Мультикультурный Стамбул в мини-группе

Мы начнем со знаменитой площади Таксим и познакомимся с самой известной улицей Стамбула

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Мы начнем со знаменитой площади Таксим и познакомимся с самой известной улицей Стамбула — Истикляль. Здесь вы услышите историю основания Турции.

По пути мы зайдем в знаменитые исторические пассажи и послушаем рассказ о прибытии белогвардейцев, укрывшихся здесь в 1920-х годах.

Затем, посетив католическую церковь и вторую старейшую в мире станцию метро, мы отправимся к Галатской башне и посмотрим на Стамбул с высоты.

Далее в нашей программе синагога, художественный центр и истории самых богатых семей последнего периода османского государства. И это еще не всё. .
Мультикультурный Стамбул в мини-группе
Мультикультурный Стамбул в мини-группе
Мультикультурный Стамбул в мини-группе
Мультикультурный Стамбул в мини-группе
Мультикультурный Стамбул в мини-группе
Мультикультурный Стамбул в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Таксим
  • Улицу Истикляль
  • Цветочный пассаж
  • Католическую церковь
  • Галатскую башню
  • Синагогу портных и центр искусств
  • Турецкую провославную церковь
  • Знаменитый красный трамвай
  • Галатапорт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по популярной и мультикультурной части Стамбула
На знаменитой площади Таксим, которая является отправной точкой нашего тура, мы послушаем историю основания Турции, посетим и познакомимся с самой известной улицей Стамбула, улицей Истикляль.
По пути мы зайдем в знаменитые исторические пассажи и послушаем рассказ о прибытии белогвардейцев, укрывшихся здесь в 1920-х годах, увидим место, где они живут на этой улице, и послушаем их вклад в нашу культуру. Затем мы послушаем о существовании и истории католиков в Стамбуле и посетим католическую церковь.
Увидев вторую старейшую в мире станцию метро среди красивых зданий на улице Истикляль, мы отправимся к Галатской башне, которая считается символом города и застенчивой девушкой, и посмотрим на Стамбул с высоты.
После нее мы посетим синагогу и художественный центр, послушаем истории самых богатых семей последнего периода османского государства, увидим дома, в которых они жили, и направимся в сторону порта Галата, современного и нового лица Стамбула. По пути мы увидим турецкие православные церкви. А также ночные клубы, тусовочные места, посещаемые молодежью. Закончим нашу экскурсию в современном порту с прекрасным видом на Босфор.

Важная информация:

  • Стоимость Галатской башни оплачивается дополнительно (175 лир).
  • Синагога, которую мы посетим, закрыта по понедельникам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Наушники
Что не входит
  • Стоимость Галатской башни (175 лир).
  • Синагога (закрыта по понедельникам)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Starbuck Taksim
Завершение: Galataport
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Стоимость Галатской башни оплачивается дополнительно - 175 лир.
  • Синагога, которую мы посетим, закрыта по понедельникам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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