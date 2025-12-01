Во время прогулки можно попробовать местную кухню, зайти в старинные ханы, полюбоваться Стамбулом со смотровых точек, заглянуть в мечети и магазинчики. Каждая локация сопровождается небольшим рассказом об истории и современной жизни города. Идеально подойдёт тем, кто устал от музеев и хочет открыть для себя Стамбул с новой стороны!
Описание аудиогида
- Вокзал Сиркеджи, откуда в путь отправлялся легендарный «Восточный экспресс».
- Hocapaşa Pidecisi — локанта с пиде прямо из печи.
- Şehzade Cağ Kebap, где можно попробовать джаг кебаб на углях.
- Ali Muhiddin Hacı Bekir Lokumu — магазин с легендарным лукумом и музейным интерьером.
- Hünkar Kasrı Suluboya Dükkanı — магазин акварели и миниатюр.
- Площадь Эминёню — одно из самых живописных мест города с оживлённой пристанью.
- Египетский базар — специи, сладости, чай и колорит Востока.
- Kurukahveci Mehmet Efendi — здесь можно попробовать самый известный турецкий кофе.
- Бета Йени Хан — одно из первых мест, где жарили кофе в Стамбуле.
- Hatay Asi Künefeleri — можно насладиться кюнефе и катмером с фисташками.
- Мечеть Сулеймание — шедевр Синана и один из символов городаа.
- Vefa Bozacısı — по желанию вы отведаете бозу с корицей в интерьерах 19 века.
- Римский акведук Валента — уникальная часть водопроводной системы Константинополя.
- Мечеть Шехзаде, построенная в 16 веке в память о сыне султана Сулеймана.
- Мечеть Лалели — последняя из больших имперских мечетей Стамбула.
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы в рублях на карту российского банка. После получения оплаты отправлю вам аудиогид с точками на карте.
- Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники.
- Одним аудиогидом сможет пользоваться несколько участников.
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 608 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Стамбулу
Для тех, кто впервые в Стамбуле, эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с историей города. Посетите знаковые места и ощутите дух великих империй
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
1 дек в 09:00
3 дек в 09:00
€206 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Откройте для себя нетуристический Стамбул: от роскошных районов до гастрономических открытий. Прогулка по Нишанташи, Бешикташ и Ортакей
Начало: В районе метро Османбей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прошлое Стамбула в его историческом центре
Про церкви, что стали мечетями, загадочную плитку и драгоценный минарет
22 ноя в 10:00
23 ноя в 10:30
€100 за человека