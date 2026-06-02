Сефа проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаю раскрыть Стамбул с новой стороны! Вы посетите самобытные азиатские кварталы с цветными домами, мощеными улицами, белоснежными минаретами и живописными набережными. Познакомитесь с древними тюркскими традициями, увидите старинные и современные мечети.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Европы в Азию на пароме!

Вы полюбуетесь с воды видами на Старый город и увидите место слияния Босфора с Мраморным морем. А также рассмотрите один из главных символов турецкой столицы — Девичью башню — и услышите связанные с ней легенды. Далее отправитесь исследовать колоритный район Ускюдар, живописно расположенный прямо у пролива. Я покажу сохранившиеся здесь древние мечети Михримах Султан и Кушконмаз и раскрою тайны их названий.

Секретный Стамбул

Азиатская часть Стамбула скрывает множество удивительных мест. Так, вы исследуете фотогеничный район Кузгунджук с разноцветными деревянными домиками 19 века и мощёными улочками. И светский Кадыкёй с базаром, церквями и симпатичными улицами.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже посетил главные достопримечательности города и хочет увидеть «другой» Стамбул.

Организационные детали