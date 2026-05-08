Путешествие по Стамбулу обещает незабываемые впечатления. Вы посетите знаменитую мечеть Сулеймание, узнаете о жизни султана Сулеймана и его жены Роксоланы.
Прогулка по Гранд-базару и Египетскому рынку подарит возможность попробовать восточные сладости и специи.
Завершит экскурсию увлекательная прогулка по Босфору, где откроются виды на дворец Топкапы и Айя-Софию. Эта экскурсия - уникальный шанс увидеть Стамбул с разных сторон и узнать его историю
Прогулка по Гранд-базару и Египетскому рынку подарит возможность попробовать восточные сладости и специи.
Завершит экскурсию увлекательная прогулка по Босфору, где откроются виды на дворец Топкапы и Айя-Софию. Эта экскурсия - уникальный шанс увидеть Стамбул с разных сторон и узнать его историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественная мечеть Сулеймание
- 🛍️ Уникальные рынки и деликатесы
- 🚢 Прогулка по Босфору
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📜 Увлекательные рассказы о прошлом
Что можно увидеть
- Мечеть Сулеймание
- Гранд-базар
- Египетский рынок
- Дворец Топкапы
- Айя-София
- Галатская башня
- Крепость Румели Хисар
- Дворец Долмабахче
Описание экскурсии
Стамбульский калейдоскоп
Вы посетите как знаковые, так и не самые известные места удивительного Стамбула. В программе экскурсии:
- Мечеть Сулеймание — одна из крупнейших мечетей в Стамбуле. Я расскажу самое интересное о жизни ее основателя султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы и покажу их усыпальницы.
- Гранд-базар — настоящий «город в городе». Вы пройдете по его главной улице и услышите историю древнейшего рынка Константинополя.
- Египетский рынок — вы продегустируете здесь восточные сладости, цветочные чаи и специи.
- Прогулка по Босфору — с открытой террасы корабля вы насладитесь видами на дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче и услышите историю этих удивительных мест.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Прогулка по Босфору (1,5 часа) не включена в стоимость — €5 с чел.
- По желанию после экскурсии я могу организовать для вас ужин с морепродуктами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, если он находится в центре города, или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33931 туриста
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 178 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Эсма отличный гид, информации много, но вся интересная. 4 часа пролетели очень быстро!
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Е
Очень понравилась экскурсия, прекрасный гид, подача материала комфортная, организация на высоте, рекомендуем
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А
Прекрасная экскурсия!
Отдельное спасибо хочу выразить Баяне, которая учла все мои пожелания. Она показала захватывающие виды и помогла сделать прекрасные фотографии, рассказала про лучшие места для покупки сувениров на Египетском базаре и в целом построила маршрут так, чтобы увидеть неочевидные и аутентичные места города.
Круиз по Босфору был замечательной кульминацией нашей прогулки и влюбил меня в вечерний Стамбул.
Отдельное спасибо хочу выразить Баяне, которая учла все мои пожелания. Она показала захватывающие виды и помогла сделать прекрасные фотографии, рассказала про лучшие места для покупки сувениров на Египетском базаре и в целом построила маршрут так, чтобы увидеть неочевидные и аутентичные места города.
Круиз по Босфору был замечательной кульминацией нашей прогулки и влюбил меня в вечерний Стамбул.
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Я
Эсма - отличный проводник и собеседник! Вместе с ней мы прошлись как по помпезным и роскошным местам, так и по скрытым улочкам старого города. Девушка очень эрудированная и располагает к
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Янка все понравилось, четко, емко, все по маршруту, много информации дал, что теперь перевариваем, всегда подскажет где рестораны, как и куда лучше пройти. Много нового узнали из истории, культуры Турции и Стамбула
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О
Экскурсию старый город плюс прогулка по Босфору брали в первый день.
Всё понравилось.
Экскурсовод Елена максимально полезно всё объяснила и показала.
Поделилась всеми интересующими локациями.
И на протяжении нашего отдыха если мы писали для уточнения любых вопросов быстро отвечала.
Советуем приятная девушка.
Всё понравилось.
Экскурсовод Елена максимально полезно всё объяснила и показала.
Поделилась всеми интересующими локациями.
И на протяжении нашего отдыха если мы писали для уточнения любых вопросов быстро отвечала.
Советуем приятная девушка.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
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