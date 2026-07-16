На этой прогулке не нужно никуда торопиться.
Частная яхта, чай, фрукты и виды на дворцы, мечети и берега Стамбула — всё, что нужно для спокойного отдыха в кругу близких.
Частная яхта, чай, фрукты и виды на дворцы, мечети и берега Стамбула — всё, что нужно для спокойного отдыха в кругу близких.
Описание экскурсии
За один час вы увидите известные достопримечательности центральной части Босфора:
- Галатскую башню
- современный район Галатапорт
- дворец Долмабахче
- мечеть Ортакёй
- мост Мучеников 15 Июля
- Девичью башню
Яхта может делать остановки для фотографий, чтобы вы насладились видами и сохранили яркие моменты путешествия.
Организационные детали
- Круиз проходит на яхте премиум-класса, перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Маршрут можно корректировать по желанию
- В стоимость входят чай, кофе, сезонные фрукты и орехи
- Часовые прогулки проходят до 15:00
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 3677 туристов
Я родился и вырос в Стамбуле и работаю лицензированным гидом. Имею высшее образование в сфере экономики и туризма и высокий уровень владения русским языком. После поездок примерно в 60 стран и
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Роскошный круиз по Босфору на частной яхте»
Индивидуальная
до 6 чел.
Босфор на яхте
Интересные истории, живописные виды и главные достопримечательности Стамбула с воды
Начало: Около станции метро Haliç
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €212 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €2500 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приватная прогулка на яхте класса люкс по Босфору
Насладитесь роскошной прогулкой на яхте по Босфору, где вас ждут уникальные виды Стамбула и полное уединение. Без толп и суеты
Начало: У метро «Халич»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €155 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 9 чел.
Красота Стамбула: на яхте по Босфору
Окунуться в сказочную атмосферу и полюбоваться панорамами города с воды
Начало: На причале Бебек
Завтра в 10:00
18 июл в 10:00
от €476
€595 за всё до 9 чел.
от €200 за экскурсию