Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул для своих
Почувствуйте себя местным жителем в Стамбуле, открывая скрытые уголки города и встречая интересных людей на пути
Начало: У станции метро Osmanbey
«К домашним пекарням, владельцы которых готовят ароматную выпечку на первых этажах, а живут — на вторых»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€143 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастерская по изготовлению парфюмерии в Стамбуле
Начало: Стамбул, Фатих, улица Анкара, 48A
«Чай, кофе и печенье В то время как ваш аромат созревает, насладитесь бодрящим турецким чаем или кофе со свежей выпечкой, слушая увлекательные рассказы о достопримечательностях и потаенных уголках Стамбула»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00.
€30.35 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Готовим с турецкой мамой: кулинарный мастер-класс в Стамбуле
Отправиться в гости, приготовить (и съесть!) несколько блюд и узнать о кулинарных традициях Турции
Начало: В районе Бешикташ
«А затем начнём творить на кухне — приготовим несколько блюд»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€90 за человека
Индивидуальная
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
«В колоритном стамбульском ресторане под чутким руководством шефа вы приготовите вкуснейшие блюда дворцовой кухни»
1 фев в 12:00
13 фев в 12:00
€161 за человека
-
10%
Групповая
Старинные рецепты дворцовой кухни: кулинарный мастер-класс и ужин
Приготовить и попробовать любимые блюда османских султанов (в Стамбуле)
Начало: В исторической части города
«Каждый путешественник получит сертификат участия — памятный знак знакомства с османской дворцовой кухней»
Расписание: ежедневно в 13:00
22 янв в 13:00
23 янв в 13:00
€198
€220 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс «Готовим как для султана»
Приготовить блюдо османской дворцовой кухни прямо в ресторане
Начало: В районе Султанахмет
«Мастер-класс проходит прямо в обеденном зале ресторана османской кухни — живом пространстве, где гости становятся частью кулинарного спектакля»
Завтра в 13:30
21 фев в 13:30
€160 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в январе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 198 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Стамбуле на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 196 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март