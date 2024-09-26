Приехав в колоритный Стамбул, не упустите возможность комфортно отдохнуть у моря под ласковыми лучами солнца.
Мы приглашаем вас провести день на живописном пляже с кристально чистой водой и великолепными видами.
Мы приглашаем вас провести день на живописном пляже с кристально чистой водой и великолепными видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсииУтром в 9:00 комфортабельный автомобиль заберет вас прямо из вашего отеля и доставит к живописному пляжу, который находится примерно в часе езды от центра города. Здесь вы сможете расслабиться, наслаждаясь купанием в море и вкусной едой в местном ресторане. Вечером, в 18:00, вас вернут в отель. Мы предлагаем:
- Комфортабельный и чистый транспорт;
- Ухоженный и чистый пляж;
- Приемлемые цены на доп. услуги;
- Возможность поиграть в волейбол;
- Ресторан на пляже с отличной кухней. Важно: Не забудьте взять купальные принадлежности, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и полотенца. Если вам нужно что-то из этого, вы всегда можете обратиться к администрации отеля.
Вторник, четверг, суббота в 9:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|€100
|Детский
|€25
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги сопровождающего гида
- Шезлонг, зонт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Sirkeci Gar
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами в WhatsApp
- Наш номер +90 545 573 03 01. Также вы можете самостоятельно написать нам для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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