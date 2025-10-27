В рамках однодневной экскурсии по Стамбулу вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями, отражающими историю города от Римской империи до современной Турции, без посещения платных музеев. Историческая часть Стамбула Экскурсия начинается на площади Султанахмет, историческом центре города, где расположены:

Айя-София (внешний осмотр);

Голубая мечеть (по желанию);

Цистерна Базилика (по желанию);

Ипподром и дворец Ибрагима-паши (внешний осмотр). Возможен вход во двор дворца Топкапы. Далее маршрут проходит через парк Гюльхане, где можно посетить бесплатное водохранилище, и к вокзалу Восточного экспресса. Красный трамвай и Цветочный пассаж После этого вы посетите площадь Таксим и улицу Истикляль, где можно прокатиться на ностальгическом красном трамвае. Вы также посетите Цветочный пассаж, чтобы узнать об истории русских эмигрантов, и церковь Святого Антония Падуанского. Завершится экскурсия осмотром Галатской башни (снаружи) с информацией о её истории и легендах. Важная информация:.

