Если вы устали от шумного города — отправляйтесь на Бююкаду, самый большой из Принцевых островов! Вы побродите по тихим улочкам, полюбуетесь красотой домов, заглянете в кофейни и насладитесь панорамой Мраморного моря. На каждой остановке вас будет ждать небольшое аудио об истории этого места.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Мухтерем колай — живописная лестница среди старых домов и зелени с видом на море.
Кофейня Kahve Dünyası — отличное место для короткой паузы.
Армянская католическая церковь 19 века — напоминание о многокультурной истории острова.
Особняк Мицци в стиле ар-нуво, один из самых красивых домов на острове.
Особняк Кон-паши, утопающий в зелени дом в эклетичном стиле.
Развалины виллы, где жил Троцкий — атмосферное и необычное место.
Греческий приют — самое большое деревянное здание Европы (сейчас заброшено).
Lunapark Restaurant — небольшое кафе перед подъёмом к монастырю.
Монастырь Святого Георгия — небольшой храм, откуда открывается панорама на весь архипелаг.
Вилла Сабунджакис в стиле модерн, принадлежит семье флористов и предпринимателей.
Palm Villa — современный отель, контрастирующий со старыми особняками.
Nissi Restaurant & Cafe. Ресторан у воды, можно остановиться на обед или выпить чай.
Площадь Ишкеле — пристань, с которой отправляются кораблики в город.
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы в рублях на карту российского банка. После получения оплаты отправлю вам аудиогид с точками на карте.
- Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники.
- Одним аудиогидом сможет пользоваться несколько участников.
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Причал Буюкада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 608 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
20%
Индивидуальная
Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Сбежать от городской суеты на живописные острова и узнать их тайны
Начало: остров Бююкада
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€86
€107 за человека
Водная прогулка
Из Стамбула на Принцевы острова
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
Групповая
Расписание: с 08:30 по понедельникам и четвергам.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€26 за человека