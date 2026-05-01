В этой программе мы объединили достопримечательности, которые отлично подходят для первого знакомства со Стамбулом.
Вы увидите самую большую и самую красивую мечеть города, окунётесь в жизнь девушек из гарема в парке Гюльхане, погуляете по колоритному Восточному базару и выберете себе сувенир на память.
Вы увидите самую большую и самую красивую мечеть города, окунётесь в жизнь девушек из гарема в парке Гюльхане, погуляете по колоритному Восточному базару и выберете себе сувенир на память.
Описание экскурсии
- Ипподром (Султанахмет) — главная площадь Стамбула. Гид расскажет о роли таких площадей в Римской империи.
- Мечеть Султанахмет — самая красивая в городе. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете, какое значение имели минареты во времена Османской империи.
- Айя-София, построенная ещё во времена правления Юстиниана. Гид объяснит, как мечети удалось сохраниться до наших дней, несмотря на землетрясения.
- Цистерна Базилика — мы посетим самую большую цистерну Константинополя, узнаем как и с какой целью её построили.
- Парк Гюльхане. Во времена Османской империи девушки из гарема проводили здесь свободное время, играли и танцевали.
- Железнодорожный вокзал (Сиркеджи) — это музей, где вы узнаете о жизни Агаты Кристи и романе «Убийство в «Восточном экспрессе».
- Египетский базар — самый дешёвый рынок, где во времена Османской империи продавались товары из Египта. Вы сможете приобрести сувениры, сладости и ароматный турецкий кофе.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в цистерну Базилика: с 9:00 до 18:30 — 2250 лир за чел., с 19:30 до 23:50 — 3000 лир за чел. Актуальная стоимость определяется по тарифу, действующему на момент покупки.
- Для посещения мечетей женщинам желательно иметь при себе платок.
- Айя-Софию мы осмотрим только снаружи.
- Программа подходит для взрослых и детей от 9 лет.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 09:30 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5473 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Невероятно душевный гид Атаджан провёл для нас эту экскурсию-прогулку! Атаджан очень вежливый и так много всего интересного нам рассказал 😊 темп экскурсии именно прогулочный, поэтому при том,что прошли мы не мало, усталость не ощущалась. Очень рекомендую начинать знакомство с этой прогулки. Спасибо за организацию и большой привет Атаджану 🤗
Альп
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за такой тёплый отзыв! 😊 Нам очень приятно, что прогулка с Атаджаном оставила у вас такие душевные
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только положительные эмоции!
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Е
Спасибо гиду Erguven) очень интересный рассказ, с юмором, провел с нами больше времени, чем было заявлено, учел все пожелания, помог разобраться с транспортом) только приятные впечатления от экскурсии
Альп
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такой тёплый отзыв! 😊 Очень приятно, что экскурсия вам понравилась и оставила только хорошие впечатления. Обязательно
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Отличный гид Али! Я не первый раз в Стамбуле и уже ходила по этому маршруту со старшими детьми и другими экскурсоводами, но Али хотелось слушать бесконечно) Обладает обширными знаниями, отвечает на все вопросы и очень клиентоориентирован😊 После встречи с такими увлеченными людьми, хочется накупить исторических книжек и продолжить изучать историю Османской империи. Благодарю и всем рекомендую экскурсии с этим гидом!
+1
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е
Были на экскурсии в Стамбуле. Отлично организованная экскурсия, великолепный и эрудированный гид Леон. Спасибо ему за внимание, интересный и содержательный рассказ о Стамбуле!
Альп
Ответ организатора:
Екатерина, большое спасибо за ваш отзыв! 😊 Нам очень приятно, что экскурсия в Стамбул оставила у вас такие хорошие впечатления. Обязательно передадим ваши тёплые слова гиду Леону — ему будет очень приятно!
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
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И
Экскурсию проводил Айдын, все очень понравилось. Видно, что гид хорошо знает историю, рассказывает очень интересно, и про историю города от его основания, и про особенности жизни в период Османской империи,
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Входит в следующие категории Стамбула
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