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Приглашаем вас на 2-часовую яхтенную прогулку по Босфору, во время которой вы сможете насладиться красивыми видами Стамбула и узнать любопытные факты из его истории с помощью аудиогида. Вы увидите Галатскую башню, крепость Румелихисар, дворцы Долманбахче и Топкапы. И это только часть того, что вас ждёт! Не упустите шанс открыть для себя город с нового ракурса!