Увидеть главные достопримечательности Старого города на нескучной прогулке с ветерком
Предлагаем вам посетить самые интересные места Стамбула без изнурительных пешеходных переходов между ними.
Вы узнаете, где проходили бои гладиаторов и гонки на колесницах, полюбуетесь мечетями Сулеймание и Айя-София, посмотрите на акведук Валента и главную резиденцию султанов Османской империи.
Вы узнаете, где проходили бои гладиаторов и гонки на колесницах, полюбуетесь мечетями Сулеймание и Айя-София, посмотрите на акведук Валента и главную резиденцию султанов Османской империи.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- После тренинга по обращению с сигвеем мы начнём экскурсию у площади Султанахмет, которая была свидетелем восстаний, боёв гладиаторов, гонок на колесницах и машинах.
- Потом направимся к одноимённой мечети и посмотрим на основную резиденцию султанов — дворец Топкапы.
- Продолжим путь к Айя Софии, которую византийский император Юстиниан богато украсил произведениями искусства.
- Сделаем остановку у парка Гюльхане, затем проедем мимо колонны Константина, акведука Валента, мечетей Беязыт, Шехзаде и Сулеймание.
Вы с лёгкостью преодолеете все неровности ландшафта и насладитесь поездкой!
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка ориентирована на молодёжь и людей среднего возраста, которые хотят попробовать что-то новое. Можно взять с собой детей от 11 лет. Если вы никогда раньше не управляли сигвеем, не переживайте! Вы с лёгкостью научитесь — в этом нет ничего сложного.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а затем 50% оставшейся суммы необходимо оплатить организатору заранее онлайн-переводом (мы сообщим детали). Это условие связано с тем, что сигвеи арендуются заблаговременно. Эта сумма не возвращается при отмене экскурсии менее чем за 12 часов до её начала.
- В стоимость входят услуги англоговорящего гида, сигвей-тренинг, наушники, шлем, водонепроницаемое снаряжение в случае дождя
- По запросу прогулку можно провести с русскоговорящим гидом (оплачивается дополнительно)
- Все достопримечательности осматриваются только снаружи
ежедневно в 10:00, 15:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 15:00 и 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 87 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надёжно.
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