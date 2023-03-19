Экскурсия по популярной и мультикультурной части Стамбула

На знаменитой площади Таксим, которая является отправной точкой нашего тура, мы послушаем историю основания Турции, посетим и познакомимся с самой известной улицей Стамбула, улицей Истикляль.

По пути мы зайдем в знаменитые исторические пассажи и послушаем рассказ о прибытии белогвардейцев, укрывшихся здесь в 1920-х годах, увидим место, где они живут на этой улице, и послушаем их вклад в нашу культуру. Затем мы послушаем о существовании и истории католиков в Стамбуле и посетим католическую церковь.

Увидев вторую старейшую в мире станцию метро среди красивых зданий на улице Истикляль, мы отправимся к Галатской башне, которая считается символом города и застенчивой девушкой, и посмотрим на Стамбул с высоты.

После нее мы посетим синагогу и художественный центр, послушаем истории самых богатых семей последнего периода османского государства, увидим дома, в которых они жили, и направимся в сторону порта Галата, современного и нового лица Стамбула. По пути мы увидим турецкие православные церкви. А также ночные клубы, тусовочные места, посещаемые молодежью. Закончим нашу экскурсию в современном порту с прекрасным видом на Босфор.

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