Если вы уже успели насладиться историческим центром Стамбула с его грациозными византийскими куполами, то теперь самое время отправиться на экскурсию по району Истикляль и посмотреть на город с другой стороны.

Город, который больше похож на Париж или Рим, город, где открывались самые респектабельные и современные магазины, город, который был центром притяжения высшего света.

Ваша экскурсия начнется у площади Каракёй, от которой по извилистым улочкам вы поднимитесь к Галатской башне. Оттуда открывается потрясающий живописный вид на пролив и город с его черепичными крышами. Не упустите возможность посмотреть на город с высоты!

Вы пройдете по району Пера, узнаете его историю и почему именно сюда раньше направлялись путешественники со всего мира. А после выйдете на самую оживленную улицу города Истикляль и по ней будете продолжать свой маршрут до самого конца нашей прогулки.

Вы удивитесь тому, на сколько тесно история этой улицы переплетается с историей революционной России, узнаете о волне русских эмигрантов и о том, какое влияние это оказало на культурную жизнь Стамбула.

И конечно, мы не дадим вам упустить места, где варят лучший турецкий кофе и подают восточные сладости!