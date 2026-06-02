Сефа проводит ещё 2 экскурсии

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Азиатский Стамбул: Ускюдар, Кузгунждук, Кадыкёй

Прогуляться по колоритным районам и увидеть город с воды
Приглашаю раскрыть Стамбул с новой стороны! Вы посетите самобытные азиатские кварталы с цветными домами, мощеными улицами, белоснежными минаретами и живописными набережными. Познакомитесь с древними тюркскими традициями, увидите старинные и современные мечети.
4.8
24 отзыва
Азиатский Стамбул: Ускюдар, Кузгунждук, Кадыкёй
Азиатский Стамбул: Ускюдар, Кузгунждук, Кадыкёй
Азиатский Стамбул: Ускюдар, Кузгунждук, Кадыкёй

Описание экскурсии

Из Европы в Азию на пароме!

Вы полюбуетесь с воды видами на Старый город и увидите место слияния Босфора с Мраморным морем. А также рассмотрите один из главных символов турецкой столицы — Девичью башню — и услышите связанные с ней легенды. Далее отправитесь исследовать колоритный район Ускюдар, живописно расположенный прямо у пролива. Я покажу сохранившиеся здесь древние мечети Михримах Султан и Кушконмаз и раскрою тайны их названий.

Секретный Стамбул

Азиатская часть Стамбула скрывает множество удивительных мест. Так, вы исследуете фотогеничный район Кузгунджук с разноцветными деревянными домиками 19 века и мощёными улочками. И светский Кадыкёй с базаром, церквями и симпатичными улицами.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже посетил главные достопримечательности города и хочет увидеть «другой» Стамбул.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком с передвижением на общественном транспорте. Примерные расходы — €6-7 на чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 станция Eminönü
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4453 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда. Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и искали что-то для души, и не ошиблись в выборе экскурсии. Нашим гидом был Сефа.
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Мы уточнили, что после нашей экскурсии у него есть свободное время и попросили расширить нашу, дополнив её посещением обзорных площадок. Сефа быстро продумал и изменил маршрут для нас. Чтобы все успеть мы использовали весь транспорт: паромы, автобусы и такси. На возвышенности подъезжали и далее осматривали локацию, спускаясь-очень удобно и не сложно. Сефа показал нам самые красивые места и виды, прекрасный парк, отведали сан-себастьян в кафе с великолепным видом на Босфор. А в конце нашего шести часового путешествия мы перекусили в одном из лучших кафе самой вкусной шавермой на тарелке. А еще у нас есть теперь много красивых, совместных с мужем, фотографий. Сефа-большое спасибо, было интересно и красиво, вы исполнили наши пожелания на этот день.

Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и+2
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
Мы в Стамбуле не первый раз-все основные достопримечательности уже осмотрели, поэтому хотели посмотреть Азиатскую часть и
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А
Нашим гидом был Сефа)
Очень приятный, открытый молодой человек. Несмотря на дождливый день, экскурсия удалась! Максимально доступно и очень интересно рассказал обо всём! Спасибо огромное! Обязательно будем советовать знакомым!
Нашим гидом был Сефа)
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Ольга
Огромное спасибо за гиду за интересную экскурсию Узнали много нового об истории Турции Покатались на пароме по Босфору, гид показал мечети и дворцы, рассказал их историю Были на турецком базаре,
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настоящем, а не для туристов Очень понравился дворец Бейлербейи, просто шикарный, гид подробно рассказал о его залах, о султанах, которые там жили, Особенно понравились французские люстры Большое спасибо за интересный день К сожалению фото не грузятся

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Алина
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я получила за три часа такой объем истории и фактов, что, согласитесь, супер, когда гиду много есть чего рассказать. В целом впечатления очень хорошие. Смело могу рекомендовать вас друзьям и знакомым. Если хотите увидеть немного другой Стамбул, то это вот прям экскурсия для этого.
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
Умару огромное спасибо. Была дождливая погода и слегка скороектировали маршрут, но это ничуть не огорчило. Я
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Аделя
В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть азиатскую часть Стамбула. На счастье, оказался свободен Сефа с программой «Азиатский Стамбул: экскурсия по
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району Ускюдар». Район этот, на контрасте с Султанахмет, - спокойный и более выразительный. Сефа - замечательный Гид, внимательный, с бесконечной эмпатией к гостям, скорректировал программу по нашим пожеланиям. Дворец Бейлербеи - замечательный образец архитектуры, не характерной для Османской империи. Впечатлила мечеть Чамлыджа, размером и комплексным строительством. Кстати, Сефа и фотографирует отлично)

В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть
В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть
В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть
В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть
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О
Нагулявшись в европейской исторической части Стамбула и насладившись красотой и духом этого места мы решили окунуться в другой, малоизвестный Стамбул. И наш выбор пал на его азиатскую часть- район Ускюдар.
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Заказав экскурсию у Сефа мы были вознаграждены несколько раз: Сефа- интеллигентнейший, тактичный и крайне начитанный молодой и энергичный гид, готовый гибко реагировать на все мои хотелки)))), поверьте- их было много. От экскурсии хотелось всего и сразу!!!! Гид знает о Стамбуле всё и готов с удовольствием делиться своей любовью к городу, а какие волшебные локации он нам показал-мечта!!!
На мой взгляд туристы недооценивают азиатскую часть города- и зря. Тут другой Стамбул, с потаёнными красотами и неспешными жителями в кафейнях. С этого холма, с его смотровых площадок, открываются захватывающие дух виды на город, Бухту и море. Обязательно посетите исторические мечети, и современную самую большую мечеть- Чамлыджа. Спуститесь по уютным улочкам и насладитесь видами цветных домиков. Этот район никого не оставит равнодушным!!!! Огромное спасибо, Сефа, за такой особый Стамбул

Нагулявшись в европейской исторической части Стамбула и насладившись красотой и духом этого места мы решили окунуться
Нагулявшись в европейской исторической части Стамбула и насладившись красотой и духом этого места мы решили окунуться
Нагулявшись в европейской исторической части Стамбула и насладившись красотой и духом этого места мы решили окунуться
Нагулявшись в европейской исторической части Стамбула и насладившись красотой и духом этого места мы решили окунуться
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Входит в следующие категории Стамбула

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