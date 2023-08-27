Описание экскурсии
День 1
07:00 Трансфер из отеля в Стамбуле
08:30 Прибытие в аэропорт
10:30 Отправление на самолёте в г. Кайсери
12:00 Прилет
13:30 Трансфер в бутик-отель в Каппадокии, свободное время
17:00 Катание на квадроциклах (2 часа). В программе поездки пять долин: Роз, Любви, Мечей, Белая и Красная. Вы остановитесь в каждой из них, чтобы полюбоваться шикарными видами и сфотографироваться.
19.15 Возвращение в отель
День 2
06:00 Полёт на воздушном шаре (по желанию)
08:00 Возвращение в отель
08:30 Завтрак и выселение из отеля
09:30 Выезд на экскурсию по Южной Каппадокии. Вы посетите подземный город Деринкую и высеченный в скале христианский монастырь Селиме. Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар. А также заедете в центр обработки оникса.
18:00 Возвращение в отель за вещами
19:00 Трансфер в аэропорт
22:00 Вылет из Кайсери
23:30 Прибытие в Стамбул, трансфер по отелям
Тайминг указан ориентировочный. Точную программу высылаем после бронирования.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: перелёт, трансферы, проживание в бутик-отеле, завтрак и обед во второй день тура, входные билеты, квадроциклы
- Обед: салат и суп, основное блюдо — на выбор (курица, мясо, рыба), есть вегетарианское меню
- Дополнительные расходы: питание в первый день, напитки, полёт на шаре (по желанию) — забронировать его можно здесь
- С вами будет два профессиональных русскоговорящих гида из нашей команды
ежедневно в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€430
Ответы на вопросы
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Мы брали экскурсию в Каппадокию
Советую брать у этого органтзатора еще и полет на шаре, как сделали мы. Все продуманно и слаженно.
Спасибо большое!