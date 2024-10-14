8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Погрузитесь в атмосферу Сапанджи, где природа и история переплетаются. Восхититесь видами и насладитесь местной кухней
Начало: С вашего отеля
«Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€385 за всё до 7 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула в Ойлат: горы, пещеры и термальные источники
Посетить живописный горный курорт и попробовать настоящий османский завтрак в старинной деревне
Начало: У вашего отеля
«Ойлат — горный курорт с фантастическими пейзажами и кристально чистым воздухом»
Завтра в 09:00
28 фев в 09:00
€488 за всё до 7 чел.
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Из Стамбула - на курорт Ялова. Почти всё включено
Расслабиться на горячих источниках, окружённых горами и лесами
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Ялова — это минеральные воды в окружении живописных гор и лесов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 фев в 08:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 октября 2024замечательная экскурсия -остались прекрасные впечатления. Назгуль - наш гид - очень приятная девушка -очень много нам рассказывала - спокойная -
- ККсения9 марта 2024Все прошло хорошо, экскурсовод очень подробно и хорошо рассказывал про исторические события и текущую жизнь Турции.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Отличная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Отдельное спасибо Назгуль, все очень позитивно и информативно. Однозначно рекомендую.
- ММария28 декабря 2022Насыщенная программа! Остались очень довольны экскурсией.
- MMirza16 сентября 2022Приятная экскурсия на природу с хорошим гидом и аккуратным водителем. Программу поездки можно легко настроить согласно вашим запросам. Отдельно отмечу отличные обед и ужин в хороших и не столь дорогих ресторанах. Спасибо большое Сабри за организацию поездки!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Горы»
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