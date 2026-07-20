Посмотрите на самобытный Стамбул – почувствуйте связь времён и величие творцов истории от древности до сегодняшних дней! С нашим профессиональным гидом экскурсия становится не только увлекательной, но и раскрывает для вас больше граней этого изумительного города, добавляет вашему отдыху красок и эмоций! В этой пешеходной экскурсии вы любуетесь великолепной архитектурой и интерьерами всемирно известных достопримечательностей:

Собор Святой Софии, •Голубая мечеть Султан.

Ахмет, •Ипподром •Немецкий фонтан •Цистерна Базилика, •Дворец Топкапы, •Фото с чайками Наш гид увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность; обратит ваше внимание на самые интересные места и объекты, мимо которых вы могли бы пройти, не рассмотрев и не поняв их ценность; покажет самые колоритные улочки и магазины; расскажет о знаменитых на весь мир турецких блюдах и уличном фастфуде – и вы их попробуете, даст рекомендации и раскроет полезные фишки о том, что делать в Стамбуле, а чего делать не стоит, и какие еще места посетить по вашим по предпочтениям. Мы даем полную информацию, а затем программа экскурсии адаптируется под ваши пожелания. Вы поймете все преимущества экскурсии с нашим квалифицированным гидом: ваше пребывание в Стамбуле станет ярче и красочнее!