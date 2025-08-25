Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Отправьтесь на яхте к Принцевым островам, начав с круиза по Босфору и любования Стамбулом с воды. Затем вы увидите остров Кыналыада, сосновые леса Бургаза и уединенные бухты Песочного острова.



У вас будет несколько часов свободного времени – сможете выйти на берег понравившегося острова или расслабиться у моря.