жизнь Турции.
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
    Отличная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Отдельное спасибо Назгуль, все очень позитивно и информативно. Однозначно рекомендую.
  • М
    Мария
    28 декабря 2022
    Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
    Насыщенная программа! Остались очень довольны экскурсией.
  • M
    Mirza
    16 сентября 2022
    Из Стамбула - на озеро Сапанджа
    Приятная экскурсия на природу с хорошим гидом и аккуратным водителем. Программу поездки можно легко настроить согласно вашим запросам. Отдельно отмечу отличные обед и ужин в хороших и не столь дорогих ресторанах. Спасибо большое Сабри за организацию поездки!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Стамбула - на озеро Сапанджа
  2. Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
  3. Из Стамбула - на курорт Ялова. Почти всё включено
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Айя-София
  9. Девичья башня
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в феврале 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 488. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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