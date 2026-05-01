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Анна Невероятно душевный гид Атаджан провёл для нас эту экскурсию-прогулку! Атаджан очень вежливый и так много всего интересного нам рассказал 😊 темп экскурсии именно прогулочный, поэтому при том,что прошли мы не мало, усталость не ощущалась. Очень рекомендую начинать знакомство с этой прогулки. Спасибо за организацию и большой привет Атаджану 🤗 Альп Ответ организатора: читать дальше уменьшить впечатления и прошла в комфортном темпе. Обязательно передадим ему ваш привет — ему будет очень приятно!

Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях 🤗 Анна, большое спасибо за такой тёплый отзыв! 😊 Нам очень приятно, что прогулка с Атаджаном оставила у вас такие душевные Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина только положительные эмоции! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Спасибо гиду Erguven) очень интересный рассказ, с юмором, провел с нами больше времени, чем было заявлено, учел все пожелания, помог разобраться с транспортом) только приятные впечатления от экскурсии Альп Ответ организатора: читать дальше уменьшить передадим ваши слова гиду Erguven — ему будет очень приятно!

Спасибо, что отметили его внимательность, юмор и помощь во время экскурсии. Будем рады снова видеть вас в Турции Елена, большое спасибо за такой тёплый отзыв! 😊 Очень приятно, что экскурсия вам понравилась и оставила только хорошие впечатления. Обязательно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алла Отличный гид Али! Я не первый раз в Стамбуле и уже ходила по этому маршруту со старшими детьми и другими экскурсоводами, но Али хотелось слушать бесконечно) Обладает обширными знаниями, отвечает на все вопросы и очень клиентоориентирован😊 После встречи с такими увлеченными людьми, хочется накупить исторических книжек и продолжить изучать историю Османской империи. Благодарю и всем рекомендую экскурсии с этим гидом! +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

е екатерина Были на экскурсии в Стамбуле. Отлично организованная экскурсия, великолепный и эрудированный гид Леон. Спасибо ему за внимание, интересный и содержательный рассказ о Стамбуле! Альп Ответ организатора: Екатерина, большое спасибо за ваш отзыв! 😊 Нам очень приятно, что экскурсия в Стамбул оставила у вас такие хорошие впечатления. Обязательно передадим ваши тёплые слова гиду Леону — ему будет очень приятно!

Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет