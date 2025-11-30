Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прогуливаясь по площади Султанахмет, любуясь Собором Святой Софии и Голубой мечетью.
Переправьтесь на пароме в азиатский район Кадыкёй, угостите чаек бубликами, попробуйте фаршированные мидии и ощутите вкус жизни города. Узнайте, как наследие трёх империй сформировало его уникальный облик.
Описание экскурсии
Стамбул:
от площади Султанахмет до азиатского берега.
Площадь Султанахмет — сердце исторического Стамбула Мы начнём прогулку с главной площади города, окружённой архитектурными жемчужинами. Площадь Ипподром, или Султанахмет, хранит следы древних цивилизаций. Здесь нас ждут Немецкий фонтан, обелиск Константина, обелиск Феодосия и загадочная Змеиная колонна. Пройдём путь от Собора Святой Софии до Голубой мечети, наслаждаясь атмосферой старого города. От Европы к Азии — путешествие через Босфор Отправимся в порт, купим свежий бублик и угостим чаек прямо с борта парома. Переправившись через Босфор, окажемся в азиатской части Стамбула — районе Кадыкёй. Здесь нас ждёт колоритный рыбный рынок, ароматы свежих морепродуктов и вкус фаршированных мидий. Вы узнаете, чем живёт современный Стамбул, что едят и пьют местные, и как проводят свободное время. Истории трёх великих империй Я расскажу, как в Стамбуле переплелось наследие Османской, Римской и Византийской империй. Мы увидим Собор Святой Софии (снаружи), Голубую мечеть (внутри), Римский ипподром, Дворец Ибрагим Паши (снаружи), Дворец Топкапы (снаружи) и, конечно, оживлённые улицы Кадыкёя. Важная информация:
- Перемещение между европейской и азиатской частями города на пароме. Стоимость транспорта — 4 евро с человека.
- Питание и напитки оплачиваются отдельно.
- Экскурсию проведёт я лично или один из лицензированных гидов нашей команды.
- В городе возможны серьёзные пробки — приходите на место встречи вовремя или на 5 минут раньше.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святой Софии (снаружи)
- Голубая мечеть (внутри)
- Римский Ипподром
- Дворец Ибрагим-паша (снаружи)
- Дворец Топкапы (снаружи)
- Район Кадыкёй
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Транспорт - 4 евро с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На трамвайной станции Султанахмет
Завершение: Район Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
