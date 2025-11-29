Стамбул хранит следы двух великих империй — Византийской и Османской.
Вы найдёте их в современном городе! Пройдёте по площади Султанахмет, рассмотрите величественную Айя-Софию и заглянете в Голубую мечеть. В Археологическом музее познакомитесь с редкими находками и памятниками. Мы расскажем вам истории и мифы города так, чтобы он стал вам ближе.
Описание экскурсии
Площадь Султанахмет (Ипподром)
Мы начнём с площади Ипподром — центра общественной жизни Византии. Здесь вы увидите:
- Немецкий фонтан — подарок кайзера Вильгельма II султану Абдул-Хамиду
- Египетский обелиск, установленный в честь первого мирного договора между Древним Египтом и Хеттским царством
- Змеиную колонну из храма в Дельфах
- Обелиск Константина — массивную колонну 10 века
- Айя-Софию — рассмотрим собор снаружи
Голубая мечеть
Зайдём внутрь одного из главных архитектурных символов Османской империи. Вы рассмотрите изразцы и услышите о строительстве храма времён султана Ахмеда I.
Археологический музей Стамбула
В завершение экскурсии посетим крупный музей, где хранятся свыше миллиона артефактов. Вы познакомитесь с уникальными находками, принадлежавшими разным эпохам и народам.
Организационные детали
- По пятницам Голубая мечеть закрыта — мы осмотрим её снаружи
- Дополнительно оплачиваются билеты в Археологический музей — €15 за чел., дети до 6 лет — бесплатно
- Если в группе больше шести человек — мы выдадим вам наушники
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!
