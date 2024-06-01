Приглашаем вас на 2-часовую яхтенную прогулку по Босфору, во время которой вы сможете насладиться красивыми видами Стамбула и узнать любопытные факты из его истории с помощью аудиогида. Вы увидите Галатскую башню, крепость Румелихисар, дворцы Долманбахче и Топкапы. И это только часть того, что вас ждёт! Не упустите шанс открыть для себя город с нового ракурса!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся у берегов Мраморного моря. Мы пройдём по живописному заливу Золотой Рог и достигнем моста через Босфор, который соединяет Европу и Азию. Перед вами откроется великолепный вид на известные мечети Айя-София и Сулеймание, роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Вы окунётесь в величие старинных крепостей Румелихисар и Анадолухисар, заметите Галатскую башню и мистическую Девичью, возвышающуюся среди волн.
Организационные детали
- В стоимость включено: аудиогид на 5 языках (включая русский), закуски, фрукты, микс из орешков, чай, кофе и вода
- Отдельно оплачивается алкоголь на борту (по желанию). Также вы можете взять спиртные напитки с собой.
- Сопровождение гида в этой программе не предусмотрено
- Яхта вмещает не более 18 человек
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. При необходимости организуем трансфер, стоимость уточняйте в переписке (зависит от месторасположения вашего отеля).
ежедневно в 19:00
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ozan — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 32 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетним опытомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
1 июня 2024
Прекрасная прогулка, все понравилось
Д
Дмитрий
30 мая 2024
Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
С
Сергей
24 мая 2024
Все супер!!! Очень понравилась экскурсия!!! Ребята молодцы, не навязчивый сервис. Были закуски, можно взять вина! Рекомендую!!!
Юлия
21 апр 2024
Рада, что оставила прогулку по Босфору напоследок… Это было лучшее за всю мою поездку! Большое спасибо Эргюну - он был очень доброжелателен, внимателен, улыбчив - накормил нас вкусными фруктами и прочим, фотографировал каждого на фоне заката. Невероятной красоты фото и видео!
Е
Екатерина
14 мар 2024
Отличный тур! Яхта была очень красивой и комфортной. Персонал вежливый и внимательный. Закуски были вкусными. Закат просто восхитительный! Очень романтично для пар. Рекомендую всем, кто ищет нечто особенное в Стамбуле. 5 звезд!
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