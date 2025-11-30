Стамбул:

от площади Султанахмет до азиатского берега.

Площадь Султанахмет — сердце исторического Стамбула Мы начнём прогулку с главной площади города, окружённой архитектурными жемчужинами. Площадь Ипподром, или Султанахмет, хранит следы древних цивилизаций. Здесь нас ждут Немецкий фонтан, обелиск Константина, обелиск Феодосия и загадочная Змеиная колонна. Пройдём путь от Собора Святой Софии до Голубой мечети, наслаждаясь атмосферой старого города. От Европы к Азии — путешествие через Босфор Отправимся в порт, купим свежий бублик и угостим чаек прямо с борта парома. Переправившись через Босфор, окажемся в азиатской части Стамбула — районе Кадыкёй. Здесь нас ждёт колоритный рыбный рынок, ароматы свежих морепродуктов и вкус фаршированных мидий. Вы узнаете, чем живёт современный Стамбул, что едят и пьют местные, и как проводят свободное время. Истории трёх великих империй Я расскажу, как в Стамбуле переплелось наследие Османской, Римской и Византийской империй. Мы увидим Собор Святой Софии (снаружи), Голубую мечеть (внутри), Римский ипподром, Дворец Ибрагим Паши (снаружи), Дворец Топкапы (снаружи) и, конечно, оживлённые улицы Кадыкёя. Важная информация: