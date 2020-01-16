16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!

Расслабиться в традиционном османском хамаме, заглянуть на рынок и отведать культовые турецкие блюда

Камилла
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Камилла – ваш гид
Хотите почувствовать себя коренным жителем Стамбула и провести день в лучших турецких традициях? Со мной вы прогуляетесь по улочкам креативного, но пропитанного духом истории района, насладитесь горячей «чорбой», отыщете самую свежую рыбу для «балык экмека», отведаете вкуснейшую стамбульскую пахлаву и выпьете ароматный чай с видом на бухту Золотой Рог.

А для полного погружения в турецкую культуру испробуете на себе ритуал очищения тела и разума в отреставрированном османском хамаме 16 века.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!

Что вас ожидает

Атмосфера современного Стамбула
Наша вкусная прогулка начнется в некогда портовом районе, который сегодня переживает бурное возрождение. Вы увидите улицы, облюбованные творческой молодежью Стамбула, которые превращают заброшенные производственные помещения в стильные кафе, магазины и бутики.

Балык-экмек: попробовать Стамбул на вкус!
Приготовьтесь отведать знаменитый «балык экмек»! Любой местный вам скажет, что самый вкусный традиционный бутерброд с рыбой (скумбрией) подают только в районе Галатского моста. Я отведу вас в место, где на наших глазах приготовят балык экмек по рецепту, которому уже больше 150 лет. Советую взять традиционный темно-красный напиток шалгам, рассол с закваской для полноценного вкуса!

Турецкие супы и с чем их едят
Для легкого перекуса мы заглянем в Суповный домик: это место вот уже 9 лет славится самым большим выбором супов в Стамбуле. Я помогу вам выбрать самое вкусное из 20 видов незнакомых западной кухне супов — от классического чечевичного до «свадебного» супа, который часто подают во время турецких церемоний и свадеб. А закусывать будем хрустящим острым перчиком и свежим хлебом.

Сладости и пряности
Затем мы заглянем на Египетский базар за пряностями, сладостями и ароматным кофе. Это место можно найти даже по запаху: ароматы специй слышно на всех ближайших к рынку улицах! Следом отправимся в самый старый и популярный магазин кофе в Стамбуле. История этого места началась в 19 веке, когда хозяин магазина Мехмет Эфенди одним из первых в городе начал продажу не сырых, а жареных кофейных зерен и молотого кофе. А сейчас турецкий кофе под торговой маркой Kurukahveci Mehmet Efendi известен во всем мире!

Традиционный хамам: релакс с османским колоритом
Вы посетите исторический и одновременно современный уголок Стамбула — проверенный турецкий хамам в османском стиле с интересным интерьером и превосходными спа-процедурами. Вы на практике убедитесь в благотворном воздействии хамама — ощутите полную расслабленность и умиротворение. Мягкий пар улучшит сон, избавит от неврозов, снимет стресс, улучшит обмен веществ и, кроме того, запустит процессы омоложения кожи.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки — 10-20$, хамам — 50$ для взрослых, 30$ — детям (длительность традиционного ритуала ориентировочно 1 час 15 минут).

Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама!

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Камилла
Камилла
В прошлом — жительница Милана и Петербурга, редактор модного издания, стилист, а по совместительству — отчаянная путешественница. Сегодня — жительница загадочного города на берегах Босфора, открывающая для себя его каждый день уже на протяжении 7 лет. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях, он такой, каким его видят местные. И я раскрою вам все его тайны и секреты. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать – Стамбул. Вместе со мной, каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда…в сердце!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Добрый день, пишу отзыв на нашу экскурсию с Кристиной. Понравилась насыщенность интересной инфо, которую можно получить только от живущего в городе человека. Заглянули в места, которые вряд ли нашли сами за пару дней пребывания. Ну и конечно хамам после оставил незабываемые впечатления Турции. Спасибо!
11 января 2020
Экскурсия нам очень понравилась тем, что наша гид Кристи показала атмосферные местечки, а её рассказы были не принужденными. В завершение экскурсии был поход в хамам, после которого, с новым приливом сил, мы пошли на прогулку по местам которые нам открыла Кристи.
16 декабря 2019
Кристина, мы очень благодарны вам за экскурсию, компанию и конечно знаковые места где что поесть и прикупить! А хамам как завершение экскурса был перфекто!!!
15 декабря 2019
Я довольна тем, что на первый день путешествия выбрала именно эту экскурсию! Кристина обаятельна и душевна. Любит «свой» Стамбул и щедро делится лайфхаками для туристов. Согласитесь, при многообразии предложений этой же уличной еды, сложно не ошибиться. Каким транспортом воспользоваться, в каком районе можно гулять всю ночь, а где лучше поостеречься. Прогулка очень атмосферная! И хаммам был красивым. тёплым и восстанавливающим силы. Благодарю и рекомендую!
7 ноября 2019
Кристина, если можно так сказать - наш человек в Стамбуле! Все покажет, все расскажет, посоветует много интересного! Покормина вкусно, рассказала кучу интересностей, отвела в лучший хамам! Посоветовала где красиво выпить чудесного вина! Если хотите отлично провести день в Стамбуле обращайтесь к Кристине, не пожалеете!
7 ноября 2019
ИСТОРИИ Стамбула, я бы так назвала, свою экскурсию. Именно истории интересные, забавные, иногда грустные я услышала и увидела.
Ничего подобного вы не найдёте в аудиогидах! Эта экскурсия - вкус и запах Стамбула. Это потрясающие виды и секретные места, которых нет в путеводителях. Уезжала домой чистая и крайне довольная! Спасибо!
А по поводу классической исторической программы?! Так для этого есть прекрасные аудиогиды и онлайн навигаторы.
31 октября 2019
Кристи, большое спасибо за экскурсию и подобранный хамам! Было очень приятно познакомиться и пообщаться. Соглашаюсь со всеми отзывами, Кристи очень приятный гид! Знает Стамбул и помогает в данном городе ориентироваться. Экскурсия прошла быстро, занимательно! Побывали в интересных кафе, погадали, поели наивкуснейшую скумбрию (потом я попробовала там же, но без лаваша, как говорится «ум отъешь»). А в завершении хамам снял всю усталость, которая накопилась за день дороги))) Хамам был выбран очень удачно: уютное, чистое помещение, приятный персонал)
28 августа 2019
Когда гид единомышленники, экскурсия прилетает на одном дыхании. Спасибо Кристине за эту экскурсию по Стамбуле. Удовольствие и наслаждение от общения с этой красивой и интеллектуальной девушкой. Наш день, даже нет не день, а поездка осветилась лучом солнца от общения с Кристиной.
25 августа 2019
Вот и закончились наши маленькие релакс каникулы в Стамбуле и главное что для нас было, это не только очередное наше свидание с этим прекрасным городом, но и наше знакомство с таким чудесным человечком как Кристина! Все было замечательно в нашей прогулке: и вкусные бутербродики, кстати самые вкусные во всем Стамбуле, и кофе выпитое по ее же рекомендации в определенном месте, ну и конечно же шикарный хамам, с которым договорилась Кристи и отвела нас туда!! Спасибо Вам большое, Кристиночка за прекрасно проведенное время и ...ждите нас, мы обязательно вернемся в Стамбул и к вам!!
14 августа 2019
Впервые поехали в путешествие не успев как следует подготовиться, поэтому и решили прибегнуть к помощи гида. Хотелось понять как устроен город, увидеть места, к которым ещё не протоптали дорожки туристы и попробовать местной еды. Спасибо Кристине за то, что всё это нам удалось! Несколько крайне полезных советов, которыми мы уже воспользовались впоследствии, прекрасный вид на закат с террасы, которую она нам показала, чаепитие в незабываемом месте и ощущение, что у тебя есть поддержка в этом огромном городе! А ещё было приятно, что Кристина говорила везде на турецком и вообще, она приятная компания!
Ещё 6 отзывов

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