Месут проводит ещё 1 экскурсию

Вечерний Стамбул окутан атмосферой загадочности и чарующей красоты. Туристы увидят главные достопримечательности, такие как собор Святой Софии и Голубая мечеть, прогуляются по районам Таксим и Истикляль, а также посетят этнические кварталы, включая Французскую улицу и Еврейский квартал. Кулинарные открытия ждут на каждом шагу: от фаршированных мидий до сладкой пахлавы. Это путешествие станет настоящим погружением в жизнь и культуру Стамбула

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Стамбуле

Вы увидите главные достопримечательности города: собор Святой Софии, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть, Галатскую башню и центральную площадь Ипподром. Я расскажу, когда и кем они были построены и какие мифы и легенды с ними связаны. А прикоснуться к современной жизни города вам помогут оживленный район Таксим и местный Арбат — улица Истикляль, наполненная звуками музыки, художниками и яркими вывесками магазинов.

Стамбул изнутри

Чтобы ваше знакомство со Стамбулом не ограничивалось историческим центром, я проведу вас по колоритным кварталам, где живут местные и этнические группы. Так, вы погуляете по населенной алжирцами Французской улице, Еврейскому кварталу, приморскому району Каракей с граффити и модными кафе и аутентичному Кадыкею в азиатской части города. А я расскажу, как живут в них люди: где они работают и как отдыхают.

Стамбул на вкус

Важнейшая составляющая Стамбула — местная кухня. По пути я покажу вам любимые кафе горожан и расскажу о турецких гастрономических традициях. Вы узнаете, где попробовать самые вкусные в Стамбуле фаршированные мидии и баклажаны, морепродукты, пахлаву и марципан.

Организационные детали