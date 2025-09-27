читать дальше

яхты вблизи некоторых объектов. В день вашего тура мы подошли максимально близко, насколько это было безопасно для пассажиров.



Вы заплатили 100 € за прогулку на роскошной большой яхте в мини-группе (в тот день было всего 10 человек) с угощениями из сезонных фруктов, микса орехов, домашней мини-пиццы и горячих напитков. Это нельзя сравнить с большими паромами или кораблями с толпой людей - цена соответствует формату и качеству тура.



Что касается аудиогида - в описании тура указано, что это приложение, которое скачивается на личный телефон, и для его использования нужны собственные наушники.



Спасибо за ваш отзыв.