Сефа проводит ещё 2 экскурсии

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Известный и неизведанный Стамбул

Самые яркие места азиатской части города и прогулка на пароме на авто-пешеходной экскурсии

Сефа
Сефа – Гид из Стамбула
Приглашаю раскрыть Стамбул с новой стороны! Вы посетите самобытные азиатские кварталы с цветными домами, мощеными улицами, белоснежными минаретами и живописными набережными.

Познакомитесь с древними тюркскими традициями, увидите старинные и современные мечети и погуляете по роскошным залам дворца султанов Бейлербейи.
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €210 за экскурсию

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Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул

Что вас ожидает

Из Европы в Азию на пароме!
Вы полюбуетесь с воды видами на Старый город 🏙️ и увидите место слияния Босфора с Мраморным морем. А также рассмотрите один из главных символов турецкой столицы ⭐️ — Девичью башню — и услышите связанные с ней легенды. Далее отправитесь исследовать колоритный район Ускюдар, живописно расположенный прямо у пролива. Я покажу сохранившиеся здесь древние мечети Михримах Султан и Кушконмаз и раскрою тайны их названий.

Секретный Стамбул
Азиатская часть Стамбула скрывает множество удивительных мест. Так, вы исследуете фотогеничный район Кузгунджук с разноцветными деревянными домиками 19 века и мощеными улочками. Далее посетите летний дворец султанов Бейлербейи и крупнейшую мечеть Турции Бюйюк Чамлыджа. В завершение насладитесь живописными панорамными видами с одноименного холма и вернетесь в центр города по знаменитому Босфорскому мосту.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже посетил главные достопримечательности 🏛️ города и хочет увидеть «другой» Стамбул.

Организационные детали

Входной билет 🎫 во дворец Бейлербейи не включен в стоимость — 40 лир с человека.

Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул
Известный и неизведанный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сефа
Сефа
Меня зовут Сефа. Я сам турок, вырос в замечательном городе Стамбул. Учился на факультете туризма по специальности «Гид». Мне безумно нравится моя профессия, для меня это работа для души, что часто подтверждают мои гости. Имею официальную лицензию Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма. Это даёт мне возможность входить в музеи без очереди, что очень важно в Стамбуле — иногда туристы стоят в очередях часами, что убивает время и нервы. Увлекаюсь историей и путешествиями. Наверно, поэтому с удовольствием рассказываю своим гостям об истории Стамбула, которую я сам лично очень уважаю и люблю. Я знаю, как получить от пребывания в этом городе самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно покушать, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я...
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Сефа проводит ещё 2 экскурсии

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