Под ласковыми лучами солнца: Пляж с кристально чистой водой

Под ласковыми лучами солнца
Приехав в колоритный Стамбул, не упустите возможность комфортно отдохнуть у моря под ласковыми лучами солнца.

Мы приглашаем вас провести день на живописном пляже с кристально чистой водой и великолепными видами.
5
1 отзыв
Под ласковыми лучами солнца: Пляж с кристально чистой водой
Под ласковыми лучами солнца: Пляж с кристально чистой водой
Под ласковыми лучами солнца: Пляж с кристально чистой водой
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Утром в 9:00 комфортабельный автомобиль заберет вас прямо из вашего отеля и доставит к живописному пляжу, который находится примерно в часе езды от центра города. Здесь вы сможете расслабиться, наслаждаясь купанием в море и вкусной едой в местном ресторане. Вечером, в 18:00, вас вернут в отель. Мы предлагаем:
  • Комфортабельный и чистый транспорт;
  • Ухоженный и чистый пляж;
  • Приемлемые цены на доп. услуги;
  • Возможность поиграть в волейбол;
  • Ресторан на пляже с отличной кухней. Важно: Не забудьте взять купальные принадлежности, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и полотенца. Если вам нужно что-то из этого, вы всегда можете обратиться к администрации отеля.

Вторник, четверг, суббота в 9:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)€100
Детский€25
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги сопровождающего гида
  • Шезлонг, зонт.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Sirkeci Gar
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами в WhatsApp
  • Наш номер +90 545 573 03 01. Также вы можете самостоятельно написать нам для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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