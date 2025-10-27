Всего лишь за сутки вы сможете исследовать ключевые памятники Стамбула, совершив путешествие во времени от эпохи Древнего Рима до современной Турецкой Республики.
Станьте свидетелем преображения Стамбула, который на протяжении веков сохранял статус столицы, будучи центром Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Вы увидите, как на фундаменте этих величественных цивилизаций возникла нынешняя Турция.
Описание экскурсии
В рамках однодневной экскурсии по Стамбулу вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями, отражающими историю города от Римской империи до современной Турции, без посещения платных музеев. Историческая часть Стамбула Экскурсия начинается на площади Султанахмет, историческом центре города, где расположены:
- Айя-София (внешний осмотр);
- Голубая мечеть (по желанию);
- Цистерна Базилика (по желанию);
Ипподром и дворец Ибрагима-паши (внешний осмотр). Возможен вход во двор дворца Топкапы. Далее маршрут проходит через парк Гюльхане, где можно посетить бесплатное водохранилище, и к вокзалу Восточного экспресса. Красный трамвай и Цветочный пассаж После этого вы посетите площадь Таксим и улицу Истикляль, где можно прокатиться на ностальгическом красном трамвае. Вы также посетите Цветочный пассаж, чтобы узнать об истории русских эмигрантов, и церковь Святого Антония Падуанского. Завершится экскурсия осмотром Галатской башни (снаружи) с информацией о её истории и легендах. Важная информация:.
- Во время экскурсии мы один раз проедем на трамвае и один раз на фуникулёре. Для поездки понадобится Istanbul Card с балансом не менее 54 турецких лир на человека.
- Для входа в мечеть необходимо покрыть голову платком и быть в закрытой одежде.
- Во вторник дворец Топкапы закрыт, поэтому посещение невозможно.
- В понедельник цистерна в парке Гюльхане закрыта, поэтому посещение невозможно.
Ежедневно в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Султанахмет
- Айя-София (снаружи)
- Голубая мечеть (по желанию)
- Цистерна Базилика (по желанию)
- Ипподром
- Дворец Ибрагим-Паши (снаружи)
- Парк Гюльхане
- Водохранилище в парке Гюльхане
- Вокзал восточного экспресса
- Площадь Таксим
- Улица Истикляль
- Красный трамвай на улице Истикляль
- Цветочный пассаж
- Церковь Святого Антония Падуанского
- Галатская башня (снаружи)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музей
- Транспортные расходы: Istanbul Card с балансом от 54 TL на человека для однократной поездки на трамвае и фуникулёре
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он находится в туристической зоне / в месте, которое укажет гид
Завершение: Галатский мост
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
27 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Во-первых, Ондер прекрасный и отзывчивый человек! Очень лаконично продуман маршрут. Посмотрели много нового для нас (см описание). Ондер рассказывал много и очень интересно, даже больше, чем в плане
