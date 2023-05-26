Полюбоваться инопланетными долинами, погулять по каньону, покататься на квадроциклах и многое другое
мая
мая
мая
мая
мая
мая
июн
даты
Описание
День 1
07:00 Трансфер из отеля в Стамбуле
08:30 Прибытие в аэропорт
10:30 Отправление на самолёте в г. Кайсери
12:00 Прилет
13:30 Трансфер в бутик-отель Каппадокии, свободное время
17:00 Катание на квадроциклах (2 часа). В программе поездки пять долин: Роз, Любви, Мечей, Белая и Красная. Вы остановитесь в каждой из них, чтобы полюбоваться шикарными видами и сфотографироваться.
19.15 Возвращение в отель
День 2
06:00 Полёт на воздушном шаре (по желанию)
08:00 Возвращение в отель
08:30 Завтрак и выселение из отеля
09:30 Выезд на экскурсию по Южной Каппадокии. Вы посетите подземный город Деринкую и высеченный в скале христианский монастырь Селиме. Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар. А также заедете в центр обработки оникса.
18:00 Возвращение в отель за вещами
19:00 Трансфер в аэропорт
22:00 Вылет из Кайсери
23:30 Прибытие в Стамбул, трансфер по отелям
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость экскурсии включены: трансферы, проживание в бутик-отеле, завтрак и обед во второй день тура, входные билеты
- Дополнительные расходы: питание в первый день, полёт на шаре (по желанию) — забронировать его можно здесь
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.