Мои заказы

Экскурсии на лошадях в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Стамбуле, цены от €369, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
На машине
Конные прогулки
13 часов
-
15%
80 отзывов
Индивидуальная
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Начало: В вашем отеле
«1,5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей»»
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
€425€500 за человека
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
На машине
Конные прогулки
3 часа
Индивидуальная
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
«Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€500 за человека
Из Стамбула - в район Чаталджа
На машине
Конные прогулки
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Стамбула - в район Чаталджа
Позавтракать с фламинго, побывать в аутентичных селениях и устроить перезагрузку на пляже
Начало: У вашего отеля
«Прокатиться на лошади, верблюде, квадроцикле или параплане (за отдельную плату)»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€369 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
  2. Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
  3. Из Стамбула - в район Чаталджа
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Айя-София
  8. Сулеймание
  9. Босфорский мост
  10. Девичья башня
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 369 до 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Стамбуле. Максимально сближение с природой Стамбула, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025