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Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»

Пешеходная экскурсия по Стамбулу: культурное наследие исторического города
Стамбул полон удивительных мест, красивых видов и вкусной еды, и я постараюсь показать вам всё самое лучшее! После встречи в отеле мы сразу же окунемся в бурлящую городскую жизнь.

Нас ждут величественные мечети и дворцы, удивительные музеи и множество уличных кафе с жареными каштанами и мидиями, балык-экмеком и кукурузой, выпечкой и другими аппетитными блюдами.
4.8
55 отзывов
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»
Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»

Описание экскурсии

Посмотрите на самобытный Стамбул – почувствуйте связь времён и величие творцов истории от древности до сегодняшних дней! С нашим профессиональным гидом экскурсия становится не только увлекательной, но и раскрывает для вас больше граней этого изумительного города, добавляет вашему отдыху красок и эмоций! В этой пешеходной экскурсии вы любуетесь великолепной архитектурой и интерьерами всемирно известных достопримечательностей:
Собор Святой Софии, •Голубая мечеть Султан.
Ахмет, •Ипподром •Немецкий фонтан •Цистерна Базилика, •Дворец Топкапы, •Фото с чайками Наш гид увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность; обратит ваше внимание на самые интересные места и объекты, мимо которых вы могли бы пройти, не рассмотрев и не поняв их ценность; покажет самые колоритные улочки и магазины; расскажет о знаменитых на весь мир турецких блюдах и уличном фастфуде – и вы их попробуете, даст рекомендации и раскроет полезные фишки о том, что делать в Стамбуле, а чего делать не стоит, и какие еще места посетить по вашим по предпочтениям. Мы даем полную информацию, а затем программа экскурсии адаптируется под ваши пожелания. Вы поймете все преимущества экскурсии с нашим квалифицированным гидом: ваше пребывание в Стамбуле станет ярче и красочнее!

с 10:00 до 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Достопримечательности Стамбула:
  • Район Султанахмет
  • Айя-София
  • Немецкий фонтан
  • Ипподром
  • Дворец Топкапы+гарем
  • Цистерна Базелик
Что включено
  • Услуги русскоговорящего лицензированного гида
Что не входит в цену
  • Билеты во дворцы и музеи,
  • Обед в кафе или фастфуд на улице.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
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2
1
1
1
Е
Экскурсия была интересная, проводил замечательный гид Ирфан. Компанию - организатора не рекомендую. Несмотря на то, что она выполнили свои обязательства, нервы нам потрепали: 1)не дали контакты гида и ему наши,
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в результате мы не смогли заранее связаться и договориться о встрече, но и сами ничего не писали, пока я не стали их теребить в утро перед экскурсией. 2) через них же оплачивали яхту - не дали номер яхты, на точке никто не встретил, яхты нет, на звонки не отвечают, сообщения не читают, в итоге всё же нас нашли на 15 минут позднее и через наши нервы. Вот я и думаю: зачем на отдыхе нервничать, больше с ними не работаю.

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А
Все отлично!, все понравилось, большое спасибо за экскурсию
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Л
Хочу от всей нашей семьи выразить благодарность Али в организации нашего первого семейного отпуска в Стамбуле!!! Мы ездили вместе с нашим маленьким ребенком. Понравилось то, что Али подходит к каждому
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своему «туристику» индивидуально, учитывает все пожелания и подсказывает где и как будет лучше, все подробно и доходчиво объясняет, отвечает в любое время на все твои вопросы;))))) Нам даже пришлось звонить поздно ночью из гостиницы в связи с тем, что заболел ребенок. Али очень волновался за нас, слава Богу все обошлось. В следующий раз только сюда))) Если вам важен подход к себе как к ценному клиенту и важно качество отдыха, то и вам тоже сюда!!!! Желаю процветания и хороших клиентов!!! Спасибо еще раз большое, тебе Али)))

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Л
Хочу от всей нашей семьи выразить благодарность Али в организации нашего первого семейного отпуска в Стамбуле!!! Мы ездили вместе с нашим маленьким ребенком. Понравилось то, что Али подходит к каждому
читать дальшеуменьшить

своему «туристику» индивидуально, учитывает все пожелания и подсказывает где и как будет лучше, все подробно и доходчиво объясняет, отвечает в любое время на все твои вопросы;))))) Нам даже пришлось звонить поздно ночью из гостиницы в связи с тем, что заболел ребенок. Али очень волновался за нас, слава Богу все обошлось. В следующий раз только сюда))) Если вам важен подход к себе как к ценному клиенту и важно качество отдыха, то и вам тоже сюда!!!! Желаю процветания и хороших клиентов!!! Спасибо еще раз большое, тебе Али)))

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Л
С моей сестрой мы были в Стамбуле ненадолго и конечно же хотели пошопиться для всей семьи. Решили воспользовоться шопинг туром, который очень советовали друзья. Это очень удобно, экономит кучу времени
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и денег. Перед туром мы связались с Али и рассказали все что мы хотим купить, он очень любезно нам обьяснил куда нам лучше поехать чтобы все найти по ценам для местных не для туристов. В гостиницу за нами приехал шофер и мы посетили все торговые центры которые наметили. Родные очень были рады всем покупкам. Спасибо Али за организацию.

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Л
С моей сестрой мы были в Стамбуле ненадолго и конечно же хотели пошопиться для всей семьи. Решили воспользовоться шопинг туром, который очень советовали друзья. Это очень удобно, экономит кучу времени
читать дальшеуменьшить

и денег. Перед туром мы связались с Али и рассказали все что мы хотим купить, он очень любезно нам обьяснил куда нам лучше поехать чтобы все найти по ценам для местных не для туристов. В гостиницу за нами приехал шофер и мы посетили все торговые центры которые наметили. Родные очень были рады всем покупкам. Спасибо Али за организацию.

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