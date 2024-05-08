Мы отправимся в древний мир османских султанов — тот самый великолепный век.
Увидим роскошный дворец Топкапы и гарем, прогуляемся по площади Ипподром и полюбуемся изникскими изразцами Голубой мечети.
Вы познакомитесь с тонкостями османской культуры и узнаете интересные истории периода великой империи.
Увидим роскошный дворец Топкапы и гарем, прогуляемся по площади Ипподром и полюбуемся изникскими изразцами Голубой мечети.
Вы познакомитесь с тонкостями османской культуры и узнаете интересные истории периода великой империи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание билета
Путешествие в мир османских султанов Желаете погрузиться во времена Османской империи, побывать в хоромах самой Хюрем Султан и Валиде Султан? Приглашаем вас на пешую экскурсию по самым старинным местам Стамбула. Наш русскоговорящий гид расскажет все тонкости Османской культуры и традиций. Вас ждет роскошная резиденция османских султанов — дворец Топкапы с его старинными башнями, изысканным садом и нарядными залами, величественная Голубая мечеть и змеиные колонны площади Ипподром.
Трансфер вас заберет в 08:30-09:00 и привезет в начальную точку экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподром
- Голубая мечеть
- Хамам Роксоланы
- Дворец Топкапы (входные билеты)
- Немецкий фонтан
- Египетский обелиск
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Входные билеты
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и как рано покупать?
Когда: Трансфер вас заберет в 08:30-09:00 и привезет в начальную точку экскурсии.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Спасибо за бронирование
- Ожидайте подтверждения от оператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
8 мая 2024
Экскурсию ведёт не хорошо говорящий на русском гид. Предложения сказаные им нужно додумывать иначе не поймёте о чё идёт речь. Трансфер ждали в лобби более часа. В конце экскурсий дают свободное время на осмотр, но так как везде очереди всё вы не успеете посмотреть.
A
Altagent
8 мая 2024
Добрый день
Всё было хорошо но экскурсия называется по следам Сулеймана. По факту очень мало информации о Сулеймана и Хюррем.
Всё было хорошо но экскурсия называется по следам Сулеймана. По факту очень мало информации о Сулеймана и Хюррем.
O
Oksana
25 апр 2024
Гид очень понравился, рассказывал интересно, всё что указано было в экскурсии посмотрели. Немного испортил впечатления сборщик на экскурсии, опоздал на полчаса, долго ещё собирал других, нас передал гиду с опозданием, экскурсия уже шла
I
Ilya
24 апр 2024
Отличная подробная экскурсия, а не просто для галочки, как многие любят делать.
Н
Наталия
30 мар 2024
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