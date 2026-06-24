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Парк «Виаленд» в Стамбуле: билет, трансфер и безлимитные аттракционы

Целый день ярких впечатлений в турецком Диснейленде
«Виаленд» часто называют турецким Диснейлендом — и не зря.

Здесь вас ждут экстремальные горки, семейные аттракционы, красочные шоу и тематические зоны для гостей любого возраста. Вы проведёте день ярко и весело, а о комфортном трансфере в обе стороны позаботимся мы.
5
1 отзыв
Парк «Виаленд» в Стамбуле: билет, трансфер и безлимитные аттракционы
Парк «Виаленд» в Стамбуле: билет, трансфер и безлимитные аттракционы
Парк «Виаленд» в Стамбуле: билет, трансфер и безлимитные аттракционы

Описание трансфер

Историческая зона

Вы увидите реконструкцию старинного Стамбула 15 века, атмосферные улочки и тематические декорации, которые переносят во времена Османской империи. Здесь же найдёте аттракцион «Добро пожаловать в 1453 год».

Семейная и детская зона

Для маленьких гостей работают карусели, игровые площадки и мини-автодромы.

Зона приключений

Любителей адреналина ждут американские горки, экстремальные аттракционы, сафари-туннель, подземелья, комната страха, рафтинг по бурной реке и знаменитый аттракцион King Kong.

Развлекательный и торговый комплекс

На территории парка много кафе, ресторанов и большой торгово-развлекательный центр, где можно отдохнуть между аттракционами и сделать покупки.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из центральных районов Стамбула и обратно, входной билет в парк с неограниченным доступом к аттракционам
  • Дополнительно оплачиваются питание и напитки на территории парка, игры и услуги, не входящие в стандартный билет
  • Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и возрасту. При неблагоприятных погодных условиях график работы отдельных аттракционов может меняться
  • С вами будет гид-координатор из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 13:00

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет€54
Стандартный€72
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отелях в центральных районах Стамбула (Султанахмет, Таксим, Шишли, Бешикташ и др.)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 193 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Все супер, кроме очередей но времени было предостаточно на всё. Море эмоций и у меня и у ребёнка. забрали из отеля и привезли уставших обратно. Очень удобно.
Все супер, кроме очередей но времени было предостаточно на всё. Море эмоций и у меня и
Все супер, кроме очередей но времени было предостаточно на всё. Море эмоций и у меня и
Все супер, кроме очередей но времени было предостаточно на всё. Море эмоций и у меня и
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