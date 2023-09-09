Предлагаем вам посетить самые интересные места Стамбула без изнурительных пешеходных переходов между ними. Вы узнаете, где проходили бои гладиаторов и гонки на колесницах, полюбуетесь мечетями Сулеймание и Айя-София, посмотрите на акведук Валента и главную резиденцию султанов Османской империи.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

После тренинга по обращению с сигвеем мы начнём экскурсию у площади Султанахмет , которая была свидетелем восстаний, боёв гладиаторов, гонок на колесницах и машинах.

, которая была свидетелем восстаний, боёв гладиаторов, гонок на колесницах и машинах. Потом направимся к одноимённой мечети и посмотрим на основную резиденцию султанов — дворец Топкапы .

. Продолжим путь к Айя Софии , которую византийский император Юстиниан богато украсил произведениями искусства.

, которую византийский император Юстиниан богато украсил произведениями искусства. Сделаем остановку у парка Гюльхане, затем проедем мимо колонны Константина, акведука Валента, мечетей Беязыт, Шехзаде и Сулеймание.

Вы с лёгкостью преодолеете все неровности ландшафта и насладитесь поездкой!

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка ориентирована на молодёжь и людей среднего возраста, которые хотят попробовать что-то новое. Можно взять с собой детей от 11 лет. Если вы никогда раньше не управляли сигвеем, не переживайте! Вы с лёгкостью научитесь — в этом нет ничего сложного.

Организационные детали