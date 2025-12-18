Мои заказы

По Босфору - на частной яхте

Романтичная водная прогулка в Стамбуле
Прогулка по Босфору на частной яхте — одно из самых запоминающихся впечатлений, которые можно получить в Стамбуле.

Представьте: вы плавно скользите по легендарному проливу, разделяющему Европу и Азию, наслаждаетесь панорамами дворцов, древних крепостей, роскошных вилл и величественных мостов.
Описание водной прогулки

Вы увидите с воды:

  • дворец Долмабахче.
  • Ортакёйскую мечеть.
  • мосты — Босфорский и Мехмет Фатих.
  • крепость Румели Хисары.
  • старинные османские особняки.
  • панорамы европейского и азиатского побережья.

Организационные детали

  • Вы поплывёте на комфортабельной 18-метровой яхте. На борту — спасжилеты и все средства безопасности, перед плаванием — краткий инструктаж.
  • Из-за погодных условий возможна отмена со стороны организатора за 24 часа до начала экскурсии.
  • С вами будет капитан из нашей команды.

Дополнительные опции (по желанию, за доплату — детали в переписке)

  • Услуги профессионального русскоязычного гида.
  • Напитки и закуски — от простого угощения (чай, кофе) до изысканного меню и шампанского (предзаказ).
  • Встреча с трансфером из отеля.
  • Продление поездки.
  • Украшение яхты, живая музыка, организация предложения руки и сердца.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 348 туристов
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула! Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.

