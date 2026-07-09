Босфор — это сердце Стамбула, место встречи Европы и Азии, древней истории и современной жизни.
С палубы комфортабельной яхты вы полюбуетесь знаменитыми дворцами османских султанов, старинными мечетями и грандиозными мостами, которые соединяют два континента. А по пути мы угостим вас чашечкой турецкого чая или кофе.
С палубы комфортабельной яхты вы полюбуетесь знаменитыми дворцами османских султанов, старинными мечетями и грандиозными мостами, которые соединяют два континента. А по пути мы угостим вас чашечкой турецкого чая или кофе.
Описание экскурсии
Из акватории Золотого Рога мы выйдем в пролив Босфор и отправимся вдоль европейского и азиатского берегов, развернёмся у моста Фатиха Султана Мехмеда и вернёмся назад.
С борта яхты вы увидите: мечеть Сулеймание — мечеть Соколлу Мехмед-паши — дворец Топкапы — собор Святой Софии — Галатскую башню — Галатапаорт — дворец Долмабахче — мечеть Ортакёй — виллу, где снимался сериал «Зимородок» — мечеть Михримах-султан — мечеть Шемси Ахмет-паши — Девичью башню — и многое другое.
Организационные детали
- Безопасность судна ежедневно контролируется береговой охраной Турции. На борту есть спасательные жилеты для взрослых и детей
- По желанию водную прогулку можно дополнить экскурсией — согласуем в переписке
- Также по запросу организуем ужин на яхте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 616 туристов
С 2022 года я вожу экскурсии по Стамбулу. Открою для вас его неповторимость и многогранность. Я или один из гидов нашей команды покажут известные места и нетуристические улочки вдали от музеев и дворцов. Мы с удовольствием поделимся увлекательными историями — своими и города.
Входит в следующие категории Стамбула
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