Вы можете посетить до 10 музеев Стамбула. Вам не придется ждать в длинных очередях, чтобы получить билеты 🎫, поэтому вы сэкономите и время, и деньги. В билет включен доступ к следующим музеям: собор Святой Софии, дворец Топкапы и Гарем, монастырь Хора, церковь ⛪ Святой Ирины, археологические музеи 🖼 Стамбула, музей мозаики в Стамбуле, музей истории 📖 исламской науки и техники, музей Фетхие, Галатская башня и музей-крепость Румелихисар.

1, 5-часовой тур на корабле 🛳️ по Босфору – это круиз с англоговорящим гидом, отправление в 10:00 или 14:00 ежедневно. Пролив Босфор соединяет Черное море 🌊 с Мраморным морем и разделяет европейскую и азиатскую части Турции. Романтический круиз по Босфору позволит полюбоваться дворцами Долмабахче, Бейлербеи и Чыраган. Осмотрите древние деревянные виллы, мосты и уникальные морские пейзажи.

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