Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль

Стамбул

Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль
Стамбул: аудиопрогулка по знаменитой улице Истикляль

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Каракёй
  • Галатская башня
  • Район Пера
  • улица Истикляль
  • Отель Пера Палас
  • Музей Пера
  • Цветочный пассаж
  • Рыбный рынок
  • Мечеть Хусейн-Ага
  • Площадь Таксим
  • Мечеть Долмабахче
Если вы уже успели насладиться историческим центром Стамбула с его грациозными византийскими куполами, то теперь самое время отправиться на экскурсию по району Истикляль и посмотреть на город с другой стороны.
Город, который больше похож на Париж или Рим, город, где открывались самые респектабельные и современные магазины, город, который был центром притяжения высшего света.
Ваша экскурсия начнется у площади Каракёй, от которой по извилистым улочкам вы поднимитесь к Галатской башне. Оттуда открывается потрясающий живописный вид на пролив и город с его черепичными крышами. Не упустите возможность посмотреть на город с высоты!
Вы пройдете по району Пера, узнаете его историю и почему именно сюда раньше направлялись путешественники со всего мира. А после выйдете на самую оживленную улицу города Истикляль и по ней будете продолжать свой маршрут до самого конца нашей прогулки.
Вы удивитесь тому, на сколько тесно история этой улицы переплетается с историей революционной России, узнаете о волне русских эмигрантов и о том, какое влияние это оказало на культурную жизнь Стамбула.
И конечно, мы не дадим вам упустить места, где варят лучший турецкий кофе и подают восточные сладости!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
€9.6

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации, где купить вкуснейшие восточные сладости
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Каракёй (Karaköy İstasyonu)
Завершение: Мечеть Долмабахче (Meclis-i Mebusan Caddesi, 34)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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