Мы пройдём (а ещё проедем и проплывём) по следам известного архитектора Османской империи Мимара Синана по европейской и азиатской частям Стамбула.
Вы увидите красивые мечети и хаммамы, связанные с именем инженера, зайдёте в усыпальницу султана и погуляете по Гранд-базару. Я расскажу о жизни Синана, его любви и шедеврах.
Вы увидите красивые мечети и хаммамы, связанные с именем инженера, зайдёте в усыпальницу султана и погуляете по Гранд-базару. Я расскажу о жизни Синана, его любви и шедеврах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00
Описание экскурсии
Европейская часть
- Айя-София. Собор построили ещё в 6 веке, но в его судьбе значительную роль сыграла Османская империя. Вы узнаете, как с этим местом связан Синан
- Хаммамы Хюррем Хасеки-султан и Нурбану-султан. Бани много лет сохраняли классические османские традиции, но после строительства хаммама Хюррем кое-что изменилось — я расскажу об этом
- Гранд-базар. Вы пройдёте по его узким улочкам-лабиринтам и найдёте караван-сарай, построенный Мимаром Синаном
- Мечеть и усыпальница Шехзаде Мехмеда. Это одна из первых построек Синана. Вы услышите, где изначально было погребено тело старшего сына Сулеймана и почему над гробом установили трон
- Мечеть Сулеймание. Архитектор говорил о ней: «Эта мечеть будет стоять вечно!» Вы убедитесь, что слова были пророческими, и посетите усыпальницу Сулеймана и Хюррем
Азиатская часть
Сюда мы доберёмся на поезде по тоннелю Мармарай, что идёт под проливом на глубине 60 м. В азиатской части города вы найдёте самую большую и самую маленькую мечети Мимара Синана. Увидите мечеть Михримах-султан в Ускюдаре — я расскажу о любви архитектора и как его история связана с этим местом.
Обратно в европейскую часть мы поплывём на пароме по Босфору, по пути наслаждаясь прекрасными стамбульскими пейзажами.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — проезд на общественном транспорте: метро до Мармарай — 20 лир за чел., Мармарай — 40 лир за чел., паром — 25 лир за чел.
- Айя-Софию и хаммамы мы рассматриваем снаружи. Мечети — изнутри (женщинам нужно с собой иметь платки)
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте, я Жанна — лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но всё же без интересных историй вы не останетесь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
елена
26 сен 2024
Интересная и познавательная экскурсия. Много необычных маршрутов, объектов во время экскурсии поведала Жанна..
Понравилось. Рекомендую
Понравилось. Рекомендую
Входит в следующие категории Стамбула
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