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Музейный абонемент на 5 дней + круиз по Босфору

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1 отзыв
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Абонемент по музеям и историческим памятникам Стамбула, который позволит сэкономить массу времени и денег.

Вы сможете посетить до десяти различных музеев, без нужды простаивания в очередях, чтобы получить билеты 🎫.

Абонемент позволит вам попасть в собор Святой Софии, дворец Топкапы и Гарем, монастырь Хора, церковь ⛪ Святой Ирины, археологические музеи 🖼 Стамбула, музей мозаики, музей истории 📖 исламской науки и техники, музей Фетхие, в Галатскую башню и музей-крепость Румелихисар.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная

  • €113 за человека

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Музейный абонемент на 5 дней + круиз по Босфору
Музейный абонемент на 5 дней + круиз по Босфору

Что вы увидите

  • Собор Святой Софии (Айя София)
  • Дворец Топкапы и Гарем
  • Монастырь Хора
  • Церковь Святой Ирины
  • Археологические музеи Стамбула
  • Музей мозаики
  • Музей истории исламской науки и техники
  • Музей Фетхие
  • Галатская башня
  • Румелихисар
  • Пролив Босфор
Вы можете посетить до 10 музеев Стамбула. Вам не придется ждать в длинных очередях, чтобы получить билеты 🎫, поэтому вы сэкономите и время, и деньги. В билет включен доступ к следующим музеям: собор Святой Софии, дворец Топкапы и Гарем, монастырь Хора, церковь ⛪ Святой Ирины, археологические музеи 🖼 Стамбула, музей мозаики в Стамбуле, музей истории 📖 исламской науки и техники, музей Фетхие, Галатская башня и музей-крепость Румелихисар.
1, 5-часовой тур на корабле 🛳️ по Босфору – это круиз с англоговорящим гидом, отправление в 10:00 или 14:00 ежедневно. Пролив Босфор соединяет Черное море 🌊 с Мраморным морем и разделяет европейскую и азиатскую части Турции. Романтический круиз по Босфору позволит полюбоваться дворцами Долмабахче, Бейлербеи и Чыраган. Осмотрите древние деревянные виллы, мосты и уникальные морские пейзажи.

Важная информация:

  • Вы можете использовать билет для однократного прохода в каждый музей. Срок действия - 5 дней (с момента первого использования).
  • Вам нужно забрать музейный абонемент у местного туроператора до посещения музеев.
  • Круиз отправляется в 10:00 или 14:00 ежедневно. Вам необходимо прибыть в офис туроператора не позднее чем за 10 мин. до отправления.
Что входит
  • Билет в музеи Стамбула, действительный в течение 5 дней
  • Круиз по Босфору с англоговорящим гидом.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда, напитки
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Музейный абонемент на 5 дней + круиз по Босфору
Музейный абонемент на 5 дней + круиз по Босфору
Музейный абонемент на 5 дней + круиз по Босфору
Музейный абонемент на 5 дней + круиз по Босфору

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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