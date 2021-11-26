Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое

Стамбул многогранен

В группе
до 7 чел.
Стамбул многогранен.

Тут смешались времена и культуры, настоящее с прошлым.

С одной стороны, это самый густонаселенный город Турции, настоящий мегаполис с его проспектами, современными зданиями, а с другой — уютные дворики, тихие старинные улочки, древние мечети и удивительные люди.
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое
Многогранный Стамбул: настоящее и прошлое

Что вы увидите 🤩

  • Софийский собор снаружи и внутри
  • Дворец Топкапы
  • Бани Роксоланы
  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Цистерна Феодосии
  • Гранд Базар
  • Египетский базар
  • Мечеть Сулеймание
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает

Айя-София снаружи и внутри

Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата. Я обращу ваше внимание на детали его величественного облика и великолепного интерьера. Вы узнаете о мечте византийского императора Юстиниана при строительстве собора; вообразите, как проходили коронации; вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям.
Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть
Вы увидите место, где жили 25 османских султанов: мы поговорим об их делах и устройстве дворца Топкапы. Следом по маршруту один из старейших хамамов города, который построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань. Поблизости вы окажетесь у Голубой мечети. Почему она так называется? Превзошел ли ученик своего учителя? Мы поговорим об архитектурном решении храма и его значении, а также рассмотрим здание медресе.

Ипподром — назад в Константинополь

Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь. Вы услышите любопытные факты о гонках на колесницах, о политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан, подарок немецкого кайзера.
Цистерна Феодосии или Цистерна базилика
Древная подземная водохранилища для обеспечения города пресной водой, Вы почувствуете, что они мокрые, и увидите, что весь пол здесь покрыт слоем воды.

Гранд Базар и Египетский базар

Чтобы увидеть настоящий восточный базар, такой, какой описан в многочисленных сказках, достаточно побывать на самом известном стамбульском рынке — городе в городе. Стамбул приглашает посетить это место, которое по праву относят к самым большим крытым рынкам планеты.
Египетский базар (Мысыр Чаршысы, тур. Mısır Çarşısı) является вторым по величине в Стамбуле после Гранд Базара, но превосходит его по посещаемости.

Мечеть Сулеймание

Cамая большая из действующих ныне в Стамбуле мечетей на европейской стороне, возраст которой – более 450 лет. На сегодняшний день мечеть активно посещают не только верующие, но и многочисленные туристы, желающие своими глазами увидеть это чудо архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед дополнительно.
  • Вход в Цистерну дополнительно.
  • В конце экскурсии по желаниям можно проводить прогулку по босфору.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Alemdar, Divan Yolu Cd. No:6, 34400 Fatih/İstanbul
Завершение: Binbirdirek, Sultan Ahmet Parkı No:2
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, пятница, суббота в 9:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Для посещения мечетей женщинам иметь с собой носочки и платок на голову большого размера.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, пятница, суббота в 9:30

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