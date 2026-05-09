Наш шеф — знаток османской дворцовой кухни. Под его руководством вы приготовите три блюда, которые подавались к столу султана. Блюда всегда разные — и всегда вкусные. И совершенно не похожие на привычную нам сегодня еду. Затем вы насладитесь приготовленным ужином на террасе с видом на исторический Стамбул. А ещё получите памятный сертификат.
Описание мастер-класса
В ресторане османской кухни:
- вы узнаете, чем дворцовые деликатесы отличалась от повседневной еды простых жителей
- познакомитесь с продуктами, специями и техниками, которые использовались при дворе султанов
- услышите истории, легенды и придворные сплетни, прошедшие через кухни дворца Топкапы
На мастер-классе под руководством шефа и его помощников вы примете участие в приготовлении минимум трёх блюд, которые подавались к столу султанов.
После мастер-класса пообедаете или поужинаете в ресторане (до 10 участников) либо на панорамной террасе с видом на Старый город Стамбула (более 10 участников).
Каждый путешественник получит сертификат участия — памятный знак знакомства с османской дворцовой кухней.
Организационные детали
- После предоплаты на сайте мы пришлём вам инвойс, который нужно будет показать при входе в ресторан за 15 минут до начала мастер-класса. Оплата оставшейся части стоимости — сопровождающему
- Мастер-класс продолжается 2–2,5 часа. Шеф проводит мастер-класс на английском языке, на русский переводит один из сотрудников ресторана
- Напитки во время ужина не входят в стоимость
- День и время мастер-класса могут корректироваться в зависимости от свободного времени у шефа
Стоимость мастер-класса
|Участник
|€220
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В исторической части города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
Провела экскурсии для 4312 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
