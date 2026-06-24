Парк «Виаленд» в Стамбуле: билет, трансфер и безлимитные аттракционы

«Виаленд» часто называют турецким Диснейлендом — и не зря. Здесь вас ждут экстремальные горки, семейные аттракционы, красочные шоу и тематические зоны для гостей любого возраста. Вы проведёте день ярко и весело, а о комфортном трансфере в обе стороны позаботимся мы.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Историческая зона

Вы увидите реконструкцию старинного Стамбула 15 века, атмосферные улочки и тематические декорации, которые переносят во времена Османской империи. Здесь же найдёте аттракцион «Добро пожаловать в 1453 год».

Семейная и детская зона

Для маленьких гостей работают карусели, игровые площадки и мини-автодромы.

Зона приключений

Любителей адреналина ждут американские горки, экстремальные аттракционы, сафари-туннель, подземелья, комната страха, рафтинг по бурной реке и знаменитый аттракцион King Kong.

Развлекательный и торговый комплекс

На территории парка много кафе, ресторанов и большой торгово-развлекательный центр, где можно отдохнуть между аттракционами и сделать покупки.

Организационные детали