Район Пера - самый европейский уголок старого Стамбула

Пройти по улице Истикляль и увидеть, как Восток и Запад встречаются в современном Бейоглу
Район Пера (Бейоглу) — историческое сердце европейского Стамбула.

В османскую эпоху здесь селились дипломаты и иностранные купцы, строили католические храмы, открывали театры, кафе и магазины в западном стиле.

На прогулке вы увидите, как европейское наследие сплетается с турецкими традициями — в архитектуре, уличной еде и культурной памяти.
Описание экскурсии

  • Площадь Таксим — центральная площадь современного Стамбула, где проходят митинги, праздники и общественные мероприятия.
  • Памятник «Республика» — монумент 1923 года, посвящённый основанию Турецкой республики.
  • Мечеть Таксим — современное здание, открытое в 2020 году. Мы рассмотрим традиционные элементы в её архитектуре.
  • Улица Истикляль — главная артерия района Пера и одна из самых известных пешеходных улиц Стамбула. Здесь мы увидим здания в стиле неоренессанс и модерн. А ещё — старинные книжные лавки, театры, кофейни, церкви, синагоги и школы греческой и армянской общин.
  • Церковь Святого Антония Падуанского — крупнейшая католическая церковь Стамбула, построенная в 1912 году.
  • Цветочный пассаж — историческое место с ресторанами и тавернами, где подают турецкие блюда и морепродукты.
  • Европейский пассаж — крытая галерея с антикварными лавками, сувенирами и винтажными вещами.
  • Лицей Галатасарай — престижная школа в стиле османской архитектуры. Мы рассмотрим фасад и заглянем во внутренний двор.
  • Галатская башня 14 века, построенная генуэзцами. Вы узнаете, почему она стала символом района Пера.

Организационные детали

  • Во все объекты на нашем маршруте вход свободный.
  • Мы закончим экскурсию у Галатской башни, и при желании вы посетите её самостоятельно. Билет стоит €30 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 14:00

Ваш гид в Стамбуле & Анталии
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 4381 туриста
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
читать дальше

наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Борис
Борис
19 июн 2025
Хочу поделится своими впечатлениями от экскурсии «район Пера - самый европейский уголок Стамбула». Если уже кто видел историческую часть Стамбула и мечети, то однозначно стоит увидеть и другую сторону этого
читать дальше

города. Церковь святой Троицы, Антония Падуанского, Армянская церковь - каждая имеет свой колорит и свою историю. Галатская башня и улица Истикляль - очень колоритно и впечатляюще. Ну и Каракёй - звуки, краски и запахи этого района точно не забыть))
Спасибо огромное Али за эту экскурсию, за интересные истории и факты, за то, что показал другой «европейский» Стамбул.

