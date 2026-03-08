Мы покажем вам, как и где отдыхают стамбульцы. Отправимся в парк на берегу Мраморного моря с видом на Принцевы острова.
Затем — в традиционный хамам, чтобы восстановить силы и познакомиться с турецкой культурой через телесный опыт. Завершим ужином в ресторанчике, который популярен у местных.
Затем — в традиционный хамам, чтобы восстановить силы и познакомиться с турецкой культурой через телесный опыт. Завершим ужином в ресторанчике, который популярен у местных.
Описание экскурсии
Прогулка у Мраморного моря (1 ч)
- Вы пройдёте по просторной набережной, где местные жители бегают, отдыхают с семьями и проводят выходные
- Мы расскажем, в чём особенности Мраморного моря и чем примечательны Принцевы острова
Турецкий хамам (3 ч)
Вас ждёт классическая программа, знакомая каждому жителю Стамбула: паровая комната, скраб с рукавицей кесе, пенный мыльный массаж, сауна и джакузи. Эти процедуры помогают расслабить мышцы, улучшить кровообращение и восстановить силы.
Обед в местном ресторане
Мы зайдём в недорогое аутентичное место, куда редко заходят туристы, и вы познакомитесь с повседневными гастрономическими удовольствиями стамбульцев.
Организационные детали
- Посещение и все процедуры в СПА входят в стоимость
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (170 лир за чел.) и заказ в ресторане — по меню, ориентировочно 700 лир на чел.
- По желанию организуем для вас индивидуальный трансфер обратно в отель за €40
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Мармарай Сиркеджи»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33436 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Хороший хамам, терщик знает свое дело
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