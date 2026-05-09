Наш шеф — знаток османской дворцовой кухни. Под его руководством вы приготовите три блюда, которые подавались к столу султана. Блюда всегда разные — и всегда вкусные. И совершенно не похожие на привычную нам сегодня еду. Затем вы насладитесь приготовленным ужином на террасе с видом на исторический Стамбул. А ещё получите памятный сертификат.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

В ресторане османской кухни:

вы узнаете, чем дворцовые деликатесы отличалась от повседневной еды простых жителей

познакомитесь с продуктами, специями и техниками, которые использовались при дворе султанов

услышите истории, легенды и придворные сплетни, прошедшие через кухни дворца Топкапы

На мастер-классе под руководством шефа и его помощников вы примете участие в приготовлении минимум трёх блюд, которые подавались к столу султанов.

После мастер-класса пообедаете или поужинаете в ресторане (до 10 участников) либо на панорамной террасе с видом на Старый город Стамбула (более 10 участников).

Каждый путешественник получит сертификат участия — памятный знак знакомства с османской дворцовой кухней.

Организационные детали

После предоплаты на сайте мы пришлём вам инвойс, который нужно будет показать при входе в ресторан за 15 минут до начала мастер-класса. Оплата оставшейся части стоимости — сопровождающему

Мастер-класс продолжается 2–2,5 часа. Шеф проводит мастер-класс на английском языке, на русский переводит один из сотрудников ресторана

Напитки во время ужина не входят в стоимость