Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие

Полюбоваться инопланетными долинами, погулять по каньону, покататься на квадроциклах и многое другое

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Всего 1,5 часа на самолёте — и вы уже не в бурлящем мегаполисе на берегу Босфора, а в сказочной Каппадокии! Мы подготовили для вас очень насыщенную и разнообразную программу: с самыми красивыми долинами, подземным городом, прогулкой по каньону, квадроциклами и полётом на шаре для желающих. А также свободным временем для самостоятельных прогулок.
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
Ближайшие даты:
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

День 1

07:00 Трансфер из отеля в Стамбуле
08:30 Прибытие в аэропорт
10:30 Отправление на самолёте в г. Кайсери
12:00 Прилет
13:30 Трансфер в бутик-отель Каппадокии, свободное время
17:00 Катание на квадроциклах (2 часа). В программе поездки пять долин: Роз, Любви, Мечей, Белая и Красная. Вы остановитесь в каждой из них, чтобы полюбоваться шикарными видами и сфотографироваться.
19.15 Возвращение в отель

День 2

06:00 Полёт на воздушном шаре (по желанию)
08:00 Возвращение в отель
08:30 Завтрак и выселение из отеля
09:30 Выезд на экскурсию по Южной Каппадокии. Вы посетите подземный город Деринкую и высеченный в скале христианский монастырь Селиме. Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар. А также заедете в центр обработки оникса.
18:00 Возвращение в отель за вещами
19:00 Трансфер в аэропорт
22:00 Вылет из Кайсери
23:30 Прибытие в Стамбул, трансфер по отелям

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость экскурсии включены: трансферы, проживание в бутик-отеле, завтрак и обед во второй день тура, входные билеты
  • Дополнительные расходы: питание в первый день, полёт на шаре (по желанию) — забронировать его можно здесь

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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