Месут проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие по вечернему Стамбулу откроет перед вами его тайны. Прогулка по улицам и кварталам, знакомство с культурой и кухней - это незабываемо
Вечерний Стамбул окутан атмосферой загадочности и чарующей красоты.
Туристы увидят главные достопримечательности, такие как собор Святой Софии и Голубая мечеть, прогуляются по районам Таксим и Истикляль, а также посетят этнические кварталы, включая Французскую улицу и Еврейский квартал. Кулинарные открытия ждут на каждом шагу: от фаршированных мидий до сладкой пахлавы. Это путешествие станет настоящим погружением в жизнь и культуру Стамбула
Вы увидите главные достопримечательности города: собор Святой Софии, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, Галатскую башню и центральную площадь Ипподром. Я расскажу, когда и кем они были построены и какие мифы и легенды с ними связаны. А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов.
Стамбул изнутри
Чтобы ваше знакомство со Стамбулом не ограничивалось историческим центром, я проведу вас по колоритным кварталам, где живут местные и этнические группы. Так, вы погуляете по населенной алжирцами Французской улице, Еврейскому кварталу, приморскому району Каракей с граффити и модными кафе и аутентичному Кадыкею в азиатской части города. А я расскажу, как живут в них люди: где они работают и как отдыхают.
Стамбул на вкус
Важнейшая составляющая Стамбула — местная кухня. По пути я покажу вам любимые кафе горожан и расскажу о турецких гастрономических традициях. Вы узнаете, где попробовать самые вкусные в Стамбуле фаршированные мидии и баклажаны, морепродукты, пахлаву и марципан.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
Между европейской и азиатской частями города мы будем перемещаться на пароме. Общие затраты на транспорт — 4 евро с человека.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возле немецкого Фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1778 туристов
На экскурсиях не загружаю лишними фактами, подаю информацию легко и с юмором. Жду вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия очень понравилась! Михаил интересно преподносит исторические факты о Стамбуле, красивейшие места города открылись совершенно с другой стороны. Программа экскурсии оказалась настольно увлекательна, что мы не заметили, как пробежало время. И даже самый строгий скептический настроенный судья, ребенок-подросток, остался в восторге, что бывает редко)) Рекомендую Михаила всем, кто хочет узнать настоящий Стамбул.
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И
Ирина
Летели транзитом через Стамбул, времени было мало, но очень хотелось посмотреть вечерний Стамбул. Должны были встретиться с гидом в 19.00, но сначала немного задержали рейс, а потом очень долго на читать дальшеуменьшить
такси добирались из аэропорта из-пробки в пробку и очень боялись, что экскурсия не состоится. Но Месут был постоянно на связи и обещал дождаться, в результате мы начали в девять часов времени, но успели посмотреть все что запланировано, включая вечернюю Софию и поездку на пароме и даже успели поесть в ресторанчике. Очень импонировало изложение информации и то, что гид подстраивался под наши интересы, он сначала предложил свой вариант проведения экскурсии, а затем скорректировал по нашим запросам. Месут большое спасибо за отличное начало отпуска. Однозначно рекомендую!
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Галина
Экскурсию Очарование ночного Стамбула проводил Месут. Он встретил нас у отеля и прямо оттуда началась экскурсия. На пароме мы отправились в азиатскую часть, и увидели Стамбул в ночных огнях, все выглядело читать дальшеуменьшить
великолепно и атмосферно. В Азиатской части мы окунулись в быт местного населения, побывали на местном рыбном рынке, поужинали в ресторане, где отдыхают жители Стамбула. Все наше путешествие сопровождалось интересным рассказом об истории и традициях Османской империи. Месут интересный рассказчик, хорошо владеет русским языком, информацию излагает доступным языком и с хорошим юмором
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Irina
Мы встретились с Месутом в первый же вечер нашего пребывания в Стамбуле. Весёлый и жизнерадостный гид дал нам кучу практических советов по пребыванию в его родном городе:на какие части делится читать дальшеуменьшить
город,какие виды транспорта в нём есть и как выгодно ими пользоваться,какая еда является визитной карточкой столицы и где её можно попробовать,что обязательно надо увидеть и как до этих мест можно добраться. Вся эта информация нужна и важна туристу для первых шагов в незнакомом огромном городе.
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И
Ирина
Очень понравилась экскурсия! За несколько часов посетили много мест, зашли в Айя Софию, покатались на пароме, посетили Галатскую башню. Гид рассказал много интересных историй, показал лучший курс, кафе и магазины. читать дальшеуменьшить
Прогулялись по разноцветным, живым улицам Стамбула. Мы сделали много впечатляющих кадров и попробовали фаршированные мидии. Гид показал кондитерские, рассказал про традиционные сладости и дал необходимые советы. Прокатились на фуникулере, а после поездки гид посадил на трамвай и рассказал как добраться. Благодаря ему мы стали лучше ориентироваться в городе))) Большое спасибо Месут за незабываемый вечер!
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Nadezhda
Экскурсия на 5+ У нас она проходила в день нашего прилёта, всем рекомендую посещать эту экскурсию в первый день. Месут всё расскажет и покажет, в дальнейшем легко ориентироваться и перемещаться читать дальшеуменьшить
по городу. Сразу уточнил, какие ещё у нас будут Экскурсии, чтобы несколько раз не смотреть одно и тоже. Очень приятный и интересный собеседник, отвечал на все наши вопросы, время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за место с очень вкусным турецким кофе, каждый день заходили туда выпить по чашечке ароматного кофе. Все дни нашего прибывания в Стамбуле, Месут был на связи, отвечал на все наши вопросы и рекомендовал интересные к посещению места. При следующем посещение Стамбула, обязательно пойдём на экскурсию с Месутом и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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