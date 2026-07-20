Стамбул полон удивительных мест, красивых видов и вкусной еды, и я постараюсь показать вам всё самое лучшее! После встречи в отеле мы сразу же окунемся в бурлящую городскую жизнь.
Нас ждут величественные мечети и дворцы, удивительные музеи и множество уличных кафе с жареными каштанами и мидиями, балык-экмеком и кукурузой, выпечкой и другими аппетитными блюдами.
Нас ждут величественные мечети и дворцы, удивительные музеи и множество уличных кафе с жареными каштанами и мидиями, балык-экмеком и кукурузой, выпечкой и другими аппетитными блюдами.
Описание экскурсии
Посмотрите на самобытный Стамбул – почувствуйте связь времён и величие творцов истории от древности до сегодняшних дней! С нашим профессиональным гидом экскурсия становится не только увлекательной, но и раскрывает для вас больше граней этого изумительного города, добавляет вашему отдыху красок и эмоций! В этой пешеходной экскурсии вы любуетесь великолепной архитектурой и интерьерами всемирно известных достопримечательностей:
Собор Святой Софии, •Голубая мечеть Султан.
Ахмет, •Ипподром •Немецкий фонтан •Цистерна Базилика, •Дворец Топкапы, •Фото с чайками Наш гид увлечет вас древними и современными легендами и историей, и вы лучше поймете этот город, его дух и индивидуальность; обратит ваше внимание на самые интересные места и объекты, мимо которых вы могли бы пройти, не рассмотрев и не поняв их ценность; покажет самые колоритные улочки и магазины; расскажет о знаменитых на весь мир турецких блюдах и уличном фастфуде – и вы их попробуете, даст рекомендации и раскроет полезные фишки о том, что делать в Стамбуле, а чего делать не стоит, и какие еще места посетить по вашим по предпочтениям. Мы даем полную информацию, а затем программа экскурсии адаптируется под ваши пожелания. Вы поймете все преимущества экскурсии с нашим квалифицированным гидом: ваше пребывание в Стамбуле станет ярче и красочнее!
с 10:00 до 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Стамбула:
- Район Султанахмет
- Айя-София
- Немецкий фонтан
- Ипподром
- Дворец Топкапы+гарем
- Цистерна Базелик
Что включено
- Услуги русскоговорящего лицензированного гида
Что не входит в цену
- Билеты во дворцы и музеи,
- Обед в кафе или фастфуд на улице.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия была интересная, проводил замечательный гид Ирфан. Компанию - организатора не рекомендую. Несмотря на то, что она выполнили свои обязательства, нервы нам потрепали: 1)не дали контакты гида и ему наши,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все отлично!, все понравилось, большое спасибо за экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Хочу от всей нашей семьи выразить благодарность Али в организации нашего первого семейного отпуска в Стамбуле!!! Мы ездили вместе с нашим маленьким ребенком. Понравилось то, что Али подходит к каждому
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Хочу от всей нашей семьи выразить благодарность Али в организации нашего первого семейного отпуска в Стамбуле!!! Мы ездили вместе с нашим маленьким ребенком. Понравилось то, что Али подходит к каждому
Вам был полезен этот отзыв?
Л
С моей сестрой мы были в Стамбуле ненадолго и конечно же хотели пошопиться для всей семьи. Решили воспользовоться шопинг туром, который очень советовали друзья. Это очень удобно, экономит кучу времени
Вам был полезен этот отзыв?
Л
С моей сестрой мы были в Стамбуле ненадолго и конечно же хотели пошопиться для всей семьи. Решили воспользовоться шопинг туром, который очень советовали друзья. Это очень удобно, экономит кучу времени
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул»»
-
5%
Индивидуальная
Лучший выборБольшая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Целый день знакомства со Стамбулом. Его историей, контрастами районов и атмосферой двух континентов
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €262
€275 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула: панорамные виды, прогулки по Истикляль и история города. Отличный выбор для первого знакомства с мегаполисом
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
от €220 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорный Стамбул - самое главное снаружи и внутри
Узнать, как город стал столицей трёх империй и сохранил неповторимый облик
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€32 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть историю города с профессиональным гидом
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
-17%
€250 за экскурсию