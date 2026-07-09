Босфор — это сердце Стамбула, место встречи Европы и Азии, древней истории и современной жизни. С палубы комфортабельной яхты вы полюбуетесь знаменитыми дворцами османских султанов, старинными мечетями и грандиозными мостами, которые соединяют два континента. А по пути мы угостим вас чашечкой турецкого чая или кофе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €320 за экскурсию

Описание экскурсии

Из акватории Золотого Рога мы выйдем в пролив Босфор и отправимся вдоль европейского и азиатского берегов, развернёмся у моста Фатиха Султана Мехмеда и вернёмся назад.

С борта яхты вы увидите: мечеть Сулеймание — мечеть Соколлу Мехмед-паши — дворец Топкапы — собор Святой Софии — Галатскую башню — Галатапаорт — дворец Долмабахче — мечеть Ортакёй — виллу, где снимался сериал «Зимородок» — мечеть Михримах-султан — мечеть Шемси Ахмет-паши — Девичью башню — и многое другое.

Организационные детали