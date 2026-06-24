Парк «Виаленд» в Стамбуле: билет, трансфер и безлимитные аттракционы

«Виаленд» часто называют турецким Диснейлендом — и не зря.
Здесь вас ждут экстремальные горки, семейные аттракционы, красочные шоу и тематические зоны для гостей любого возраста. Вы проведёте день ярко и весело, а о комфортном трансфере в обе стороны позаботимся мы.
Здесь вас ждут экстремальные горки, семейные аттракционы, красочные шоу и тематические зоны для гостей любого возраста. Вы проведёте день ярко и весело, а о комфортном трансфере в обе стороны позаботимся мы.
Описание трансфер
Историческая зона
Вы увидите реконструкцию старинного Стамбула 15 века, атмосферные улочки и тематические декорации, которые переносят во времена Османской империи. Здесь же найдёте аттракцион «Добро пожаловать в 1453 год».
Семейная и детская зона
Для маленьких гостей работают карусели, игровые площадки и мини-автодромы.
Зона приключений
Любителей адреналина ждут американские горки, экстремальные аттракционы, сафари-туннель, подземелья, комната страха, рафтинг по бурной реке и знаменитый аттракцион King Kong.
Развлекательный и торговый комплекс
На территории парка много кафе, ресторанов и большой торгово-развлекательный центр, где можно отдохнуть между аттракционами и сделать покупки.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из центральных районов Стамбула и обратно, входной билет в парк с неограниченным доступом к аттракционам
- Дополнительно оплачиваются питание и напитки на территории парка, игры и услуги, не входящие в стандартный билет
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и возрасту. При неблагоприятных погодных условиях график работы отдельных аттракционов может меняться
- С вами будет гид-координатор из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|€54
|Стандартный
|€72
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отелях в центральных районах Стамбула (Султанахмет, Таксим, Шишли, Бешикташ и др.)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 193 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все супер, кроме очередей но времени было предостаточно на всё. Море эмоций и у меня и у ребёнка. забрали из отеля и привезли уставших обратно. Очень удобно.
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