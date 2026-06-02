Сефа проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаю раскрыть Стамбул с новой стороны! Вы посетите самобытные азиатские кварталы с цветными домами, мощеными улицами, белоснежными минаретами и живописными набережными. Познакомитесь с древними тюркскими традициями, увидите старинные и современные мечети.
Описание экскурсии
Из Европы в Азию на пароме!
Вы полюбуетесь с воды видами на Старый город и увидите место слияния Босфора с Мраморным морем. А также рассмотрите один из главных символов турецкой столицы — Девичью башню — и услышите связанные с ней легенды. Далее отправитесь исследовать колоритный район Ускюдар, живописно расположенный прямо у пролива. Я покажу сохранившиеся здесь древние мечети Михримах Султан и Кушконмаз и раскрою тайны их названий.
Секретный Стамбул
Азиатская часть Стамбула скрывает множество удивительных мест. Так, вы исследуете фотогеничный район Кузгунджук с разноцветными деревянными домиками 19 века и мощёными улочками. И светский Кадыкёй с базаром, церквями и симпатичными улицами.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже посетил главные достопримечательности города и хочет увидеть «другой» Стамбул.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком с передвижением на общественном транспорте. Примерные расходы — €6-7 на чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 станция Eminönü
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4453 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и искали что-то для души, и не ошиблись в выборе экскурсии. Нашим гидом был Сефа.
+2
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А
Нашим гидом был Сефа)
Очень приятный, открытый молодой человек. Несмотря на дождливый день, экскурсия удалась! Максимально доступно и очень интересно рассказал обо всём! Спасибо огромное! Обязательно будем советовать знакомым!
Очень приятный, открытый молодой человек. Несмотря на дождливый день, экскурсия удалась! Максимально доступно и очень интересно рассказал обо всём! Спасибо огромное! Обязательно будем советовать знакомым!
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Огромное спасибо за гиду за интересную экскурсию Узнали много нового об истории Турции Покатались на пароме по Босфору, гид показал мечети и дворцы, рассказал их историю Были на турецком базаре,
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Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я получила за три часа такой объем истории и фактов, что, согласитесь, супер, когда гиду много есть чего рассказать. В целом впечатления очень хорошие. Смело могу рекомендовать вас друзьям и знакомым. Если хотите увидеть немного другой Стамбул, то это вот прям экскурсия для этого.
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В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть азиатскую часть Стамбула. На счастье, оказался свободен Сефа с программой «Азиатский Стамбул: экскурсия по
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О
Нагулявшись в европейской исторической части Стамбула и насладившись красотой и духом этого места мы решили окунуться в другой, малоизвестный Стамбул. И наш выбор пал на его азиатскую часть- район Ускюдар.
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