Месут проводит ещё 1 экскурсию

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Очарование вечернего Стамбула

Путешествие по вечернему Стамбулу откроет перед вами его тайны. Прогулка по улицам и кварталам, знакомство с культурой и кухней - это незабываемо
Вечерний Стамбул окутан атмосферой загадочности и чарующей красоты.

Туристы увидят главные достопримечательности, такие как собор Святой Софии и Голубая мечеть, прогуляются по районам Таксим и Истикляль, а также посетят этнические кварталы, включая Французскую улицу и Еврейский квартал. Кулинарные открытия ждут на каждом шагу: от фаршированных мидий до сладкой пахлавы. Это путешествие станет настоящим погружением в жизнь и культуру Стамбула
5
17 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍽️ Вкусная местная кухня
  • 🎨 Колоритные этнические кварталы
  • 🚢 Переправа на пароме между континентами
  • 🎶 Живая музыка и уличные артисты
Очарование вечернего Стамбула
Очарование вечернего Стамбула
Очарование вечернего Стамбула

Что можно увидеть

  • Собор Святой Софии
  • Султанский дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • Галатская башня
  • Центральная площадь Ипподром

Описание экскурсии

Самое-самое в Стамбуле

Вы увидите главные достопримечательности города: собор Святой Софии, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, Галатскую башню и центральную площадь Ипподром. Я расскажу, когда и кем они были построены и какие мифы и легенды с ними связаны. А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов.

Стамбул изнутри

Чтобы ваше знакомство со Стамбулом не ограничивалось историческим центром, я проведу вас по колоритным кварталам, где живут местные и этнические группы. Так, вы погуляете по населенной алжирцами Французской улице, Еврейскому кварталу, приморскому району Каракей с граффити и модными кафе и аутентичному Кадыкею в азиатской части города. А я расскажу, как живут в них люди: где они работают и как отдыхают.

Стамбул на вкус

Важнейшая составляющая Стамбула — местная кухня. По пути я покажу вам любимые кафе горожан и расскажу о турецких гастрономических традициях. Вы узнаете, где попробовать самые вкусные в Стамбуле фаршированные мидии и баклажаны, морепродукты, пахлаву и марципан.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем только снаружи
  • Между европейской и азиатской частями города мы будем перемещаться на пароме. Общие затраты на транспорт — 4 евро с человека.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возле немецкого Фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1778 туристов
На экскурсиях не загружаю лишними фактами, подаю информацию легко и с юмором. Жду вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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3
2
1
А
Экскурсия очень понравилась! Михаил интересно преподносит исторические факты о Стамбуле, красивейшие места города открылись совершенно с другой стороны. Программа экскурсии оказалась настольно увлекательна, что мы не заметили, как пробежало время. И даже самый строгий скептический настроенный судья, ребенок-подросток, остался в восторге, что бывает редко)) Рекомендую Михаила всем, кто хочет узнать настоящий Стамбул.
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И
Летели транзитом через Стамбул, времени было мало, но очень хотелось посмотреть вечерний Стамбул. Должны были встретиться с гидом в 19.00, но сначала немного задержали рейс, а потом очень долго на
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такси добирались из аэропорта из-пробки в пробку и очень боялись, что экскурсия не состоится. Но Месут был постоянно на связи и обещал дождаться, в результате мы начали в девять часов времени, но успели посмотреть все что запланировано, включая вечернюю Софию и поездку на пароме и даже успели поесть в ресторанчике. Очень импонировало изложение информации и то, что гид подстраивался под наши интересы, он сначала предложил свой вариант проведения экскурсии, а затем скорректировал по нашим запросам. Месут большое спасибо за отличное начало отпуска. Однозначно рекомендую!

Летели транзитом через Стамбул, времени было мало, но очень хотелось посмотреть вечерний Стамбул. Должны были встретиться
Летели транзитом через Стамбул, времени было мало, но очень хотелось посмотреть вечерний Стамбул. Должны были встретиться
Летели транзитом через Стамбул, времени было мало, но очень хотелось посмотреть вечерний Стамбул. Должны были встретиться
Летели транзитом через Стамбул, времени было мало, но очень хотелось посмотреть вечерний Стамбул. Должны были встретиться
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Галина
Экскурсию Очарование ночного Стамбула проводил Месут.
Он встретил нас у отеля и прямо оттуда началась экскурсия. На пароме мы отправились в азиатскую часть, и увидели Стамбул в ночных огнях, все выглядело
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великолепно и атмосферно. В Азиатской части мы окунулись в быт местного населения, побывали на местном рыбном рынке, поужинали в ресторане, где отдыхают жители Стамбула. Все наше путешествие сопровождалось интересным рассказом об истории и традициях Османской империи. Месут интересный рассказчик, хорошо владеет русским языком, информацию излагает доступным языком и с хорошим юмором

Экскурсию Очарование ночного Стамбула проводил Месут.
Экскурсию Очарование ночного Стамбула проводил Месут.
Экскурсию Очарование ночного Стамбула проводил Месут.
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Irina
Мы встретились с Месутом в первый же вечер нашего пребывания в Стамбуле. Весёлый и жизнерадостный гид дал нам кучу практических советов по пребыванию в его родном городе:на какие части делится
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город,какие виды транспорта в нём есть и как выгодно ими пользоваться,какая еда является визитной карточкой столицы и где её можно попробовать,что обязательно надо увидеть и как до этих мест можно добраться. Вся эта информация нужна и важна туристу для первых шагов в незнакомом огромном городе.

Мы встретились с Месутом в первый же вечер нашего пребывания в Стамбуле. Весёлый и жизнерадостный гид
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И
Очень понравилась экскурсия! За несколько часов посетили много мест, зашли в Айя Софию, покатались на пароме, посетили Галатскую башню. Гид рассказал много интересных историй, показал лучший курс, кафе и магазины.
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Прогулялись по разноцветным, живым улицам Стамбула. Мы сделали много впечатляющих кадров и попробовали фаршированные мидии. Гид показал кондитерские, рассказал про традиционные сладости и дал необходимые советы. Прокатились на фуникулере, а после поездки гид посадил на трамвай и рассказал как добраться. Благодаря ему мы стали лучше ориентироваться в городе))) Большое спасибо Месут за незабываемый вечер!

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Nadezhda
Экскурсия на 5+ У нас она проходила в день нашего прилёта, всем рекомендую посещать эту экскурсию в первый день. Месут всё расскажет и покажет, в дальнейшем легко ориентироваться и перемещаться
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по городу. Сразу уточнил, какие ещё у нас будут Экскурсии, чтобы несколько раз не смотреть одно и тоже. Очень приятный и интересный собеседник, отвечал на все наши вопросы, время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за место с очень вкусным турецким кофе, каждый день заходили туда выпить по чашечке ароматного кофе. Все дни нашего прибывания в Стамбуле, Месут был на связи, отвечал на все наши вопросы и рекомендовал интересные к посещению места. При следующем посещение Стамбула, обязательно пойдём на экскурсию с Месутом и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.

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