Цистерна Базилика, площадь Ипподром и другие достопримечательности Стамбула

За короткое время вы сможете увидеть основные достопримечательности древнего города Стамбула.

Мы узнаем, как цистерна Базилика связана с легендой о Медузе Горгоне, рассмотрим памятники площади Ипподром — от немецкого фонтана до колонны из древнегреческого храма и знаменитой Голубой мечети.
5
2 отзыва
Цистерна Базилика, площадь Ипподром и другие достопримечательности Стамбула
Цистерна Базилика, площадь Ипподром и другие достопримечательности Стамбула
Цистерна Базилика, площадь Ипподром и другие достопримечательности Стамбула

Описание экскурсии

Откройте для себя Стамбул

Стамбул — это город, который сочетает в себе богатую историю и уникальную культуру. В рамках нашей экскурсии вы сможете увидеть основные достопримечательности этого легендарного места. Начнем с Цистерны Базилика, построенной в VI веке. Это уникальное сооружение служило для водоснабжения города и хранит в себе множество тайн.

Легенды и мифы

В Цистерне вы услышите захватывающую легенду о Медузе — чудовище Горгоне, и о смелом войне Персее, который смог победить её. Эти истории добавляют особую атмосферу и делают экскурсию ещё более увлекательной.

Памятники и площади

После посещения Цистерны мы направимся к основным памятникам и достопримечательностям, включая:

  • Площадь Ипподрома
  • Площадь Султана Ахмеда

Эти места полны истории и красоты, и они обязательно оставят у вас незабываемые впечатления.

Важная информация

Экскурсия проходит пешком, и её проведу я или другой гид из нашей команды. Чтобы вам было комфортно, рекомендуем одеваться в удобную одежду и обувь. Также стоит обратить внимание на прогноз погоды в регионе перед началом тура.

Дополнительные детали

Если в группе будет более шести человек, предусмотрены наушники для удобства восприятия информации. Не забудьте захватить немного денег на личные расходы, такие как еда, обед, сувениры и подарки.

Стоимость входного билета в Цистерну Базилика составляет 900 лир на человека. Дети до 6 лет могут посетить её бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цистерна Базилика
  • Площадь Султанахмет (Ипподром)
  • Немецкий фонтан
  • Египетский обелиск
  • Змеиная колонна
  • Императорский обелиск
  • Голубая мечеть (снаружи)
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет в Цистерну Базилика - 1300 лир/чел., дети до 6 лет - бесплатно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около входа в Цистерну Базилику
Завершение: Площадь Султанахмет (Ипподром)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Надевайте удобную одежду и обувь, желательно смотреть прогноз погоды до начала тура
  • Если участников больше 6 человек, то мы предоставляем наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
9 апр 2025
Отличный гид. Экскурсия живая маршрут строили под наши запросы.
Е
27 янв 2025

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