Экскурсию ведёт не хорошо говорящий на русском гид. Предложения сказаные им нужно додумывать иначе не поймёте о чё идёт речь. Трансфер ждали в лобби более часа. В конце экскурсий дают свободное время на осмотр, но так как везде очереди всё вы не успеете посмотреть.