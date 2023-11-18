Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности на групповой экскурсии
В этой программе мы объединили достопримечательности, которые отлично подходят для первого знакомства со Стамбулом.
Вы увидите самую большую и самую красивую мечеть города, побываете в роскошном дворце Топкапы и узнаете, какие фильмы там снимали, окунётесь в жизнь девушек из гарема в парке Гюльхане, погуляете по колоритному Восточному базару и выберете себе сувенир на память.
Вы увидите самую большую и самую красивую мечеть города, побываете в роскошном дворце Топкапы и узнаете, какие фильмы там снимали, окунётесь в жизнь девушек из гарема в парке Гюльхане, погуляете по колоритному Восточному базару и выберете себе сувенир на память.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Ипподром (Султанахмет) — главная площадь Стамбула. Гид расскажет о роли таких площадей в Римской империи.
- Мечеть Султанахмет — самая красивая в городе. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете, какое значение имели минареты во времена Османской империи.
- Айя-София, построенная ещё во времена правления Юстиниана. Гид объяснит, как мечети удалось сохраниться до наших дней, несмотря на землетрясения.
- Дворец Топкапы, где жили султаны Османской империи. Мы с вами посетим первый двор: там находится церковь святой Ирины и монетный двор. Поговорим о том, как маленькое государство, созданное Осман Беем, превратилось в огромную империю. Также вы узнаете, какие фильмы здесь снимали.
- Парк Гюльхане. Во времена Османской империи девушки из гарема проводили здесь свободное время, играли и танцевали.
- Водохранилище Гюльхане. Было построено в 6 веке ремнями для обеспечения жителей города пресной водой. Поговорим о том, какую роль оно играет сейчас.
- Железнодорожный вокзал (Сиркеджи) — это музей, где вы узнаете о жизни Агаты Кристи и романе «Убийство в «Восточном экспрессе».
- Египетский базар — самый дешёвый рынок, где во времена Османской империи продавались товары из Египта. Вы сможете приобрести сувениры, сладости и ароматный турецкий кофе.
Организационные детали
- Для посещения мечетей женщинам желательно иметь при себе платок.
- Голубую мечеть смотрим снаружи, в Айя-Софию зайдём внутрь. Во дворце Топкапы посещаем только первый двор.
- Программа подходит для взрослых и детей от 9 лет.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мечети Айя-София
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 2045 туристов
В Стамбуле каждый момент — это возможность для новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Это невероятный, прекрасный город, и я не перестаю им восхищаться каждый день. Стамбул один из самых посещаемых городов в мире и, в первую очередь, в туристических целях. Я работаю гидом более 20 лет и представляю агентство, в котором работают профессиональные и влюблённые в свою работу и в Турцию гиды. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов. Каждый из них имеет стаж работы не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию Министерства туризма и культуры. Каждый из нас любит Стамбул всем сердцем и влюбляет туристов в него без остатка. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Одним словом, мы сделаем всё, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу Стамбула. Вы увидите самые красивые дворцы, улицы, парки и самые колоритные рынки. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете о наших традициях, устоях, менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям туристов и учитываем все запросы.
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