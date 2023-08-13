Прокатитесь по паркам и мечетям Стамбула на групповой экскурсии на самокатах
После тренинга по обращению с сигвеем, вы начнете экскурсию у площади Султанахмет.
Проедете по площади Ипподрома направимся к мечети Султанахмет и осмотрим основную резиденцию оттоманских султанов — дворец Топкапы.
Вы с легкостью преодолеете все неровности ландшафта и насладитесь поездкой! Это необычная экскурсия, которая доставит много удовольствия.
Проедете по площади Ипподрома направимся к мечети Султанахмет и осмотрим основную резиденцию оттоманских султанов — дворец Топкапы.
Вы с легкостью преодолеете все неровности ландшафта и насладитесь поездкой! Это необычная экскурсия, которая доставит много удовольствия.
Ближайшие даты:
13
авг
авг
14
авг
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15
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даты
Что вас ожидает:
- Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)
- Парк Гульхане
- Мечеть Шехзаде
- Самая легендарная и древняя мечеть Сулеймание и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
После тренинга по обращению с сигвеем, вы начнете экскурсию у площади Султанахмет. Проедете по площади Ипподрома, которая была свидетелем боев гладиаторов, гонок на колесницах и машинах, и множества восстаний.
Потом мы направляемся к мечети Султанахмет (Голубая мечеть) и осмотрим основную резиденцию оттоманских султанов — дворец Топкапы. Продолжаем путь к Айя Софии, также известной как церковь божественной Мудрости.
Сделаем остановку у парка Гюльхане — самого старого и большого городского парка Стамбула. Потом проедем мимо колонны Константина, одного из выдающихся римских памятников, и далее увидим площадь и мечеть Беязыт. Затем, мечеть Шехзаде, которая, как считают историки, была первым произведением великого архитектора Синана.
После осмотра акведука Боздоган, мы продолжим путь к Сулеймание — второй по размеру и значению мечети Сулеймана Великолепного.
Вы с легкостью преодолеете все неровности ландшафта и насладитесь поездкой! Это необычная экскурсия, которая доставит много удовольствия. Можем покататься как днем так и по ночному городу. Вы одновременно получите много интересной информации и сможете познакомиться с городом прокатившись с ветерком!
Важно знать:
Экскурсия проводится на английском языке, услуги русскоязычного гида — за отдельную плату.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги англоязычного гид,
- сигвей-тренинг,
- услуги гида,
- наушники,
- шлем,
- водонепроницаемое снаряжение в случае дождя.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед,
- услуги русскоговорящего гида (за дополнительную плату).
Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги англоязычного гид
- Сигвей-тренинг
- Услуги гида
- Наушники
- Шлем
- Водонепроницаемое снаряжение в случае дождя
- Что не входит
- Обед
- Услуги русскоговорящего гида (за дополнительную плату)
- Место начала и завершения?
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Для бронирования на экскурсию необходимо связаться с нами по ватсап и сделать предоплату. В стоимость входят услуги англоязычного гид
- Сегвей-тренинг
- Гид
- Наушники
- Шлем
- Водонепроницаемое снаряжение в случае дождя. За дополнительную плату возможно заказать услуги русскоговорящего гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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секреты
улочки
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