Индивидуальная прогулка на комфортабельной яхте по проливу Босфор! Мечты сбываются! Вы сможете насладиться путешествием на яхте по Босфору с чашечкой турецкого кофе или турецкого чая! Великолепные виды дворца Долмабахче, мечети Ортакёй, крепости Румели Хисар, летнего дворца, Девичьей башни, дворца Топкапы навсегда оставят неизгладимый след в вашем сердце.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Стамбуле

Валерий Ваш гид в Стамбуле

Время начала: 09:00, 19:00

Описание водной прогулки

Уникальное путешествие по Босфору

Приглашаем вас на незабываемую индивидуальную прогулку на комфортабельной яхте по великолепному проливу Босфор! Это не просто поездка, а возможность насладиться атмосферой и красотой окружающего мира.

Что вас ожидает?

Во время путешествия вы сможете насладиться чашечкой ароматного турецкого кофе или чая. Погружаясь в звуки волн, вы ощутите полное умиротворение и спокойствие.

Восхитительные виды

По пути вам откроются потрясающие виды на:

Дворец Долмабахче

Мечеть Ортакёй

Крепость Румели Хисар

Летний дворец

Девичью башню

Дворец Топкапы

С воды эти исторические памятники выглядят совершенно иначе и навсегда оставят яркий след в вашем сердце!

Погрузитесь в атмосферу

Не упустите возможность насладиться этим удивительным опытом. Прогулка по Босфору — это шанс увидеть мир с новой стороны и получить незабываемые впечатления!