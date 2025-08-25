Отправьтесь на яхте к Принцевым островам, начав с круиза по Босфору и любования Стамбулом с воды. Затем вы увидите остров Кыналыада, сосновые леса Бургаза и уединенные бухты Песочного острова.
У вас будет несколько часов свободного времени – сможете выйти на берег понравившегося острова или расслабиться у моря.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансферЯхтенный тур к Принцевым островам Насладитесь незабываемым путешествием к Принцевым островам на яхте премиум-класса. Ваше утро начнется с полуторачасового круиза по Босфору и любования с воды зелеными парками, пальмовыми аллеями и старинными виллами Стамбула. Затем мы проследуем вдоль Принцевых островов, наслаждаясь видами уединенных бухт, сосновых лесов и уютных дач. Остановимся у островов Бургазада (Burgaz) или Песочного (Каşık) для отдыха. У вас будет 4-5 часов свободного времени для купания, прогулок по тенистым улочкам или принятия солнечных ванн на палубе с чашкой освежающего турецкого чая. Заглянем на остров Большой (Büyükada), где можно понежиться на пляже. Путешествие завершится возвращением в порт Арнавуткёй, откуда комфортабельный трансфер доставит вас обратно в отель. Важная информация:
- Трансфер забирает из отелей, расположенных в центральных районах.
- Напитки на борту: минеральная вода, турецкий чай и кофе – в неограниченном количестве.
- Возможна аренда яхты для вашей группы.
- Русскоговорящий гид – по желанию и за отдельную плату.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Принцевы острова
- Остров Кыналыада
- Остров Песочный
- Остров Бургаз
- Остров Большой
Что включено
- Круиз на яхте
- Напитки (минеральная вода, чай, кофе)
- Трансфер из/в отель
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Русскоговорящий гид - по желанию и за отдельную плату
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
R
Rakov
25 авг 2025
