Сефа проводит ещё 2 экскурсии

Из Европы в Азию на пароме! Вы полюбуетесь с воды видами на Старый город 🏙️ и увидите место слияния Босфора с Мраморным морем. А также рассмотрите один из главных символов турецкой столицы ⭐️ — Девичью башню — и услышите связанные с ней легенды. Далее отправитесь исследовать колоритный район Ускюдар, живописно расположенный прямо у пролива. Я покажу сохранившиеся здесь древние мечети Михримах Султан и Кушконмаз и раскрою тайны их названий.
Секретный Стамбул Азиатская часть Стамбула скрывает множество удивительных мест. Так, вы исследуете фотогеничный район Кузгунджук с разноцветными деревянными домиками 19 века и мощеными улочками. Далее посетите летний дворец султанов Бейлербейи и крупнейшую мечеть Турции Бюйюк Чамлыджа. В завершение насладитесь живописными панорамными видами с одноименного холма и вернетесь в центр города по знаменитому Босфорскому мосту.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто уже посетил главные достопримечательности 🏛️ города и хочет увидеть «другой» Стамбул.
Организационные детали
Входной билет 🎫 во дворец Бейлербейи не включен в стоимость — 40 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Сефа. Я сам турок, вырос в замечательном городе Стамбул. Учился на факультете туризма по специальности «Гид». Мне безумно нравится моя профессия, для меня это работа для души, что часто подтверждают мои гости. Имею официальную лицензию Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма. Это даёт мне возможность входить в музеи без очереди, что очень важно в Стамбуле — иногда туристы стоят в очередях часами, что убивает время и нервы. Увлекаюсь историей и путешествиями. Наверно, поэтому с удовольствием рассказываю своим гостям об истории Стамбула, которую я сам лично очень уважаю и люблю. Я знаю, как получить от пребывания в этом городе самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно покушать, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я...