Месут проводит ещё 1 экскурсию

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«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом

Месут
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Месут – ваш гид
В свете вечерних фонарей Стамбул напоминает город из сказок «Тысячи и одной ночи».

Вы погуляете по его центральным улицам, заглянете в нетуристические уголки, исследуете этнические кварталы и попробуете уличную еду.

А я помогу вам погрузиться в насыщенную историю Стамбула и раскрою, чем он живет сегодня.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Очарование вечернего Стамбула
Очарование вечернего Стамбула

Что вас ожидает

Самое-самое в Стамбуле
Вы увидите главные достопримечательности города: собор Святой Софии, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, Галатскую башню и центральную площадь Ипподром. Я расскажу, когда и кем они были построены и какие мифы и легенды с ними связаны. А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов.

Стамбул изнутри
Чтобы ваше знакомство со Стамбулом не ограничивалось историческим центром, я проведу вас по колоритным кварталам, где живут местные и этнические группы. Так, вы погуляете по населенной алжирцами Французской улице, Еврейскому кварталу, приморскому району Каракей с граффити и модными кафе и аутентичному Кадыкею в азиатской части города. А я расскажу, как живут в них люди: где они работают и как отдыхают.

Стамбул на вкус
Важнейшая составляющая Стамбула — местная кухня. По пути я покажу вам любимые кафе горожан и расскажу о турецких гастрономических традициях. Вы узнаете, где попробовать самые вкусные в Стамбуле фаршированные мидии и баклажаны, морепродукты, пахлаву и марципан.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
  • Между европейской и азиатской частями города мы будем перемещаться на пароме. Общие затраты на транспорт — 4 евро с человека.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Очарование вечернего Стамбула
Очарование вечернего Стамбула
Очарование вечернего Стамбула
Очарование вечернего Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Месут
Месут
Меня зовут Месут. Я родился в городе Денили, в Стамбуле живу уже 10 лет. Я профессиональный гид с лицензией Министерства культуры и туризма, учился в Анатолийском университете, второе образование получил в Анталии. На экскурсиях не загружаю лишними фактами, подаю информацию легко и с юмором. Жду вас в гости!
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Месут проводит ещё 1 экскурсию

Стамбул с лицензированным гидомСтамбул с лицензированным гидомСтамбул с лицензированным гидом
120 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Посетить главные места города и пройти в музеи без очередей на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите самые интересные достопримечательности Стамбула и узнаете о его богатой истории и современной жизни. Я занимательно и с юмором расскажу о местном быте, кухне, легендах и знаменитых людях и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома!

Пешеходные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
75 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Истикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой историиИстикляль — часть русской и турецкой истории
20 за человека
4 часа
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля. Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.

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