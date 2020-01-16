16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосфера современного Стамбула

Наша вкусная прогулка начнется в некогда портовом районе, который сегодня переживает бурное возрождение. Вы увидите улицы, облюбованные творческой молодежью Стамбула, которые превращают заброшенные производственные помещения в стильные кафе, магазины и бутики.

Балык-экмек: попробовать Стамбул на вкус!

Приготовьтесь отведать знаменитый «балык экмек»! Любой местный вам скажет, что самый вкусный традиционный бутерброд с рыбой (скумбрией) подают только в районе Галатского моста. Я отведу вас в место, где на наших глазах приготовят балык экмек по рецепту, которому уже больше 150 лет. Советую взять традиционный темно-красный напиток шалгам, рассол с закваской для полноценного вкуса!

Турецкие супы и с чем их едят

Для легкого перекуса мы заглянем в Суповный домик: это место вот уже 9 лет славится самым большим выбором супов в Стамбуле. Я помогу вам выбрать самое вкусное из 20 видов незнакомых западной кухне супов — от классического чечевичного до «свадебного» супа, который часто подают во время турецких церемоний и свадеб. А закусывать будем хрустящим острым перчиком и свежим хлебом.

Сладости и пряности

Затем мы заглянем на Египетский базар за пряностями, сладостями и ароматным кофе. Это место можно найти даже по запаху: ароматы специй слышно на всех ближайших к рынку улицах! Следом отправимся в самый старый и популярный магазин кофе в Стамбуле. История этого места началась в 19 веке, когда хозяин магазина Мехмет Эфенди одним из первых в городе начал продажу не сырых, а жареных кофейных зерен и молотого кофе. А сейчас турецкий кофе под торговой маркой Kurukahveci Mehmet Efendi известен во всем мире!

Традиционный хамам: релакс с османским колоритом

Вы посетите исторический и одновременно современный уголок Стамбула — проверенный турецкий хамам в османском стиле с интересным интерьером и превосходными спа-процедурами. Вы на практике убедитесь в благотворном воздействии хамама — ощутите полную расслабленность и умиротворение. Мягкий пар улучшит сон, избавит от неврозов, снимет стресс, улучшит обмен веществ и, кроме того, запустит процессы омоложения кожи.