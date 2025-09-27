Вас ждёт увлекательное путешествие по Босфору на комфортабельной яхте.
Полюбуйтесь роскошными дворцами и особняками, остановитесь у знаменитой виллы из сериала «Зимородок».
Продолжите путь вдоль азиатского берега, пройдите мимо Девичьей башни и вернитесь в точку отправления. Наслаждайтесь рассказами аудиогида и угощениями на борту. Это идеальная возможность увидеть Стамбул с воды и сделать незабываемые фотографии
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортабельная яхта
- 📸 Фото у виллы из «Зимородка»
- 🏰 Виды на дворцы султанов
- 🎧 Аудиогид на 6 языках
- 🍹 Угощения на борту
Что можно увидеть
- Долмабахче
- Девичья башня
- Вилла из сериала «Зимородок»
Описание водной прогулки
Приглашаем вас в путешествие по Босфору, во время которого вы увидите ключевые достопримечательности пролива. А также почувствуете себя частью сериала «Зимородок», подплыв к месту его съёмок.
Итак, в нашей программе:
- Проход под мостами Босфора, соединяющими Европу и Азию
- Роскошные дворцы султанов и особняки вдоль побережья, в том числе — Долмабахче
- Остановка у виллы, где снимали сериал «Зимородок» (Yalı Çapkını). Мы подплывём максимально близко, чтобы вы смогли сделать фото
- Комфортная атмосфера на уютной яхте
- Угощения на борту: фрукты, орехи, мини-пиццы, чай, кофе и вода
- Увлекательные истории через мобильное приложение — просто включите аудиогид и наслаждайтесь рассказами
Организационные детали
- Сопровождение гида не предусмотрено
- В стоимость включено: аудиогид на 6 языках (включая русский), закуски, фрукты, микс из орешков, чай, кофе и вода
- Детский билет оплачивается так же, как и взрослый
- Яхты полностью оборудованы в соответствии с требованиями Министерства туризма и береговой охраны, включая спасательные жилеты и все необходимые средства безопасности
ежедневно в 13:45 и 15:45
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Halıç
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:45 и 15:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1332 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетнимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Katerina
27 сен 2025
Хорошая экскурсия, живописный Босфор, красивые виды, и конечно же особняк Корханов
Юлия
31 авг 2025
Морская прогулка на яхте разочаровала абсолютно. Во-первых, организаторы неожиданно поменяли время начала экскурсии, однако забыли обновить информацию в приложении, из-за чего многие туристы пришли не вовремя и попали в неудобства.
Озан
Ответ организатора:
"Юлия, спасибо за отзыв. Позвольте уточнить несколько моментов: Мы были вынуждены сместить время из-за погоды, чтобы вам было удобней и
В
Вячеслав
23 авг 2025
Спасибо за отличную прогулку
Svetlana
13 авг 2025
Впечатление не очень. Во-первых не написали, что нужно взять с собой наушники для аудиогида (приложение скачиваешь, а толку 0), во-вторых к особняку из «Зимородка» вообще не близко подъехали, на корабле (тур 2 континента) также подъезжали. То, что фрукты, орешки, сдоба, вода - это хорошо! Но чай крепкий 😀. В общем 2 часа покатались за 100 €.
Озан
Ответ организатора:
Здравствуйте,
В Стамбуле уже 10 дней держится сильный ветер, который в сочетании с течением на Босфоре делает опасным приближение или остановку
И
Ирина
3 июл 2025
Отличная экскурсия. Все понравилось. Сервис на высоте. Угощали фруктами и напитками
М
Максим
11 мая 2025
В целом всё организовано неплохо. Как и было заявлено, предоставили напитки (чай, кофе) и закуски (орешки, фрукты). Тайминг был чётко соблюдён, что радует)
Особняк из сериала тоже показали, жена осталась довольна)
Вместо живого гида используется аудиогид, в котором информации про каждую локацию максимум минуты на 1,5-2.
В общем, своих денег, на мой взгляд, стоит
Ю
Юрий
23 мар 2025
Все мои ожидания от экскурсии превзошли себя. Прекрасная яхта, отличный маршрут, великолепное вип-обслуживание на яхте. Однозначно рекомендую!
