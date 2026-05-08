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себе, может рассказать исторические и культурные факты, поделиться советами касательно проживания в Стамбуле, и в целом поддержать беседу на любую тему. С ней мы почувствовали себя комфортно, стали чуть смелее во время нашего пребывания в городе.

Программа насыщенная и для того, чтобы уложиться в отведенное время, будьте готовы к тому, что придется не только много, но и быстро ходить. Но, поверьте, это абсолютно того стоит, вы будете в восторге!