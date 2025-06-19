Район Пера (Бейоглу) — историческое сердце европейского Стамбула.
В османскую эпоху здесь селились дипломаты и иностранные купцы, строили католические храмы, открывали театры, кафе и магазины в западном стиле.
На прогулке вы увидите, как европейское наследие сплетается с турецкими традициями — в архитектуре, уличной еде и культурной памяти.
В османскую эпоху здесь селились дипломаты и иностранные купцы, строили католические храмы, открывали театры, кафе и магазины в западном стиле.
На прогулке вы увидите, как европейское наследие сплетается с турецкими традициями — в архитектуре, уличной еде и культурной памяти.
Описание экскурсии
- Площадь Таксим — центральная площадь современного Стамбула, где проходят митинги, праздники и общественные мероприятия.
- Памятник «Республика» — монумент 1923 года, посвящённый основанию Турецкой республики.
- Мечеть Таксим — современное здание, открытое в 2020 году. Мы рассмотрим традиционные элементы в её архитектуре.
- Улица Истикляль — главная артерия района Пера и одна из самых известных пешеходных улиц Стамбула. Здесь мы увидим здания в стиле неоренессанс и модерн. А ещё — старинные книжные лавки, театры, кофейни, церкви, синагоги и школы греческой и армянской общин.
- Церковь Святого Антония Падуанского — крупнейшая католическая церковь Стамбула, построенная в 1912 году.
- Цветочный пассаж — историческое место с ресторанами и тавернами, где подают турецкие блюда и морепродукты.
- Европейский пассаж — крытая галерея с антикварными лавками, сувенирами и винтажными вещами.
- Лицей Галатасарай — престижная школа в стиле османской архитектуры. Мы рассмотрим фасад и заглянем во внутренний двор.
- Галатская башня 14 века, построенная генуэзцами. Вы узнаете, почему она стала символом района Пера.
Организационные детали
- Во все объекты на нашем маршруте вход свободный.
- Мы закончим экскурсию у Галатской башни, и при желании вы посетите её самостоятельно. Билет стоит €30 за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 4381 туриста
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсияхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Борис
19 июн 2025
Хочу поделится своими впечатлениями от экскурсии «район Пера - самый европейский уголок Стамбула». Если уже кто видел историческую часть Стамбула и мечети, то однозначно стоит увидеть и другую сторону этого
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Билеты
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Посетить турецкий Версаль (без очередей) и познакомиться с самой атмосферной улицей города
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00
16 ноя в 09:30
18 ноя в 09:30
€50 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Живой повседневный Стамбул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула: прогулка по Истикляль, осмотр Топкапы, отдых в кафе с видом на Босфор. Уникальный опыт без скучных лекций
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
€219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
21 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
€265 за всё до 3 чел.