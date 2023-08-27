Всего 1,5 часа на самолёте — и вы уже не в бурлящем мегаполисе на берегу Босфора, а в сказочной Каппадокии! Мы подготовили для вас очень насыщенную и разнообразную программу: с самыми красивыми долинами, подземным городом, прогулкой по каньону, квадроциклами и полётом на шаре для желающих. А также свободным временем для самостоятельных прогулок.

Описание экскурсии

День 1

07:00 Трансфер из отеля в Стамбуле

08:30 Прибытие в аэропорт

10:30 Отправление на самолёте в г. Кайсери

12:00 Прилет

13:30 Трансфер в бутик-отель в Каппадокии, свободное время

17:00 Катание на квадроциклах (2 часа). В программе поездки пять долин: Роз, Любви, Мечей, Белая и Красная. Вы остановитесь в каждой из них, чтобы полюбоваться шикарными видами и сфотографироваться.

19.15 Возвращение в отель

День 2

06:00 Полёт на воздушном шаре (по желанию)

08:00 Возвращение в отель

08:30 Завтрак и выселение из отеля

09:30 Выезд на экскурсию по Южной Каппадокии. Вы посетите подземный город Деринкую и высеченный в скале христианский монастырь Селиме. Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар. А также заедете в центр обработки оникса.

18:00 Возвращение в отель за вещами

19:00 Трансфер в аэропорт

22:00 Вылет из Кайсери

23:30 Прибытие в Стамбул, трансфер по отелям

Тайминг указан ориентировочный. Точную программу высылаем после бронирования.

Организационные детали