ежедневно в 17:00

Истикляль — часть русской и турецкой истории

Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»

5
110 отзывов
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля.

Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы попадете в роскошную Перу, найдете первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой Золотого Рога.
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории
Истикляль — часть русской и турецкой истории

Что вас ожидает

Картины прошлого

Именно на улице Истикляль встречались генерал Слащев-Крымский и барон Врангель, здесь умирала Белая гвардия. Я проведу вас в самые колоритные уголки района Бейоглу и поведаю печальную судьбу «белой эмиграции». Вы познакомитесь с великолепной Перой и увидите полуподвальные магазинчики, в которых проводились тараканьи бега.

Торговая, посольская, революционная

Еще один лик Истикляль — улица, которая представляла все интересы Европы на территории Османской империи. Мы минуем здания консульств великих держав, вспомним историю посольства Российской империи, а на площади Таксим поговорим о монументе Ататюрка. Вы осмотрите костелы и армянские церкви, потрясающие греческие и французские пассажи и даже увидите отель, в котором когда-то проживала Агата Кристи.

Живописные панорамы

Пролетая на телеферике (канатная дорога) мы полюбуемся сказочными видами на Босфор, а также осмотрим с высоты один из лучших парков столицы. Посетив смотровую площадку, навестим аристократический район Нишанташи, где вы сможете влиться в стамбульское светское общество, прогуливаясь по «Елисейским полям», и отдохнуть за чашечкой кофе в одном из местных кафе.

Организационные детали

  • Проезд на телеферике и по Стамбульскому тоннелю оплачивается отдельно — 3, 5 лиры за поездку по Стамбульской карте
  • По желанию возможна недолгая остановка на отдых с чаем или кофе в старинном пассаже

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Каракёй, у Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 17:00

Светлана
Светлана
Почти 17 лет моей жизни прошли в Стамбуле и я не знаю второго такого города, который бы воплотил, вобрал в себя все страсти, взлеты и падения человечества! Колыбель Христианской цивилизации, центр Оттоманского Халифата, этот город — мир в миниатюре. Стамбул может стать самым увлекательным событием в жизни человека и я постараюсь увлечь вас его историей, характером и колоритом!
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110 реальных отзывов от туристов

В
24 окт 2021
Замечательный, эрудированный гид, умеющий и заинтересовать рассказами и создать непринужденную атмосферу, все очень понравилось, рекомендую.
Г
24 окт 2021
Экскурсия понравилась, Светлана очень интересно и со знанием истории провела 3 часа экскурсии, много интересной информации и знакомство с районом Истикляль. Субботний вечер очень многолюден, но все было слышно и интересно.
А
21 окт 2021
Светлана - отличный гид. Большое спасибо! Второй год подряд обращаемся к ней.
К
21 окт 2021
Была на экскурсии с сыном, нам понравилось.
Очень увлечённый гид, с большими знаниями по теме. Экскурсия состояла из трёх частей: теоретическая в кафе (эмоционально, доступно, может быть чуть быстро, непосвященному наверное тяжело было), практическая по улице Истикляль и до площади Таксим и последняя по престижным районам Стамбула.
Первая и вторая - отлично, третья, мне показалась, бегом.
Я бы начинала экскурсию чуть раньше, чтобы в светлое время посмотреть больше.
Однозначно рекомендую экскурсию, узнаете для себя много нового!
Ю
20 окт 2021
Огромное спасибо за эту удивительную прогулку! Все слишком туристическое я обычно стараюсь избегать, всем экскурсиям предпочитаю аудиогиды. Но мимо этой темы не смогла пройти стороной. Даже описание написано волшебно, представьте, что вас ждёт дальше! Экскурсия не просто оправдала ожидания, а превзошла!
М
18 окт 2021
Прекрасная экскурсия со Светланой, подойдет как и для первого знакомства со Стамблом, так идля путешествующих в Стамбул не первый раз. Очень много информации о культуре и истории Стамбула и Турции. Рекомендую!
Я
18 окт 2021
Было интересно.
М
17 окт 2021
Замечательно! Наполненный нетривиальный рассказ с хорошими шутками.
Ирина
17 окт 2021
Экскурсия очень понравилась, узнала много интересного про историю и современную жизнь Стамбула
К
17 окт 2021
Светлана просто великолепный экскурсовод. Сказать, что нам очень понравилось - это ничего не сказать. Экскурсия просто чудо, несколько раз стоял ком в горле, настолько ярко мы погрузились в историю Белого движения, да и в историю Стамбула в целом! Светлана спасибо Вам огромное за прекрасную прогулку, за ваши глубокие знания, эрудицию и юмор!
К
14 окт 2021
Замечательная экскурсия в отличной компании. Гид Светлана рассказывала очень интересно и увлекательно. Экскурсия была информативной, но при этом не утомительной. Однозначно рекомендую!
Ахмат
13 окт 2021
Великолепный гид в великолепном городе. Светлана выполнила свою работу на все 100%, экскурсия от начала и до конца была очень интересной и простой для понимания.
В
13 окт 2021
Экскурсию провела Светлана.
Мне очень понравилось.
Экскурсия началась за чашечкой чая, очень душевно, очень много информации. У Светланы столько знаний.
Своим советую идти к ней на экскурсию.
M
12 окт 2021
Очень интересная экскурсия.
Прошла в виде приятной прогулки, узнали много нового о жизни белых иммигрантов. Понравился экскурс в историю Турции. Было видно, что экскурсовод горит этой темой, ее рассказ был наполнен цитатами из литературы, очень живо и с юмором)
Так же нам показали новый современный район Стамбула, тем самым открыв совсем другую сторону этого чудесного города)
Рекомендую. )
Ольга
10 окт 2021
Наша компания девушек из 8 человек (из Украины) 25 сентября 2021 побывала на этой экскурсии и всем очень понравилось. Экскурсия началась в 17.00ч. и мы, конечно, уже подустали к этому времени, т. к. целый день гуляли. Светлана-гид -очень хорошо всё продумала, после небольшой вступительной информации она сразу завела нас в небольшое кафе с видом на Галатский мост и на пролив Босфор, нас угостили чаем и мы с удовольствием слушали продолжение экскурсии, потом пошли гулять по Истикляль, Светлана всем раздала наушники, это очень удобно, можно отстать от группы и всё слышать. Мы также во время экскурсии прокатились на канатной дороге (Teleferik), потом успели увидеть потрясающий закат с обзорной площадки, свернув с ул. Истикляль. Светлану было очень интересно слушать, она человек с харизмой, было интересно услышать её мнение на многие вопросы, а ещё хочу отметить её прекрасное чувство юмора. Спасибо большое Вам, Светлана. Обязательно рекомендую эту экскурсию тем, кому интересна история, и вообще, по улице Истикляль нужно обязательно гулять с гидом, чтобы не пропустить много интересного.
Ещё 95 отзывов

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