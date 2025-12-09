-
15%
Индивидуальная
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Начало: В вашем отеле
«1,5 часа полета — и вы в Каппадокии, «Стране прекрасных лошадей»»
Завтра в 04:30
11 дек в 04:30
€425
€500 за человека
Индивидуальная
Верхом на лошадях: прогулка по морскому побережью и окрестностям Стамбула
Благородные животные, яркие пейзажи, шум моря и шёпот леса - получить за 2 часа незабываемые эмоции
«Первый раз отправляетесь на конную прогулку — инструктор проведёт вас по более лёгкому маршруту где-то рысью верхом на лошади, а где-то пешком»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€500 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Стамбула - в район Чаталджа
Позавтракать с фламинго, побывать в аутентичных селениях и устроить перезагрузку на пляже
Начало: У вашего отеля
«Прокатиться на лошади, верблюде, квадроцикле или параплане (за отдельную плату)»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€369 за всё до 6 чел.
