Сефа проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Из Европы в Азию на пароме!

Вы полюбуетесь с воды видами на Старый город 🏙️ и увидите место слияния Босфора с Мраморным морем. А также рассмотрите один из главных символов турецкой столицы ⭐️ — Девичью башню — и услышите связанные с ней легенды. Далее отправитесь исследовать колоритный район Ускюдар, живописно расположенный прямо у пролива. Я покажу сохранившиеся здесь древние мечети Михримах Султан и Кушконмаз и раскрою тайны их названий.

Секретный Стамбул

Азиатская часть Стамбула скрывает множество удивительных мест. Так, вы исследуете фотогеничный район Кузгунджук с разноцветными деревянными домиками 19 века и мощеными улочками. Далее посетите летний дворец султанов Бейлербейи и крупнейшую мечеть Турции Бюйюк Чамлыджа. В завершение насладитесь живописными панорамными видами с одноименного холма и вернетесь в центр города по знаменитому Босфорскому мосту.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже посетил главные достопримечательности 🏛️ города и хочет увидеть «другой» Стамбул.

Организационные детали

Входной билет 🎫 во дворец Бейлербейи не включен в стоимость — 40 лир с человека.