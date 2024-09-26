Мы пройдём (а ещё проедем и проплывём) по следам известного архитектора Османской империи Мимара Синана по европейской и азиатской частям Стамбула. Вы увидите красивые мечети и хаммамы, связанные с именем инженера, зайдёте в усыпальницу султана и погуляете по Гранд-базару. Я расскажу о жизни Синана, его любви и шедеврах.

Описание экскурсии

Европейская часть

Айя-София . Собор построили ещё в 6 веке, но в его судьбе значительную роль сыграла Османская империя. Вы узнаете, как с этим местом связан Синан

. Собор построили ещё в 6 веке, но в его судьбе значительную роль сыграла Османская империя. Вы узнаете, как с этим местом связан Синан Хаммамы Хюррем Хасеки-султан и Нурбану-султан . Бани много лет сохраняли классические османские традиции, но после строительства хаммама Хюррем кое-что изменилось — я расскажу об этом

. Бани много лет сохраняли классические османские традиции, но после строительства хаммама Хюррем кое-что изменилось — я расскажу об этом Гранд-базар . Вы пройдёте по его узким улочкам-лабиринтам и найдёте караван-сарай, построенный Мимаром Синаном

. Вы пройдёте по его узким улочкам-лабиринтам и найдёте караван-сарай, построенный Мимаром Синаном Мечеть и усыпальница Шехзаде Мехмеда . Это одна из первых построек Синана. Вы услышите, где изначально было погребено тело старшего сына Сулеймана и почему над гробом установили трон

. Это одна из первых построек Синана. Вы услышите, где изначально было погребено тело старшего сына Сулеймана и почему над гробом установили трон Мечеть Сулеймание. Архитектор говорил о ней: «Эта мечеть будет стоять вечно!» Вы убедитесь, что слова были пророческими, и посетите усыпальницу Сулеймана и Хюррем

Азиатская часть

Сюда мы доберёмся на поезде по тоннелю Мармарай, что идёт под проливом на глубине 60 м. В азиатской части города вы найдёте самую большую и самую маленькую мечети Мимара Синана. Увидите мечеть Михримах-султан в Ускюдаре — я расскажу о любви архитектора и как его история связана с этим местом.

Обратно в европейскую часть мы поплывём на пароме по Босфору, по пути наслаждаясь прекрасными стамбульскими пейзажами.

Организационные детали