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Роскошный круиз по Босфору на частной яхте

Увидеть Стамбул с воды в комфортной и приватной обстановке
На этой прогулке не нужно никуда торопиться.

Частная яхта, чай, фрукты и виды на дворцы, мечети и берега Стамбула — всё, что нужно для спокойного отдыха в кругу близких.
Роскошный круиз по Босфору на частной яхте
Роскошный круиз по Босфору на частной яхте
Роскошный круиз по Босфору на частной яхте

Описание экскурсии

За один час вы увидите известные достопримечательности центральной части Босфора:

  • Галатскую башню
  • современный район Галатапорт
  • дворец Долмабахче
  • мечеть Ортакёй
  • мост Мучеников 15 Июля
  • Девичью башню

Яхта может делать остановки для фотографий, чтобы вы насладились видами и сохранили яркие моменты путешествия.

Организационные детали

  • Круиз проходит на яхте премиум-класса, перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
  • Маршрут можно корректировать по желанию
  • В стоимость входят чай, кофе, сезонные фрукты и орехи
  • Часовые прогулки проходят до 15:00
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 3677 туристов
Я родился и вырос в Стамбуле и работаю лицензированным гидом. Имею высшее образование в сфере экономики и туризма и высокий уровень владения русским языком. После поездок примерно в 60 стран и
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300 городов я решил делиться с гостями историей и атмосферой своего родного города. В Стамбуле я жил во многих районах, знаю каждый уголок и каждую часть города, что позволяет создавать уникальные маршруты. Со мной вы посетите знаковые места Стамбула без очередей и суеты, узнаете увлекательные легенды, тайные уголки и настоящие турецкие традиции. Маршруты строятся индивидуально: будь то первая встреча со Стамбулом или желание открыть его с необычной стороны. Приглашаю вас увидеть город глазами местного жителя, почувствовать его дух и увезти с собой не только яркие впечатления, но и частичку настоящего Стамбула.

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