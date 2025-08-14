Индивидуальная прогулка на комфортабельной яхте по проливу Босфор! Мечты сбываются! Вы сможете насладиться путешествием на яхте по Босфору с чашечкой турецкого кофе или турецкого чая! Великолепные виды дворца Долмабахче, мечети Ортакёй, крепости Румели Хисар, летнего дворца, Девичьей башни, дворца Топкапы навсегда оставят неизгладимый след в вашем сердце.
Описание водной прогулки
Уникальное путешествие по Босфору
Приглашаем вас на незабываемую индивидуальную прогулку на комфортабельной яхте по великолепному проливу Босфор! Это не просто поездка, а возможность насладиться атмосферой и красотой окружающего мира.
Что вас ожидает?
Во время путешествия вы сможете насладиться чашечкой ароматного турецкого кофе или чая. Погружаясь в звуки волн, вы ощутите полное умиротворение и спокойствие.
Восхитительные виды
По пути вам откроются потрясающие виды на:
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Ортакёй
- Крепость Румели Хисар
- Летний дворец
- Девичью башню
- Дворец Топкапы
С воды эти исторические памятники выглядят совершенно иначе и навсегда оставят яркий след в вашем сердце!
Погрузитесь в атмосферу
Не упустите возможность насладиться этим удивительным опытом. Прогулка по Босфору — это шанс увидеть мир с новой стороны и получить незабываемые впечатления!
Ежедневно в 09:00 и в 19:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Тур на яхте
- Чай, кофе, вода
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Еда
Место начала и завершения?
Порт Cibali
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наш представитель свяжется с вами для уточнения деталей тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
