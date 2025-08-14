Мои заказы

На яхте по Босфору

Индивидуальная прогулка на комфортабельной яхте по проливу Босфор! Мечты сбываются! Вы сможете насладиться путешествием на яхте по Босфору с чашечкой турецкого кофе или турецкого чая! Великолепные виды дворца Долмабахче, мечети Ортакёй, крепости Румели Хисар, летнего дворца, Девичьей башни, дворца Топкапы навсегда оставят неизгладимый след в вашем сердце.
Время начала: 09:00, 19:00

Описание водной прогулки

Уникальное путешествие по Босфору

Приглашаем вас на незабываемую индивидуальную прогулку на комфортабельной яхте по великолепному проливу Босфор! Это не просто поездка, а возможность насладиться атмосферой и красотой окружающего мира.

Что вас ожидает?

Во время путешествия вы сможете насладиться чашечкой ароматного турецкого кофе или чая. Погружаясь в звуки волн, вы ощутите полное умиротворение и спокойствие.

Восхитительные виды

По пути вам откроются потрясающие виды на:

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Ортакёй
  • Крепость Румели Хисар
  • Летний дворец
  • Девичью башню
  • Дворец Топкапы

С воды эти исторические памятники выглядят совершенно иначе и навсегда оставят яркий след в вашем сердце!

Погрузитесь в атмосферу

Не упустите возможность насладиться этим удивительным опытом. Прогулка по Босфору — это шанс увидеть мир с новой стороны и получить незабываемые впечатления!

Ежедневно в 09:00 и в 19:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Ортакёй
  • Крепость Румели Хисар
  • Девичья башня
  • Летний дворец
  • Дворец Топкапы
Что включено
  • Тур на яхте
  • Чай, кофе, вода
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Еда
Место начала и завершения?
Порт Cibali
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наш представитель свяжется с вами для уточнения деталей тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

