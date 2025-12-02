Приглашаем вас в увлекательный круиз по одному из самых красивых и исторически значимых водных путей мира — Босфору.
Вечером вам откроются невероятные виды на город, освещённый огнями, а днем — истинная красота Стамбула. Путешествие по Босфору станет настоящим открытием для всех ценителей природы и истории!
Вечером вам откроются невероятные виды на город, освещённый огнями, а днем — истинная красота Стамбула. Путешествие по Босфору станет настоящим открытием для всех ценителей природы и истории!
Описание водной прогулкиРазгадайте тайны Босфорского пролива и откройте для себя Стамбул с уникальной стороны! Наш круиз подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть главные достопримечательности города с воды. Во время путешествия вы насладитесь видами исторических и культурных памятников, которые Стамбул хранит на своих берегах. Мы проплывем мимо знаменитой Галатской башни — символа города, которая в разные времена служила маяком, обсерваторией и тюрьмой. Не менее впечатляющим будет и дворец Топкапы, который когда-то служил резиденцией султанов Османской империи. Сегодня это музей, наполненный драгоценными артефактами и историей, который привлекает тысячи туристов со всего мира. Насладимся также величием Новой мечети Стамбула с её величественными куполами и минаретами, которые символизируют богатство культуры города.
Ежедневно в 12:30 и 15:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфорский пролив
- Галатская башня
- Новая мечеть Стамбула
- Дворец Топкапы
Что включено
- 2-часовая морская прогулка по Босфору
- Аудиогид
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда, напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Sultan Ahmet, Babı Hümayun Cd. No:4, 34122
Завершение: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih/İstanbul, Турция
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30 и 15:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование вечернего Стамбула
Путешествие по вечернему Стамбулу откроет перед вами его тайны. Прогулка по улицам и кварталам, знакомство с культурой и кухней - это незабываемо
Начало: Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возл...
2 дек в 15:00
3 дек в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
Круиз
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€50 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Притягательные огни вечернего Стамбула
Начало: Цистерна базилика
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€128
€160 за всё до 5 чел.