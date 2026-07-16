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300 городов я решил делиться с гостями историей и атмосферой своего родного города. В Стамбуле я жил во многих районах, знаю каждый уголок и каждую часть города, что позволяет создавать уникальные маршруты. Со мной вы посетите знаковые места Стамбула без очередей и суеты, узнаете увлекательные легенды, тайные уголки и настоящие турецкие традиции. Маршруты строятся индивидуально: будь то первая встреча со Стамбулом или желание открыть его с необычной стороны. Приглашаю вас увидеть город глазами местного жителя, почувствовать его дух и увезти с собой не только яркие впечатления, но и частичку настоящего Стамбула.