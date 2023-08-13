Что вас ждет

После тренинга по обращению с сигвеем, вы начнете экскурсию у площади Султанахмет. Проедете по площади Ипподрома, которая была свидетелем боев гладиаторов, гонок на колесницах и машинах, и множества восстаний.

Потом мы направляемся к мечети Султанахмет (Голубая мечеть) и осмотрим основную резиденцию оттоманских султанов — дворец Топкапы. Продолжаем путь к Айя Софии, также известной как церковь божественной Мудрости.

Сделаем остановку у парка Гюльхане — самого старого и большого городского парка Стамбула. Потом проедем мимо колонны Константина, одного из выдающихся римских памятников, и далее увидим площадь и мечеть Беязыт. Затем, мечеть Шехзаде, которая, как считают историки, была первым произведением великого архитектора Синана.

После осмотра акведука Боздоган, мы продолжим путь к Сулеймание — второй по размеру и значению мечети Сулеймана Великолепного.

Вы с легкостью преодолеете все неровности ландшафта и насладитесь поездкой! Это необычная экскурсия, которая доставит много удовольствия. Можем покататься как днем так и по ночному городу. Вы одновременно получите много интересной информации и сможете познакомиться с городом прокатившись с ветерком!

Важно знать:

Экскурсия проводится на английском языке, услуги русскоязычного гида — за отдельную плату.

В стоимость экскурсии включено:

услуги англоязычного гид,

сигвей-тренинг,

услуги гида,

наушники,

шлем,

водонепроницаемое снаряжение в случае дождя.

Туристы оплачивают самостоятельно: