Мы узнаем, как цистерна Базилика связана с легендой о Медузе Горгоне, рассмотрим памятники площади Ипподром — от немецкого фонтана до колонны из древнегреческого храма и знаменитой Голубой мечети.
Описание экскурсии
Откройте для себя Стамбул
Стамбул — это город, который сочетает в себе богатую историю и уникальную культуру. В рамках нашей экскурсии вы сможете увидеть основные достопримечательности этого легендарного места. Начнем с Цистерны Базилика, построенной в VI веке. Это уникальное сооружение служило для водоснабжения города и хранит в себе множество тайн.
Легенды и мифы
В Цистерне вы услышите захватывающую легенду о Медузе — чудовище Горгоне, и о смелом войне Персее, который смог победить её. Эти истории добавляют особую атмосферу и делают экскурсию ещё более увлекательной.
Памятники и площади
После посещения Цистерны мы направимся к основным памятникам и достопримечательностям, включая:
- Площадь Ипподрома
- Площадь Султана Ахмеда
Эти места полны истории и красоты, и они обязательно оставят у вас незабываемые впечатления.
Важная информация
Экскурсия проходит пешком, и её проведу я или другой гид из нашей команды. Чтобы вам было комфортно, рекомендуем одеваться в удобную одежду и обувь. Также стоит обратить внимание на прогноз погоды в регионе перед началом тура.
Дополнительные детали
Если в группе будет более шести человек, предусмотрены наушники для удобства восприятия информации. Не забудьте захватить немного денег на личные расходы, такие как еда, обед, сувениры и подарки.
Стоимость входного билета в Цистерну Базилика составляет 900 лир на человека. Дети до 6 лет могут посетить её бесплатно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цистерна Базилика
- Площадь Султанахмет (Ипподром)
- Немецкий фонтан
- Египетский обелиск
- Змеиная колонна
- Императорский обелиск
- Голубая мечеть (снаружи)
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет в Цистерну Базилика - 1300 лир/чел., дети до 6 лет - бесплатно
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Надевайте удобную одежду и обувь, желательно смотреть прогноз погоды до начала тура
- Если участников больше 6 человек, то мы предоставляем наушники