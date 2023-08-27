Мои заказы

Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие

Полюбоваться инопланетными долинами, погулять по каньону, покататься на квадроциклах и многое другое
Всего 1,5 часа на самолёте — и вы уже не в бурлящем мегаполисе на берегу Босфора, а в сказочной Каппадокии! Мы подготовили для вас очень насыщенную и разнообразную программу: с самыми красивыми долинами, подземным городом, прогулкой по каньону, квадроциклами и полётом на шаре для желающих. А также свободным временем для самостоятельных прогулок.
4.4
19 отзывов
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие

Описание экскурсии

День 1

07:00 Трансфер из отеля в Стамбуле
08:30 Прибытие в аэропорт
10:30 Отправление на самолёте в г. Кайсери
12:00 Прилет
13:30 Трансфер в бутик-отель в Каппадокии, свободное время
17:00 Катание на квадроциклах (2 часа). В программе поездки пять долин: Роз, Любви, Мечей, Белая и Красная. Вы остановитесь в каждой из них, чтобы полюбоваться шикарными видами и сфотографироваться.
19.15 Возвращение в отель

День 2

06:00 Полёт на воздушном шаре (по желанию)
08:00 Возвращение в отель
08:30 Завтрак и выселение из отеля
09:30 Выезд на экскурсию по Южной Каппадокии. Вы посетите подземный город Деринкую и высеченный в скале христианский монастырь Селиме. Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар. А также заедете в центр обработки оникса.
18:00 Возвращение в отель за вещами
19:00 Трансфер в аэропорт
22:00 Вылет из Кайсери
23:30 Прибытие в Стамбул, трансфер по отелям

Тайминг указан ориентировочный. Точную программу высылаем после бронирования.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: перелёт, трансферы, проживание в бутик-отеле, завтрак и обед во второй день тура, входные билеты, квадроциклы
  • Обед: салат и суп, основное блюдо — на выбор (курица, мясо, рыба), есть вегетарианское меню
  • Дополнительные расходы: питание в первый день, напитки, полёт на шаре (по желанию) — забронировать его можно здесь
  • С вами будет два профессиональных русскоговорящих гида из нашей команды

ежедневно в 04:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€430
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали
Сали — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9349 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
читать дальшеуменьшить

честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран. Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов. Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1
1
2
Дмитрий
Незабываемые впечатления… Только настоятельно рекомендую добавить к этому путешествию полет на шарах, получите заряд эмоций на всю жизнь. Что касается организации: после внесения оплаты, Сали отправил подробную инструкцию где, во сколько нас будут ждать. Все было организовано на высшем уровне: трансферы, экскурсии, отель, обратная связь… Всем рекомендую, точно не пожалеете…
Незабываемые впечатления… Только настоятельно рекомендую добавить к этому путешествию полет на шарах, получите заряд эмоций на
Незабываемые впечатления… Только настоятельно рекомендую добавить к этому путешествию полет на шарах, получите заряд эмоций на
Незабываемые впечатления… Только настоятельно рекомендую добавить к этому путешествию полет на шарах, получите заряд эмоций на
Незабываемые впечатления… Только настоятельно рекомендую добавить к этому путешествию полет на шарах, получите заряд эмоций на
Незабываемые впечатления… Только настоятельно рекомендую добавить к этому путешествию полет на шарах, получите заряд эмоций на
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид Екатерина очень интересно все рассказала, выбрали Зеленый тур, гостиница классная, Cappa cave, с бассейном!
читать дальшеуменьшить

Заселили в 11 утра, хотя могли бы и в 14, как положено. Спасибо за то, что можно просто отдыхать и получать удовольствие! Лететь на шаре всем советую, как в другой мир попадаешь!

Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид
Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид
Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид
Спасибо за прекрасную организацию поездки! Ольга на связи 24/7, все вопросы решались мнгновенно, все вовремя, гид
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Доступные цены, хорошее качество. Остались довольны. Перед бронированием экскурсии оперативно отвечали на все вопросы, давали рекомендации, что очень приятно.

Мы брали экскурсию в Каппадокию
читать дальшеуменьшить

на два дня.
Организация трансфера - 5 (доброжелательный водитель, приехал вовремя, комфортный автомобиль).

Отель - 5 (очень переживала, что когда берешь пакетные экскурсии, часто предлагаю отели невысокого уровня, здесь же было все отлично. Небольшой уютный комфортный отель)

Первый день - экскурсия на джипах по красивейшим местам (хорошая организация, за всеми смотрят, всех контролируют, соблюдается безопасность)

Второй день - зеленый тур (все как и заявлено, проехали все достопримечательности, было достаточно времени, чтобы все обойти и посмотреть, сделать фото. Отличный экскурсовод, много знает и отвечает на все вопросы).

Единственный минус - это заезд на фабрику оникса, там как правило просто магазин, где предлагают посмотреть и приобрести что то, я такие штуки не люблю, но кому то может и нравиться. Это даже скорее не минус в общем, а мое субъективное.

А в целом, все отлично!!! Рекомендую!!!

Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Рекомендую данную компанию в качестве организатора вашего путешествия.
Вам был полезен этот отзыв?
K
Хотел выразить большую благодарность организатору тура. Все очень понятно. Все оперативно. Сделано все для вашего удобства. Трансферы во время. Все приветливые. Отличная гостинница предоставлена организатором. Туры на квадроциклах отдельное спасибо.
Советую брать у этого органтзатора еще и полет на шаре, как сделали мы. Все продуманно и слаженно.
Спасибо большое!
Хотел выразить большую благодарность организатору тура. Все очень понятно. Все оперативно. Сделано все для вашего удобства.
Хотел выразить большую благодарность организатору тура. Все очень понятно. Все оперативно. Сделано все для вашего удобства.
Хотел выразить большую благодарность организатору тура. Все очень понятно. Все оперативно. Сделано все для вашего удобства.
Хотел выразить большую благодарность организатору тура. Все очень понятно. Все оперативно. Сделано все для вашего удобства.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Не пожалела, что у вас приобрела тур Стамбул-Каппадокия. Организация очень впечатлила. Менеджер Сима отвечала на все мои вопросы очень точно и четко, в результате чего у меня не осталось никаких
читать дальшеуменьшить

сомнений и колебаний по поводу тура. В течение двух дней была со мной на связи. Гид-экскурсовод Катя, с поставленной речью и приятным тембром голоса так увлекательно рассказывает о том, какую богатую историю таит в себе каждый камень Каппадокии. Комфортный трансфер, профессиональная организация, интересный тур, грамотный гид все это про ваше агенство. Благодарю за приятный и прекрасный отдых🫶🏻

Не пожалела, что у вас приобрела тур Стамбул-Каппадокия. Организация очень впечатлила. Менеджер Сима отвечала на все
Вам был полезен этот отзыв?
Павел
Экскурсия просто восхитительная. Транзитные авто бизнес класса, русскоговорящий компетентный гид, оперативная поддержка вотсап. Удобные рейсы на внутренние линии. В целом 10/10 что хотели, то и получили. Летали вдвоем с девушкой на день рождения. Искренне рекомендую 🔥🔥🔥
Экскурсия просто восхитительная. Транзитные авто бизнес класса, русскоговорящий компетентный гид, оперативная поддержка вотсап. Удобные рейсы на
Экскурсия просто восхитительная. Транзитные авто бизнес класса, русскоговорящий компетентный гид, оперативная поддержка вотсап. Удобные рейсы на
Экскурсия просто восхитительная. Транзитные авто бизнес класса, русскоговорящий компетентный гид, оперативная поддержка вотсап. Удобные рейсы на
Экскурсия просто восхитительная. Транзитные авто бизнес класса, русскоговорящий компетентный гид, оперативная поддержка вотсап. Удобные рейсы на
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие»

Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
На машине
1 час
197 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Добраться до отеля или аэропорта на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
от €47 за всё до 7 чел.
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
На машине
Конные прогулки
13 часов
93 отзыва
Индивидуальная
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:00
15 авг в 04:00
от €526 за человека
Нетуристический Стамбул
Пешая
5 часов
-
20%
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от €200€250 за всё до 4 чел.
Стамбул изнутри
Пешая
3.5 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул изнутри
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
от €230 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
-25%
до 1 февраля
€430 за человека